Det er lov å ønske å se bedre ut

Jeg har inntrykk av at det er mindre «sosialt akseptert» å ha et mål om å se bedre ut om dagen, da det er mye fokus på at man er bra nok som man er og at det ikke gjør noe med noen ekstra kilo på kroppen.

Personlig trener Julie Rafoss (27) fra Vennesla har skrevet denne teksten. Foto: Privat

Julie Rafoss Personlig trener

Misforstå meg rett: Det er kjempebra at en mer «normal» kropp kommer fram i sosiale medier uten filter, redigering og flatterende positurer og det er kjempebra at det også får mange til å lettere akseptere sin egen kropp i større grad. Men jeg synes likevel det skal være lov å ha et ønske om å føle seg bra i kroppen sin for dem som ikke gjør det, til tross for mange positive endringer i sosiale medier.

Du fortjener å føle deg vel, og om du føler et behov for å gjøre endringer i livsstilen din for å oppnå nettopp det, synes jeg du skal gjøre det!

Ingen kan fortelle deg hva ditt «hvorfor» skal være til å gjøre noe. Det er ikke teit å ønske seg forming av kroppen og mindre fettprosent. Det er helt opp til deg og hva du ønsker. Det er veldig bra å trene med fokus på helse og funksjon for dem som motiveres av det, så absolutt. Jeg er selv en av dem. Men samtidig tør jeg å innrømme at jeg har en viss trivselsform som jeg også liker å opprettholde og tar det som en bonuseffekt av gode valg i matveien og kontinuerlig trening.

«Noe bedre matvalg og noe mer aktivitet kan være nok til at du føler deg bedre litt etter litt.» Foto: Privat

Skjer det uønskede endringer i fysikken min av ulike årsaker, gjør jeg noe med det fordi jeg ønsker å føle meg vel. Jeg trives best når jeg føler at kroppen min symboliserer det samme som jeg føler meg inni meg. Jeg tror mange går rundt og føler seg «fanget» i en kropp de ikke identifiserer seg med, og det synes jeg er en god grunn til å gjøre endring i livsstilen.

Føler du deg uvel i egen kropp? Sjekk først om det er noe du kan gjøre for å legge merke til det du faktisk liker med kroppen din, sett pris på at du er unik og vær glad i den du er. Det er det beste utgangspunktet for å gjøre en endring. Å gjøre endringer på grunnlag av selvforakt er aldri noen god idé og ingen god vei å gå. Sett deg gjerne mål om å forbedre fysikken din, men sørg for å være din egen heiagjeng først!

Man trenger heller ikke å gå så hardt til verks. Noe bedre matvalg og noe mer aktivitet kan være nok til at du føler deg bedre litt etter litt. Ofte handler det mye om hvordan man behandler kroppen sin også. Trening og sunn mat kan gjøre underverker for hvordan man føler seg, ikke bare mentalt, men også fysisk.

