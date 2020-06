Seks sørlendinger på U-landslagssamling

En duo fra henholdsvis Våg, Randesund, Grane Arendal og Sola samles til landslagstrening i Kristiansand 25. juni.

Våg-spillerne Veriana Veliqi (t.v.) og Martine Kårigstad Andersen sammen under EM for LK02-landslag i Slovenia i august i fjor. Foto: Thor-Erik Andersen

– Det blir gøy å samles igjen, selv om jeg skulle ønsket at vi var hele gjengen, sier Martine Kårigstad Andersen fra IK Våg Håndball.

25. juni møter hun og lagvenninnen Veriana Veliqi seks andre spillere fra region sørvest til U-landslagstrening i Sukkevannhallen.

Fakta Fakta spillere på landslagssamling Her er de åtte fra region sørvest som samles på U-landslagstrening i Sukkevannhallen torsdag 25. juni: Martine Kårigstad Andersen, Våg IK (Kamper/Mål: 013/011) Veriana Veliqi, Våg IK (017/020) Mina Pauline Gregersen, Randesund IL (026/125) Fanny Skindlo, Grane Arendal (025/041) Camilla Hennig-Olsen, Randesund IL (022/039) Karin Steen, Grane Arendal (000/000) Johanna Fossum, Sola HK (014/000) Maren Eriksen Langø, Sola HK (003/003)

Martine sier videre:

– Vi har hatt en lang pause fra håndball, men er i full gang igjen i klubb og det blir gøy snart å samles igjen med jentene fra landslaget. Selv om denne tiden ikke handler om oss håndballspillere, så må jeg innrømme at jeg har savnet håndballen veldig. Jeg har sett på håndball omtrent hver dag, og har vært på utehåndballbaner og spilt for meg selv for å holde skulderen i gang. I tillegg har jeg hatt fullt styrkerom hjemme, som gjør at jeg har fått trent godt fysisk denne koronaperioden.

– «Rivalene» fra Randesund er gode venner av meg. Vi trener sammen på skole hver dag og spiller på samme landslag. Det at vi har vært «erkefiender» denne sesongen er bare gøy. Jeg kjenner også Fanny og Karin på Grane Arendal veldig godt. Vi har også vært erkerivaler en gang, da begge to spilte for Trauma. Vi har i tillegg vært på mange samlinger sammen, og blitt godt kjent der. I tillegg har vi alle sju utespillere spilt på samme bylag, med unntak av Johanna som spilte en årsklasse etter.

Martines lagvenninne i Våg, Veriana Veliqi, gleder seg også til landslagssamlingen. Hun sier følgende:

— Det er fire måneder siden jeg sist var på samling, så det er godt å være i gang med håndball igjen. Jeg begynte å slite veldig med sykdom rett før korona kom, som førte til en litt lengre pause. Det holdt meg ute av all spill og trening, noe som var veldig utfordrende og frustrerende, men helsa kommer alltid først. Nå er jeg innstilt på å komme enda sterkere tilbake, og en landslagssamling er alltid med på å gi meg en ekstra boost.

– I tillegg til Martine ser jeg Camilla og Mina så å si hver eneste dag, og vi trener også sammen på skolen (KKG, idrettslinja). De er blant mine nærmeste venninner så det er alltid godt å se dem. Grane-jentene Fanny og Karin kjenner jeg veldig godt til ettersom at vi har hatt en del kamper mot hverandre, spesielt da vi var yngre. Vi har også vært på en del tidligere samlinger hvor vi har tilbrakt mye tid sammen, så det er alltid like hyggelig se dem igjen.

Randesund-duoen Mina Pauline Gregersen (t.v.) og Camilla Hennig-Olsen i norsk landslagsdrakt da de spilte i EM i august i fjor. Foto: Privat

Gode venninner

Randesund-spilleren Camilla Hennig-Olsen forteller:

– Jeg gleder meg veldig til å skulle delta på nok en samling med LK 02. Det gir meg stor motivasjon, og det gleder meg samtidig at jeg får denne opplevelsen med de andre jentene fra Agder. Martine og Veriana fra Våg er gode venninner som jeg ser mye til på skolen og på fritida. Det har alltid vært tøffe tak på kamper, der det å vinne står høyt i fokus. Vi kriger litt der, men når vi går av banen er det noen av mine beste venninner.

– Jeg kjenner også godt Grane-jentene, og fanny og jeg har deltatt på mange av de samme samlingene, og utviklet et veldig godt vennskap. Det er utrolig gøy å drive idrett når man ikke bare spiller håndball, men møter likesinnede som elsker det like mye som seg selv. Koronapausen har for meg vært en pause fra parkett og fellestreninger, men jeg har opprettholdt samme antall økter som før. Det har blitt mange løpeturer og styrkeøkter. Pausen har gjort at jeg har blitt veldig klar for å komme i gang med ny serie og utfordringer med laget mitt, og satt et perspektiv på hvor stor del håndball er for meg i min hverdag og mitt liv. Så nå gleder jeg meg stort til å skulle spille i 1. divisjon for klubben i mitt hjerte.

Karin Steen (t.v.) og Fanny Skindlo fra Grane Arendal. Foto: May Elin Aunli/Jan Espen Thorvildsen.

Fanny Skindlo sier følgende:

– Det er veldig lenge siden forrige samling med LK02, så det er veldig gøy å være en del av det nye uttaket for juni. Sesongen endte brått og vi er nok mange som har savnet håndballen. Den lange koronapausen har for det meste bestått av individuell, fysisk trening, med både løp og styrke. Vi jentene kjenner hverandre godt og har det alltid sykt gøy sammen, så vi gleder oss masse til og møtes og å endelig spille håndball sammen på samling.

40 spillere i aksjon

U-landslagets trenere Tore Johannessen og Tonje Larsen skal avholde trening for i alt 40 spillere i perioden 22.-26. juni. Treningene er lagt til henholdsvis Skien, Oslo (to dager), Kristiansand og Bergen.

Også juniorlandslaget skal ha landsslagsamling i Kristiansand, lagt til 15.–19. juni. Her er Grane Arendals Line Homdrom Rusten (005/004) plukket ut, mens Kristine Hårtveit Thomassen fra Randesund IL (001/000) er reserve.

