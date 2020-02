Randesund vant toppkampen

Opprykkshåpet lever i beste velgående for serieleder Randesund etter lørdagens 23-21-seier over Runar.

Randesund-spillerne fra venstre på dette bildet i lørdagens match mot Runar i Sukkevannhallen: Ingrid Vehusheia, Mina Gregersen, Hanne Byklum og Ingvild Westersjø. Foto: Erlend Mathisen

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Lørdagens kamp mot tabelltreer Runar var en svært viktig kamp for å styrke vår posisjon mot opprykk til 1. divisjon. Med seier ville vi få en luke på fire poeng ned til Runar, og med tap ville Runar kommer opp på like mange poeng som oss. Vi hadde en uke hvor vi forberedte oss godt. Vi hadde videomøte på tirsdag hvor vi analyserte motstanderen og la en slagplan.

Denne planen fungerte utmerket, og vi fikk en drømmestart. Forsvaret vårt var meget dynamisk og tett, og Runar slet med å komme til sjanser. Etter 16 minutter sto det 8-2 til oss, og vi hadde i tillegg tre-fire stolpeskudd i denne perioden. Vi fikk ikke full uttelling, og Runar klarte å klore seg fast. Da vi ikke klarte å sette sjansene våre, kom Runar sakte tilbake i kampen. Til pause sto det 12-8 favør Randesund.

Fakta Kampfakta Randersund-Runar 23–21 (12–8) 2. divisjon kvinner avd. 2 211 tilskuere i Sukkevannhallen. Dommere: Marius Pettersen Jelsen og Stig Christensen Kjernås. Utvisninger: Randesund 1x2 min, Runar 3x2 min. Toppscorer Runar: Camilla Bach Nilsen, 12 mål. Randesund: Stine Heier, Lisa Nordseth 2, Linea Fronth Hovland, Hanne Byklum 5, Anne Linn Eriksen 2, Martine Høyer Thorsen, Ingvild Bersås Westersjø 6, Silje Kjellemo Nilsen, Ingrid Vehusheia 3, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 3, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke, Camilla Hennig-Olsen 1, Mina Pauline Gregersen 1, Ine Flaa Lindgren.

I pausen ble vi enige om å fortsette i samme sporet. Bare i første omgang hadde vi åtte stolpeskudd, så det var kun marginer som gjorde at ikke vi kjørte over Runar. I andre omgang kom gjestene bedre til og vi glapp litt mer i forsvar. Runar klarte også å ødelegge rytmen vår angrepsmessig og spiste seg opp til 15-15. Vi hadde bevisst kjørt etter med stort tempo gjennom hele kampen, og visste at Runar kom til å glippe litt i returløpene etter hvert.

Midtveis i andre omgang sprakk bortelaget noe, og vi fikk løpt inn noen enkle mål som sendte oss i ledelsen igjen. Derfra og ut var ikke Runar lengre noen trussel, og vi kontrollerte oss til en grei seier med sifrene 23-21.

Anne Linn Eriksen i skuddet. Lagvenninne Ingvild Westersjø følger med. Foto: Erlend Mathisen

Vi er ekstremt fornøyde med å slippe inn så få mål. Vi er også fornøyde med spillet vårt store deler av kampen. Selv om resultatet tilsier at det var en jevn kamp, synes jeg vi spilte fantastisk godt til tider. Vi skjøt Runars målvakt god, og med litt mer nøyaktighet og marginer, ville vi fort kommet opp på 30 scorede mål.

Nå er opprykksmulighetene virkelig i våre egne hender. Runar har imidlertid nylig fått medhold i en protest som laget la inn etter tapet for Pors, og skal nå spille mot Pors på nytt seinere i sesongen. Det vil si at Runar er fire poeng bak oss med én kamp mindre spilt enn oss, Det betyr at kampen om opprykket lever i beste velgående.

Smilende Randesund-jenter etter lørdagens seier. Bak fra venstre: Silje Nilsen, Hanne Byklum, Anne Linn Eriksen, Stine Heier, Linea Hovland, Ine Lindgren, Elisabeth Rosenvold, Maja Nordseth Stokke og Lisa Nordseth med Milan på armen. Foran fra venstre: Ingvild Bersås Westersjø, Martine Thorsen, Camilla Hennig-Olsen, Mina Pauline Gregersen, Ingrid Vehusheia og Anne Charlotte Rosenvold. Foto: Erlend Mathisen

Vi valgte å ikke si dette til spillerne før lørdagens kamp for å holde fokuset på rett sted. Spillerne er nå informert om dette, og er ekstra motivert for å slå Runar ved neste anledning om drøye sju uker. Vi er klare for å krige resten av sesongen og ofre alt for opprykk!

PS! Randesund topper nå 2. divisjon avdeling 2 med 28 poeng på 15 kamper. Våg ligger á poeng, men har to kamper mer spilt. Runar på tredjeplass har 24 poeng på 14 kamper.

Publisert: Publisert: 3. februar 2020 11:49

