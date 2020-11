KCK har tatt terrengsykling til skolene

Om lag 300 elever fra ulike skoler i Agder har denne høsten fått smake på hvor kult terrengsykling kan være.

Kristiansands Cykleklubb (KCK) har i høst besøkt fire skoler i Agder og gitt elevene en dag med terrengsykling. Foto: Tor Erik Schrøder

Asbjørn Lohne KCK/Lohne Friluft

Kristiansands Cykleklubb (KCK) har besøkt fire skoler i Agder og gitt elevene en dag med

terrengsykling. Bakgrunnen for dette er KCKs «På sykkel»-prosjekt.

– Vi ønsker at det skal være en selvfølge for barn og unge å bruke sykkel til skole og fritidsaktiviteter, og gjennom dette vil vi bidra til å vise hvor gøy sykling kan være. En bonus vil være å bedre folkehelsen blant barn og ungdom, sier Jan Fredrik

Stiansen, daglig leder i KCK.

Han poengterer at også elever med bevegelsesutfordringer blir tatt hånd om i prosjektet. Både på Finsland skole i Kristiansand og Borkedalen skole i Lillesand hadde KCK med

egne liggesykler til elevene som trengte det. På Finsland stilte KCK også med en sine egne

parautøvere, Christian Gyldenøhr, som instruktør. Prosjektet er et samarbeid med Lohne Friluft som har stått for den praktiske gjennomføringen.

Gleden ligger i å gå på trynet

Sykkeløkta for elevene starter med innledende instruksjon og øving på viktige teknikker, som brems, sving, passering av hinder mm. Deretter sendes elevene ut for å trene i ferdighetsløypa og de merkede stiene i skogen. Elevene bruker egen sykkel og hjelm.

Terrengsykling er ikke alltid enkelt, det er til tider skummelt og man risikerer å gå på trynet.

Foto: Tor Erik Schrøder

Derfor er det utrolig gøy, når man ser hvordan elevene «tenner» på terrengsyklingen. Til tross for at de har måtte krype opp igjen fra søla eller kjent på frykten før en bakke, har gleden ved å få det til vært desto større. Spenningen og det uforutsigbare i syklingen ser ut til å tilfredsstille mange elevers behov for action.

Økte ferdigheter = økt sikkerhet

Om ikke alle begynner med terrengsykling, er ikke det det viktigste. Det viktigste må være å skape glede ved aktiviteten i seg selv og gi elevene enda bedre ferdigheter på sykkelen. Det gjør det å velge sykkel som framkomstmiddel enklere, gøyere og tryggere.

Egen terrengsykkelcup

For dem som ønsker å teste ut terrengsykling videre, arrangerer KCK Scott cup i Jegersberg i sommerhalvåret. Det er totalt åtte ritt, hvor fire går før sommerferien og fire etter ferien. Her kan alle fra seks år og oppover delta. Alle rittene går fra Grønn slette i Jegersberg og bruker de samme løypene på hvert ritt.

At sporten blir stadig mer populær, er tydelig. De siste fire årene har vi opplevd en stor økning i deltakere i alle aldre, men spesielt i alderen 6-14 år. Neste Scott cup går 4. mai

2021.