Vant nyttårsturneringen til Mandal Golfklubb

Denne trioen var best av de 58 deltakerne i den årvisse nyttårsturneringen til Mandal Golfklubb.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vinner av årets turnering ble Magnar Skagestad (i midten med 22 poeng), tett fulgt av Mikkel Ladefoged Pedersen (til venstre med 20 poeng) og Arnt Kalhovd (til høyre med 20 poeng). Foto: Alf Skagestad

Brukergenerert innhold

Alf Skagestad Mandal Golfklubb

MANDAL: I et aldeles nydelig vintervær med lite vind, gløtt av sol og fem varmegrader møtte hele 58 medlemmer opp til «Holum-mafiaen»s nyttårsturnering tirsdag 31. desember. Turneringen er stableford spill over ni hull, men det er kun lov til å ha med tre valgfrie køller i baggen. Under forberedelsen til turneringen gikk samtalene på parkeringsplassen og i klubbhuset om valg av køller og begrunnelser og forklaringer på valgene. Mye artig å høre der!

Det var gledelig for arrangørene å registrere at det var stor andel av nye medlemmer som ønsket å prøve seg i denne turneringen. I tillegg gjorde en del av dem gode innhugg i premiebordet også. Vi er heldige som har god tilvekst av ivrige nye golfere.

Det var, som Hr. Vatnedal sa før premieutdeling, mange av de gode golferne som gjorde det relativt dårlig denne dagen, og mange av de nye som gjorde det meget godt.

Vinner av årets turnering ble Magnar Skagestad (22 poeng), tett fulgt av Mikkel Ladefoged Pedersen (20 poeng) og Arnt Kalhovd (20 poeng). Vi gratulerer pallen, og takker «mafiaen» for nok en godt gjennomført turnering.

Kjartan Lavik (nærmest hullet) var en av dem mange deltakerne. Foto: Per Alf Jørgensen

Plassering Poeng Hcp 1 Magnar Skagestad 22 42 2 Mikkel L. Pedersen 20 30,6 3 Arnt Kallhovd 20 31 4 Kari S. Møll 20 49 5 Jeppe S. Noddeland 20 54 6 Oddvar Skår 19 26,5 7 Jonny Fævelen 18 11,7 8 Bjørnar Møll 18 32 9 Mats Olavesen 18 51 10 Tutti Ericson 17 17,3 11 Chris Maskill 16 11,8 12 Kjell Horpestad 16 16,6 13 Erlend Fævelen 16 17,3 14 Wenche Vetås 15 16,5 15 Einar Skårdal 15 17,8 16 Jan Erik Hageland 15 41 17 Else Hege Ekornrød 15 44 18 Arnt Terje Udøy 14 8,7 19 Jostein Sneve 14 16,8 20 Steinar Vatnedal 14 17,2 21 Tove Egeli 14 17,4 22 Svein Arne Bårdsen 14 18,7 23 Terje Svestad 14 19,1 24 Lars Hendriksen 14 20,2 25 Ole Bjørn Reinertsen 14 23,1 26 Steinar Hartvigsen 14 29,4 27 Kasper J. Nilsen 14 29,8 28 Sigmund Skårdal 13 12,6 29 Reidar Upsaker 13 13,8 30 Einar Skarpaas 13 18,3 31 Jan Roald Ruud 13 20,2 32 Kay Arne Skårdal 13 25,7 33 Halvor Kristian Gletne 13 34 34 Beate Egeland 13 46 35 Rune Svennevik 12 6,6 36 Kjartan Lavik 12 9,3 37 Henrik Ranudd 12 9,7 38 Eirik Børslid 12 10,3 39 Karsten Skårdal 12 16 40 Tom Petter Olsen 12 19,9 41 Elisabeth Thomassen 12 24,7 42 Rune Vetås 11 12,1 43 Espen Ekornrød 11 12,6 44 Sverre Skjørten 11 18,5 45 Anne Grete Mjåland 11 27,2 46 Melvin Hjorth 11 27,6 47 Stian Sæveland 11 29,5 48 Alf Skagestad 10 16,5 49 Arnar Egeland 10 18,8 50 Ivar Gulli 9 11 51 Wenke Nome 9 15,1 52 Siri F. Johnsen 9 30,3 53 Willy Skårdal 8 10,7 54 Leif E. Hindersland 8 33,5 55 Svein Hetland 8 34 56 Oddbjørn Breland 7 12,2 57 Anne Liv Byberg 7 34,9 58 Aslaug Bårdsen 5 36

Publisert: Publisert 2. januar 2020 13:59

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785