Sørlandshest utkonkurrerte svensk motstand

SKIEN: Tre år gamle Designed Genius, født og oppvokst på Evje hos Ann Berit Sagedal, tok mandag kveld sin første seier i karrierens andre start. Med det utkonkurrerte sørlandsoppdrettet den svenskfødte hovedopponenten, Global Tycoon. Eirik Høitomt serverte sørlandsvallaken en fin reise i rygger underveis, og satte fart nedover den siste langsiden. Tidlig på oppløpet ble det klart at hesten til Vidar Andersen fra Høvåg hadde stoff i seg til å tukte sine konkurrenter.

På lette føtter sprintet Designed Genius ifra oppunder mål, og tok en helenkel seier på 1.19,1/2100 meter. – Dette var en fin type, fastslo løpsreferent Kurt Hella.

Øystein Tjomslands Ixelle Bolets var gjort til stor favoritt i V65-3, og sammen med lånekusk Tom Erik Solberg innfridde den sju år gamle hoppa til fulle. Solberg kjørte et perfekt løp, og hadde hele tiden i bakhodet at Klosterskogen har et ekstra spor på indre bane som kan benyttes på oppløpet. Dermed fikk Ixelle Bolets hvile i ryggen på lederparet den siste runden, og da Solberg vred sørlandshoppa inn et spor på oppløpet, brukte den belgiskfødte hoppa bare noen få meter på å avgjøre til sin fordel.

– Ixelle Bolets vinner lekende lett!, utbrøt Hella ved målpassering.

Vinnertida ble 1.15,3a/2100 meter. Ixelle Bolets har en imponerende statistikk å vise til på norsk jord; seks starter har gitt fire seire, en andre- og en tredjeplass.