Fløy-duo til Søgne

Gøran Birkeland og Magne Karlsen forsterker Søgnes 4. divisjonslag.

Gøran Birkeland (på bildet t.v.) og Magne Karlsen er klare for spill i 4. divisjonsklubben Søgne. Søgnes A-lagstrener Thor Jostein Dyrnes er med på begge bildene. Foto: Gunnar Engebu

Gunnar Engebu Søgne FK

SØGNE: Kort etter at Fredrik Haldorsen meldte overgang fra Fløy til Søgne, ble det klart at to andre spillere gjør det samme. Spissen Gøran Birkeland (26) har tidligere spilt for Greipstad og kommer nå til Søgne fra Fløy.

– Da Søgne kom på banen med sitt spennende prosjekt, kunne jeg ikke annet enn å takke ja. På banen vil jeg si at "måltyv" er ordet som beskriver meg best. Jeg håper å kunne bidra med de målene som skal til for at Søgne ligger i toppen kommende sesong, sier Gøran.

Magne Karlsen (20) er født og oppvokst i Søgne, og han spilte for klubben til han var 16 år. Deretter har han spilt fire sesonger i Fløy, der han var kaptein for juniorlaget i to sesonger og scoret over 25 mål hver sesong. Sist sesong spilte han både for A-laget i 3. divisjon og for Fløy 2 i 4. divisjon. Han ble toppscorer for Fløy 2.

– Nå ville jeg tilbake til hjembygda og prøve meg igjen der. Det har kommet inn nye trenere i Søgne som jeg har veldig sansen for, og det å spille sammen med gamle kompiser er også et stort pluss, sier Magne.

Han er ansatt som hjelpetrener for Søgnes juniorlag og er trener for klubbens akademi. Magne gleder seg til allerede til sesongstart.

– Målet er selvfølgelig å krige i toppen og prøve å rykke opp, noe jeg tror vi kan klare med de spillerne vi har nå, sier han.

