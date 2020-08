Arendals første serietap

Arendal Fotball mistet sin tabelltopp etter lørdagens 0-1-tap hjemme mot Vard.

Conrad Wallem (i hvitt) misset et straffespark for hjemmelaget Arendal i lørdagens 2. divisjonskamp på Norac stadion. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: Vard ledet 1-0 etter en jevnspilt 1. omgang der et relativt strengt idømt straffespark var det som skulle til for at Roy Miljeteig skulle sette ballen bak Leopold Wahlsted i Arendal-målet.

– Vi manglet den energien vi skal ha fra starten av kampen. Jeg vet ikke hvorfor, erkjenner Arendal-trener Steinar Pedersen.

Før lørdagens match hadde han ledet sine spillere til tre strake seire og tabelltopp i 2. divisjon avdeling 2.

Bedre etter pause

Men i pausen fikk han åpenbart gjort nødvendige justeringer. For i praksis var det bare ett lag på banen etter hvilen. Arendal pøste på og dominerte både sjanseskapingen og ballbesittelsen, ikke minst anført av en meget frisk Stian Michalsen som kom inn ved halvtid. Han gjorde Vard-forsvaret svimle mer enn en gang – og det var også han som bidro til at Arendal ble tildelt straffespark etter 60 minutter.

Conrad Wallem la ballen til rette – sendte keeperen til venstre og kunne bare plassere ballen i høyre hjørne, men han ble for nonchalant og chippet til ballen mot det tomme hjørnet. Men chipen ble ikke presis nok, den traff undersiden av tverrliggeren – uten å gå inn.

– Det er enten Omar eller jeg som skal ta straffene, men siden Omar ikke var på banen, så var det min jobb. Selvfølgelig skal den sitte i mål, og dersom noen trenger en syndebukk, så tar jeg gjerne den rollen. Jeg tåler den belastningen, sier Conrad Wallem etter kampen.

Men han mister verken selvtillit eller nattesøvn av den grunn.

– Jeg tar gjerne straffespark igjen, slår han fast og understreker at det viktigste nå er å vinne kamper.

Allerede kommende helg venter Fløy og det lokaloppgjøret får en ekstra dimensjon nå som Arendal også har behov for å revansjere seg etter det som føltes som et både unødvendig og urettferdig tap.

Mindre enn fortjent

Arendal-trener Steinar Pedersen er naturligvis skuffet over resultatet – og over at prestasjonen ikke er god nok til å vinne kampen.

– Du får som fortjent i fotball som regel. I dag får vi mindre enn vi fortjener. Vi produserer nok sjanser til å snu kampen, og det er bare ett lag på banen etter pausen. Vi pushet på, men lyktes ikke med å sette ballen i mål. Og det er jo det viktigste. Vi har nok av muligheter til å vinne, oppsummerer han.

Straffebommen til Conrad Wallem karakteriserer han som «unødvendig jålete», men det var likevel ikke årsaken til at Arendal ikke tok poeng:

– Det er ingen unnskyldning for det som hendte. Vi kom seinere i gang enn vi har gjort tidligere. Det hjelper veldig lite om det er en OK prestasjon. Fin gjennomføring av kamper er bra å ta med seg, men det er de kampavgjørende situasjonene som er de viktigste. Vi er skuffet over at vi ikke får betalt for det vi skaper i dag, konstaterer han.

Selvkritikk

Og Arendal-treneren er også åpen på at han må ta selvkritikk for valgene han gjorde i forberedelsen til kampen:

– Jeg må gå i meg selv når det gjelder laguttak og taktisk tilnærming. Spillerne som kommer inn hever laget. Det tar jeg på min kappe. Det er for stor forskjell på prestasjonene til de som startet og dem som kom inn, sier Steinar Pedersen.

Etter fire kamper er Arendal nå på fjerdeplass med ni av 12 mulige poeng.

Fakta Kampfakta Arendal-Vard 0-1 (0-1) Norac stadion Tilskuere: 200 tilskuere Mål: 0-1 Roy Miljeteig (straffe, 36) Rødt kort: Robert Kling, Vard Haugesund (to gule, 90+1) Gult kort: Peter Reinhardsen og Dejan Corovic, Arendal. Dommer: Harald Magnus Børresen, Helgerød IL Arendal: Leopold Wahlsted – Dejan Corovic, Peter Reinhardsen, Sune Kiilerich, Magnus Nørby Madsen (Kristian Eriksen fra 70. min.) – Tobias Arndal (Håvard Meinseth fra 61.), Peder Nersveen, Kim Kvaalen, Conrad Wallem (Jakob Rasmussen fra 82.) – Fabian Stensrud Ness, Omar El Ghaouti (Stian Michalsen fra 46.)