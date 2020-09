Scoret to i målfest

Conrad Wallem (20) scoret to av Arendals fem mål da Odd 2 ble beseiret mandag kveld.

Conrad Wallem var virkelig på hugget i mandagens 2. divisjonskamp på Norac stadion. Hjemmelaget Arendal Fotball vant 5-0. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

ARENDAL: Tross gode prestasjoner i kamp etter kamp, så har det viktigste manglet for Arendal til nå: Effektiviteten foran motstanderens mål har ikke vært god nok.

Gang på gang har trener Steinar Pedersen fastslått at det er mangel på presisjon i den siste tredelen av banen som må bli bedre.

Mandag kveld fikk han svar da Conrad Wallem (2), Håvard Meinseth (2) og Fabian Ness (1) scoret målene i 5-0-seieren.

Veldig viktig

- Det var veldig viktig å vinne i dag etter fire kamper på rad uten full uttelling, konstaterer Steinar Pedersen.

Det unge Odd-laget ble for lett i møtet med et Arendal-lag som sprudlet i augustkvelden på Norac stadion. Håvard Meinseth og Magnus Nørby Madsen var nye i startoppstillingen sammenlignet med forrige seriekamp mot Egersund, og begge bidro med offensive løp og høy arbeidsinnsats på høyrekanten.

Håvard Meinseth scoret også to mål mot Odd 2. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

På motsatt side av banen herjet Conrad Wallem. Han måtte gå av banen til pause i forrige serierunde med lysketrøbbel, og har faktisk ikke hatt mer enn et par treninger denne helgen. Det kunne man knapt se på ham - for han struttet av spilleglede og selvtillit på venstrekanten.

Riktignok ble han tatt av banen etter 75 minutter på stillingen 5-0. Steinar Pedersen ønsket ikke å ta noen sjanser med stortalentet, men 20-åringen ville gjerne fullført kampen.

– Jeg skulle jo gjerne scoret hat trick, sier tomålsscoreren.

Endelig på straffe

Den første scoringen kom etter at Arendal fikk straffespark en halvtime ut i kampen. Stian Michalsen ble felt innenfor 16-meteren, og dommeren var aldri i tvil da han pekte på straffemerket. Dette var det tredje straffesparket Arendal har fått denne sesongen - og inntil mandag kveld var det ingen som hadde scoret fra 11-meteren til nå i sesongen. Conrad Wallem brente selv på sesongens første forsøk hjemme mot Vard, men han nølte ikke da dommeren pekte på straffemerket.

–- Jeg er trygg i slike situasjoner og har scoret på mange straffer. Det er bare å sette den hardt ned i hjørnet, fastslårWallem.

Håvard Meinseth i en farlig situasjon sett med Odd-øyne Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Arendal økte ledelsen til 2-0 med 1. omgangens siste spark på ballen. Denne gangen var det Håvard Meinseth som plukket opp ballen i boksen til Odd 2 og kunne sette ballen til side for keeper før lagene gikk i garderoben.

Scoret umiddelbart

Etter pause nølte ikke Arendal fra avspark - og det var gått mindre enn 50 sekunder av kampen før kaptein Fabian Stensrud Ness noterte seg for sesongens femte scoring. Conrad Wallem økte til 4-0 bare minutter seinere - og derfra og ut var kampen en ren transportetappe. Håvard Meinseth økte til 5-0 etter 66 minutter da han ble fint spilt gjennom i bakrom og var veldig rolig alene med keeper da han plasserte sin andre scoring for dagen.

Arendal produserte en rekke store sjanser utover i kampen, også - men kampbildet de siste 20 minuttene bar preg av at det aldri var noen tvil om hvor seieren skulle ende.

Ser mot toppen

- Jeg er veldig godt fornøyd med laginnsatsen og flere enkeltspillere står fram på en flott måte, oppsummerer trener Steinar Pedersen.

Arendal fosser her fram i et nytt angrep. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Etter denne runden er Arendal på fjerdeplass, fire poeng bak Vard som topper tabellen med sine 18 poeng på åtte kamper.. Det kan være et godt utgangspunkt for høstjakten på poeng. For Steinar Pedersen levner ingen tvil om hva som er hans mål:

- Jeg ønsker at Arendal skal være helt der øverst oppe når sesongen er slutt, slår han fast.

Men skal man lykkes med det, så er ikke oppskriften å se veldig langt fram.

- Vi må konsentrere oss om neste kamp. Og nå er det Sotra neste helg, sier Steinar Pedersen.

Se kampfakta her