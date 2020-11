Lang fotballavslutning med lite mat

Lørdag arrangerte Gimletrolls G14-lag en såkalt «helvetesdag».

Turleder Tarjei Berg har smilet på lur når Gimletroll-guttene får lov til å spise en skive med brød etter to timer gange på nær tom mage. Foto: Frode Lindblom

VENNESLA/KRISTIANSAND: Dette skulle være en alternativ avslutning på en amputert fotballsesong.

Et klubblokale ble erstattet med naturen. Kledd etter vær og skodd for ulike forhold møtte 18 fotballgutter opp i Vennesla sentrum klokka 10.30. Herfra skulle de marsjere til Kristiansand i jevnt tempo i til dels krevende terreng. Første del av turen var opp til Lomtjønn og Fantehelleren, videre til Saga, Skråstadvarden og ned til Grønn slette i Jegersberg. Hit ankom laget klokka 17.45 og møtte varmen fra fire bål. På forhånd var deltakerne innstilt på 22 kilometer med lite mat. Ingen visste hva som ventet.

Marsjen fra Vennesla sentrum til Jegersberg i Kristiansand er godt i gang. Foto: Frode Lindblom

Til frokost var melk og brød erstattet med vann og frukt. Før start fikk hvert av de fire turlagene lov til å handle for 60 kroner. Det ble billig brød og pålegg. I tillegg til vann, spiste hver spiller kun tre brødskiver denne lørdagen fra de sto opp til de fikk servert kebab i pita og sjokoladekake kl. 18.30. «Overraskelsen» smakte godt, for gutta var skrubbsultne, slitne og våte og kalde etter siste stunt; bading i Jegersbergvann.

Turen i tidvis krevende terreng ble først og fremst en mental utfordring. Når unge idrettsutøvere, som trener mye og til vanlig spiser fire-fem skiver til frokost, måtte starte dagen med frukt, og uten protein- og karbohydratrik mat, skulle det ikke gå lenge før de første kjente på tomheten og fallende energinivå. Det ble for mange en «hodetest».

Jesper Gravdal har fullt bålfokus. Vebjørn Berg følger med. Foto: Frode Lindblom

Underveis var det innlagte konkurranser. Først en kunnskapslek, dernest en bålkonkurranse og til slutt en sugende lagtevling i Nilsemyr under Skråstadvarden. Her begynte de siste kreftene å ta slutt for flere. Den siste etappen inn til mål var med hodelykt og på ren vilje. Nå var det mange som lengtet hjem til et varmt bad og nok mat. I løpet av en lang og krevende lørdag kjente samtlige på sultfølelsen og det å ikke ha tilgang til mat. Noen av «storspiserne» på laget var underveis overrasket over hvor lite mat de faktisk kunne klare seg på.

Siste krefter tynes ut i myrløp på Nilsemyr under Skråstadvarden. Eirik Solhaug fremst. Foto: Frode Lindblom

Det gikk naturlig nok mange negative tanker gjennom hodet på fotballspillerne denne dagen, men samtlige gjennomførte med stil og det ble en lærerik lørdag.

Hodelyktene måtte fram på vei ned fra Skråstadvarden på ettermiddagen. Foto: Frode Lindblom

Disse G14-spillerne gjennomførte "helvetesdagen": Ole B. Egeland, Sakkeus Barski, Jesper Lundgren, Ole J. Repstad, Lucas Frigstad, Eivind Omland, Vebjørn Berg, Jesper Gravdal, Hans-Eirik Endal, Mads Egeli, Erlend Haugen, Leo J. Gutvik, Eirik Solhaug, Teo Brøvig Almås, Mads Eftevåg, Matteo Lindblom, William Wirak og Erlend Vik.