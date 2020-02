Otra-utøvere klinket til i NM

Denne trioen leverte meget gode prestasjoner i helgas innendørs-NM i friidrett.

Aanund Tveitå (f.v.), Emelia Tveitå og Mathias Bredesen har all grunn til å være fornøyde med helgas debut i senior-NM i friidrett. Foto: Privat

Tony Halsall Otra IL

Det var en spent gjeng fra Otra IL som i helga reiste til sitt første senior-NM. Mesterskapet gikk i Bærum og Aanund Tveitå, Mathias Bredesen og Emelia Tveitå skulle vise at høstens trening hadde gitt resultater. I og med at de kun er 16 eller 17 år gamle, var dette først og fremst for å få en forsmak på NM for senior. Det er et høydepunkt for de fleste norske utøvere under innendørssesongen.

I norgestopppen

Lørdagen startet strålende for guttene på 60 m. Mathias kom i første heat og perset med 12/100 sek til 7,27 sek. Det holdt til en 5. plass i konkurranse med flere av de raskeste i Norge. I heat 7 var det Aanund sin tur. Aanund gjorde det like bra ut fra sine forutsetninger og perset like godt med 12/100 sek også han. Han fikk tiden 7,30 sek. Totalt ble Mathias nr. 30 og Aanund nr. 32. De løp seg inn på 3. og 4. plass på norgesstatistikken i sin årsklasse med dette. Vi har altså to av de raskeste 16-åringene i Norge i klubben vår. Ellers var det stas at en annen sørlending gikk helt til topps. Even Meinseth fra Grimstad løp inn til 6,83 sek og gull.

Emelia Tveitå har hatt veldig gode treninger inn mot mesterskapet i kule. Om hun overgikk seg selv lite grann, kunne faktisk en medalje være innen rekkevidde. Oppvarmingen var variabel, men et par veldig lange støt viste at potensialet var der. I konkurransen uteble dessverre kjempetreffet, men 11,99 og 5. plass var absolutt godkjent. Persen på 12,34 fra forrige helg fikk bestå.

Søndag var det tid for en av Aanund sine beste øvelser, nemlig lengde. Den «dårlige» vinteren har gitt oss i friidrettsgruppa fantastiske forhold til forberedelser. De mange lengdehoppene i små varmegrader ute på den flotte banen vår skulle forhåpentligvis betale seg. Feltet var etter norske forhold stjernespekket med bl.a. nybakt norgesrekordholder Ingar Kiplesund blant deltakerne. Han hoppet 8,10 m i sommer og slettet dermed Kristen Fløgstad sin legendariske rekord på 8.01 m fra 1973.

Aanund var den desidert yngste deltakeren i hopp iblant de mannlige seniorene. For å komme til finaleomgangen blant de åtte beste visste han at han måtte opp mot sitt aller beste. Han knallet til med 6,66 m og pers med 2 cm allerede i innledende hopp. Med det var trolig finalen sikret og han kunne virkelig slippe seg løs. I neste hopp ble det også 6,66 m. I dette hoppet var han imidlertid ikke inne på planken og dermed viste han potensial til å hoppe opp mot 6,90 m! Følgelig kuttet han tilløpet sitt med 10 cm og håper på perfekt planketreff. Han traff planken, men kom for mye bakpå i satsen. Dermed fikk han ikke med seg farten ut i svevet og hoppet målte 6.60 m. I 4. omgang forbedret han igjen sin pers til 6.68 m, men han følte det var mer å gå på.

Fabelaktig avslutning

Hva skulle til for å få vist fram potensialet han hadde indikert i sitt 2. hopp? Svaret ble mer energi og han fikk med publikum til å klappe seg i gang. Det svarte seg umiddelbart og han gikk opp til hele 6,79m. Dermed lå han likt med 5.-plassen som ble holdt av sogningen Holmberg, men han hadde dårligere andrehopp. I siste omgang var han nødt til å få full klaff for å komme seg opp på 5. plassen. Nå hadde han alt å vinne.

I rein eufori fikk han igjen i gang taktfast klapping fra tribunen. Nå var også speakeren med på laget. Aanund fikk til en meget god akselerasjon inn mot planken og med tyngden godt plassert over satsfoten fikk han en kjempetreff. Han fikk både god høyde og god fart med seg ut i gropa og landet på 6,87 m. Det var et av de beste hoppene innendørs av en norsk 16-åring gjennom tidene. Konkurransen ble vunnet av Ingar Kiplesund fra Trondheim med 7,47 m – ingen avskrekkende avstand for en 16-åring som bare seg mulighetene. Sommerens EM i mangekamp for U18 i Rieti, Italia er det store målet for sesongen.

3. februar 2020

