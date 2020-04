Håper på sluttspillplass i eSerien

Når to seriekamper gjenstår, har vi i Start e-sport en ok mulighet til å nå sluttspillet uten å måtte spille kvalifisering.

Kristiansanderen Kasper Hornnes (18 år, til høyre) konsentrerer seg her om å vinne nok en seriekamp for Start e-sport i eSerien. Til venstre Georg Sautoglu, som har en trenerrolle denne sesongen. Foto: Fredrik Valberg

Kasper Hornnes Start e-sport

UTØVERBLOGG: Hele Idretts-Norge har blitt satt på pause pga. unntakstilstanden vi opplever i Norge i dag, og for så vidt resten av verden også. Men når vi ikke lenger kan spille fotball som vanlig, åpner det for andre muligheter.

E-sport er en av få sporter der man kan sitte hjemme å spille. Jeg har vært så heldig at jeg kan drive med hobbyen min på et nasjonalt nivå. Det siste året har jeg konkurrert i eSerien, som eliteserien for Fifa, for Start e-sport, sammen med mine lagkamerater George Sautoglu og Jusup Shakhbiev.

Selv om en alternativ løsning måtte til har ikke denne serien stoppet opp pga. koronakrisen. Nå i sesong tre konkurrerer vi hjemmefra, der enkelte kamper viser på dplay, og resten av kampene streames på våre egne twitch-kanaler (twitch.tv/khornnes). Kampene spilles hver torsdag mellom 18 og 21. Nå som all tv-sendt fotball er utsatt til ubestemt tid, er dette kanskje det nærmeste man kommer.

Håper på sluttspill

For oss i Start har sesong tre av eSerien startet bra. Per dags dato ligger vi på 7. Plass av 17 lag. Det er Jusup Shakhbiev og jeg som har spilt alle kampene. Personlig er jeg ikke helt fornøyd hvordan vi ligger an etter 14 kamper, men vi har fortsatt muligheter for å nå sluttspillet. Det har vært målet vårt fra starten. Etter at hvert lag har spilt 16 seriekamper, er det klart for sluttspill.

Topp seks går direkte til kvartfinalene, mens 7–14 skal spille playoff for de siste plassene. Det er først etter kvartfinalen, semifinalen og finalen, at en vinner skal kåres. Serieleder Vålerenga har vært svært solid hittil, med 13 seire og kun ett tap. Men i et sluttspill kan alt skje. Sist sesong var det Jerv som vant (som nå ligger på femteplass i serien), og det i deres første sesong i eSerien.

Vi spiller én gang mot hver motstander. Ligaen består av både eliteserie- og oboslag, som har satset på å ha et Fifa-lag. Hver seriekamp består av to oppgjør, der det samlede resultatet fra begge kampene blir stående som det endelige resultatet.

Start e-sport, fra venstre: Morten Hornnes (min bror og teknisk ansvarlig), Simon Fjose, Olav Bakken, George Sautoglu, jeg og Jusup Shakhbiev. Foto: Robert Sach

Kampene spilles på en modus som kalles Fifa Ultimate Team, der man kan bygge drømmelaget sitt, og har stor frihet til å ha spillere fra nåtida og fortida. Modusen har sine fordeler og ulemper, man kan ikke velge fritt, man må kjøpe spillerne. For å bygge et godt lag med de beste spillerne krever dette hovedsakelig at man legger inn en del tid, eventuelt ekte penger.

Jeg har verken brukte mange ekte penger eller altfor mange timer. Så jeg stiller ikke sterkest med tanke på lag. Men lag er ikke alt, det viktigste er hvem som styrer disse spillerne. For alle andre som spiller Fifa ultimate team, er det heller ikke nødvendig å bruke ekte penger for å ha det gøy med Fifa, eller bli en bedre spiller.

Høyt nivå

Nivået har blitt så høyt at de fleste i eSerien legger inn flere timer om dagen. I en travel hverdag er jeg fornøyd om jeg får presset inn minst én time. Dette gjør at jeg må effektivisere Fifa-treningen for å bli best mulig. Effektive treningstimer gjør det mulig for meg å konkurrere på et nasjonalt nivå.

Jeg ligger på rundt 7–15 timer i uka med Fifa. Som i de fleste andre idretter handler det ikke nødvendigvis om mengde, men kvalitet på treningen. Selv om det selvfølgelig er en fordel å spille mye. For å kunne prestere best mulig, er det viktig at man også er i god fysisk forfatning. Jeg legger derfor ned 10–15 timer i uka til «vanlig» trening

E-sport og Fifa i Norge blir bare større, og det har grodd ekstremt det siste året, spesielt med tanke på Fifa, men det er fortsatt en lang vei å gå. Det er kun et fåtall av spillere i Norge som klarer å leve av å spille dette spillet. Jeg er ambisiøs, og det hadde vært utrolig gøy å kunne leve av det en gang, men jeg kaster ikke alle eggene i denne ene Fifa-kurven av den grunn, i hvert fall ikke med en gang. Jeg går derfor på skolen ved siden av, og har søkt videre studier etter sommeren. Planen er å kombinere utdannelse og Fifa, til den grad jeg trives med begge delene.

Foto: Jorunn Eikeland Olsen

Kasper Hornnes

E-sportslag: Start e-sport

Fotballag: Randesund senior

Antall timer e-sport trening i uka: 7–15

Antall timer fotball/trening i uka: 10–15

Skole: KKG videregående skole (idrett)

Favorittspiller på Fifa: Neymar

Favorittlag: Chelsea