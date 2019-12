Bjelland-hesten Will Teddy leverte søndag en strålende debut i travløp under sal sammen med Amanda Robertsen. Foto: Hesteguiden.com

Vant – så gikk banen i oppløsning

Like etter Will Teddys seier i debuten gikk banen på Klosterskogen nærmest i oppløsning og resten av stevnet måtte avlyses.

SKIEN: Tåken lå som et fuktig teppe over den 800 meter lange travbanen i Skien allerede før løpene startet søndag kveld, men den dårlige sikten som ble resultatet av den grå massen skulle ikke bli den eneste utfordringen for de aktive og arrangørene.

Før problemene for alvor tok til viste imidlertid familien Roland fra Bjelland fram en svært imponerende montédebutant i form av sju år gamle Will Teddy. Vallaken trivdes fortreffelig under sal, og seieren ble av det virkelig imponerende slaget. Rytter Amanda Robertsen satte full fart på sørlandshesten nedover den siste langsiden, og inn i den siste svingen koblet Will Teddy seiersgrepet. Nedover oppløpet gikk den høyreiste vallaken unna med flere lengder, og i det slagne felt befant flere sterke hester seg.

Rudolf Roland fra Bjelland (nr. to f.v.) kunne smile bredt etter at Will Teddy tok sin første seier siden november 2017. Foto: Hesteguiden.com

– Will Teddy er knusende overlegen, fastslo løpsreferent Ola Slåtsveen da Bjelland-hesten danset unna til sin første seier siden november 2017 på 1.31.3a/2100 meter.

Måtte til slutt avlyse

Vinnertida var med andre ord ikke av det raske slaget, og den krevende banen begynte nå for alvor å skape problemer for hestene. Stevnet ble utsatt på ubestemt tid mens banemannskapet jobbet på spreng med å skrape av toppdekket på banen. Etter over en times intens jobbing måtte arrangørene til slutt ta den tunge avgjørelsen om at resten av stevnet måtte avlyses på grunn av baneforholdene. Hensynet til dyrevelferden veier alltid tyngst.

Setesdal-hesten Stjerne Kos går fra klarhet til klarhet. Cay Hovstad fra Grendi kunne feire hestens første V75-seier sammen med kusk Tom Erik Solberg. Foto: Hesteguiden.com

Sørlandshestene med storeslem i V75

Lørdag gjorde sørlandsprofilene seg sterkt bemerket under V75-stevnet på Forus. Grendi-hesten Stjerne Kos fortsetter å fosse gjennom klassene, og heller ikke noen av Norges beste i grunnlaget hadde muligheten til å stoppe den flotte vallaken til Cay Hovstad. Seieren var årets åttende triumf på 14 starter, og Stjerne Kos vant på flotte 1.26,9/2060 meter.

Dag-Sveinung Dalen styrte Evje-hesten Loveyou Hangover inn til V75-seier i hestens første start siden slutten av august. Foto: Hesteguiden.com

Feriepenger til Lage Rosten

Ytterligere en Setesdal-hest kunne klatre til topps på seierspallen i Rogaland. Lage Rosten fra Evje hadde selv unte seg en ferietur i varmere strøk og overlatt Loveyou Hangover i trening til Sigbjørn Kolnes for en kortere periode. Den fire år gamle vallaken sørget for påfyll av feriepenger til sin eier da han sammen med Dag-Sveinung Dalen lekte hjem V75-2 på 1.15,7a/2040 meter. Seieren var en flott oppreisning etter at det endte i galopp i kvalifiseringen til årets store mål, Derby.

Vestpol Kongen i full strekk nedover oppløpet. 4-åringen er nesten en tro kopi av sin far, supertraveren Tekno Odin. Foto: Hesteguiden.com

Tro kopi av Tekno Odin

Som om setesdølene ikke hadde forsynt seg grådig nok av premiefatet allerede fulgte Rune Røyrås’ Vestpol Kongen opp med råsterk seier i V75-3. Til tross for at hesten måtte trave store deler av løpet først i andrespor uten rygg var han sterk nok til å sette inn nådestøtet i den siste svingen og holde unna til sikker seier sammen med sin trener Øystein Tjomsland i sulkyen. Som en tro kopi av sin far Tekno Odin danset Vestpol Kongen unna til årets fjerde seier.

Tommel opp: Øystein Tjomsland og Rune Røyrås feiret nok en triumf med høykapable Vestpol Kongen. Foto: Hesteguiden.com

V75-dobbel fra Mikkelsen

Sørlendingen Geir Mikkelsen hadde ingen planer om heller han å stå med lua i hånda. 48-åringen takket for tilliten fra hjemmetrener Kåre Refsland og styrte inn både Neslands Faksen og Tangen Piril til V75-triumfer. Bak sistnevnte holdt Mikkelsen unna for selveste Ulsrud Tea, og detonerte lørdagens største smell i V75-spillet. Med sin strålende kuskeform er sørlandstreneren nå på vei mot to millioner kroner innkjørt fra kuskesetet i 2019.

Sørlendingen Geir Mikkelsen fortsetter sin strålende kuskeform og noterte seg for en V75-dobbel på Forus lørdag. Foto: Hesteguiden.com

