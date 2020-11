Gir alle sparepengene til godt formål

Fløys G04-lag gir nesten 40.000 kroner til Misjonsalliansens prosjekt Fotball Krysser Grenser.

Markeds- og innsamlingsleder i Misjonsalliansen Kjetil Abrahamsen (f.v.), G04-spiller på Fløy Eivind Thoresen og markedsansvarlig i Sør Cup Gustav Steimler. Foto: Toril Thoresen

Gustav Steimler Sør Cup

FLEKKERØY: Fløy G04 har i mange år jobbet dugnad og spart opp midler til diverse utgifter. Disse midlene skulle gå til turneringer, samlinger og andre tiltak. Etter at koronakrisen kom og idretten stengte ned, ble laget oppløst. På kontoen til laget sto det 38.398 kroner.

Etter en intern diskusjon ble spillerne enige om at de ønsket å donere bort disse pengene til et godt formål. Valget falt på Misjonsalliansens prosjekt Fotball Krysser Grenser, som Sør Cup har vært en del av siden oppstarten av turneringen i 2008.

– Dette er en fantastisk nyhet, som vi tar imot med glede og åpne armer, sider Kjetil Abrahamsen, Markeds- og innsamlingsleder i Misjonsalliansen.

Pengene går til de fattigste

Han understreker at behovet for midler er stort i disse dager, da Guayaquil er hardt rammet av pandemien. Pengene skal brukes til ulike tiltak i de fattigste sonene.

– Noe av det som har vært mest prekært i år har vært distribusjon av mat, drikke og smittevernutstyr. Situasjonen er bedre enn den var tidligere i år, men de vanskeligstilte har i løpet av året fått det enda vanskeligere. Nå trenger vi alle de midlene vi kan få inn for å videreføre det gode arbeidet Fotball Krysser Grenser har bidratt til i en årrekke.

Markedsansvarlig i Sør Cup, Gustav Steimler, er imponert over initiativet til de unge spillerne.

– Dette er en voksen avgjørelse som laget her har tatt, og den står det stor respekt av. Vi syns det er flott at Fløy G04 har et så godt syn på verden, at de heller velger å gi til de som har lite, heller enn å bruke det på seg selv. All ære, og tusen takk!

Eivind Thoresen, som representerer spillergruppa, forklarer at han håper at tiltaket kan føre til at flere gjør noe lignende.

– Det hadde vært flott om andre også kunne være med å bidra til at de som ikke har så mye kan få det litt bedre.

Eivind er sønn at Toril Thoresen, som er sentral i cupkomiteen på Flekkerøy, og som har besøkt Guayaquil selv.

Rørt av tiltaket

– I og med at jeg har vært der selv, og sett forholdene der nede, så er dette rørende fra guttene. Det å være der nede er en spesiell opplevelse, som gjør at man får et litt annet perspektiv på livet enn hvor mye det skal koste å passere i bomringen i rushtida, sier Toril Thoresen.

På vegne av Sør Cup ønsker er vi i administrasjonen å takke for bidraget. Skulle noen andre ønske å følge i Fløy G04s fotspor, så er det bare å ta kontakt.