Mitt drømmelag: Harald Reinhardtsen

Venndølen Harald Reinhardtsen (42), som har flest A-kamper i Vindbjarts moderne historie, har satt opp sitt drømmelag i en 1-3-5-2-formasjon.

Harald Reinhardtsen, som spilte 352 kamper og scoret 75 mål for Vindbjarts A-lag, står som nummer fire bak fra venstre på dette lagbildet av klubbens A-stall før seriestart i 1999. Bak fra venstre: Tore Løvland (trener), Jarle Stomnås, Jan R. Fredriksen, Harald Reinhardtsen, Asbjørn Rike, Øyvind Myrvold, Trond Taraldsen, Frode Strandberg, Kenneth Bronebakk, Sturla Robstad, Rune Sliper, Roger Bronebakk og Alfred T. Berntsen. Foran fra venstre: Trond T. Hammen, Odd I. Aasen, Øyvind Røraas, Jan E. Røysland, Dag T. Fredriksen, Svend Åge Strisland, Kåre Henning Bjørnarå og Ole M. Omdal. Ikke på bildet: Glenn Lonebu, Erik Knutsen og Denis Hadzic. Foto: Åge Harald Drangsholt

Harald Reinhardtsen, Vindbjart FK

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Dag Tore Fredriksen. Komplett keeper. Umulig å score på til tider. Også en god utespiller - han hadde vært en drøm for Krydder-Skeie. Dag Tore kastet seg med hodet først inn i alle dueller og måtte legge opp ti år for tidlig som følge av det.

Høyre back: Alfred Tambini Berntsen. Utrolig god til å treffe ankler med knottene. Tråkket over støtt og stadig. Var som regel skadet hele uka, trente fredagen og spilte kamp på lørdagen. Sosialt midtpunkt, festgeneral og spilloppmaker.

Vindbjart-kaptein Kenneth Bronebakk (t.h.) i duell med Viking-kaptein Erik Fuglestad i en cupkamp på Moseidmoen. Foto: Lars Hoen

Midtstopper: Kenneth Bronebakk. Suveren spilleforståelse. Stor i lufta. Slo enkelt presise 40-meters pasninger. Ledertype som kunne tre inn som sentral midtbanespiller hvis laget trengte det. Umulig å følge når han drikker øl. Har en underlig fascinasjon for gravemaskiner.

Venstre back: Espen Fjellheim. Har armer som en orangutang og tok selvsagt alle innkast. En god back som var enda bedre utenfor banen. Utpreget spandabel på byen. Sentral i Javel-miljøet på slutten av forrige tiår, men ble så altfor tidlig revet bort til Oslo. Kjernekar.

Høyre kant: Jarle Stomnås. Beste høyrefoten på Sørlandet. Traff på samtlige krossere gjennom hele karrieren. Hadde 100 målgivende til Jan Roar, samtlige på hodet. Stompen elsket å drikke øl på bussen hjem etter kamper. Hatet og fryktet mandagen.

Høyre indreløper: Morten Mykland. Lidenskapelig fotballspiller og løpsmaskin som elsket å spille for VFK, og helst mot Fløy. Løp så mye at jeg kunne holde meg i midtsirkelen. Bedagelig anlagt og løp aldri en meter utenfor banen. Elsker sosiale sammenkomster og en god klem. Kunne være en plage på trening og han og Aase barket ofte sammen. Da ble det kloring og lugging før det ble grining og klemming.

Dag Stian Tallaksen med ballen for Vindbjart. Foto: Fædrelandsvennen

Sentral midtbane: Dag Stian Tallaksen. Snill gutt. Ble aldri helt klok på humoren i Vindbjart og lurte alltid på om vi var seriøse eller om vi kødda. Ble mye kødd da. På banen var det aldri noen tvil. Sentral midtbanespiller som var god begge veier, spesielt i hans siste sesong da vi spilte i tospann på midten og han bidro framover når jeg ikke orket, altså ganske ofte.

Venstre indreløper: Daniel Aase. Hater å tape. Er derfor ofte sur og grinete på trening. «Vimehaue» som brukte store deler av inntekten på bøter i VFK. Dårlig på hodet. Viste dog lovende takter på byen og jeg så på ham som en sønn, men Skeie fikk taket på ham og nå vet alle hvordan det gikk. En stor sorg for meg.

Venstre kant: Kjetil Kollstad. Høyrebackene fant aldri ut av denne karen. Han fintet innover og gikk på utsiden. Hver gang. Umulig å lese. I motsetning til Stompen jobbet han hjemover også. Sprudlende humør og smittende latter. Favorittvits: Klokkeren og kirketjeneren.

Jan Roar Fredriksen (t.v.) med en Randesund-spiller hakk i hæl. Foto: Fædrelandsvennen

Spiss: Jan Roar Fredriksen. Ufattelig god på hodet foran mål. Var en fryktet mann blant stoppere i landsdelen, men også i firkant på trening. Jan Roar er den tøffeste jeg har spilt med. Kunne spille med skader som satte andre ut i ukevis. Han er også den eneste som spilte best da han var fyllesyk.

Spiss: Øyvind Gausdal. Spissen med flere kamper enn mål er ikke med på dette laget for sine egenskaper på banen, for å si det sånn. Skeie har sagt at en god spiss bommer på mange sjanser. Det er derfor Gaus får spille år ut og år inn. Drikker ikke øl ...

Kriterier for drømmelaget:

Egenskaper på, og ikke minst utenfor banen. Jeg har kun tatt med medspillere, og nesten bare fra min egen generasjon (15-20 år siden), så det er mange flere, både med- og motspillere, jeg gjerne ville hatt med.

Beste medspiller:

Frank Anders Tambini. Forsvarskjempe og kaptein da jeg kom opp på A-laget. Forbilde og inspirator som jeg hadde stor respekt for. Jeg har aldri tapt en five-a-side-kamp med ham på laget.

Kjetil Myrvold (t.h.) fra en tidligere Vindbjart-trening. Foto: Nicolai G. Olsen

Tøffeste motspiller:

Jeg har aldri møtt én jeg ikke kunne skjerme bort, men Kjetil Myrvold er et beist.

Største opplevelse på fotballbanen:



Selv om vi vant alle kampene i 1995 og rykket opp, var nok høydepunktet da vi slo Tollnes 9-2 over to kamper i kvaliken til 2. divisjon i 2007. Tollnes satset mye penger og var store favoritter på forhånd. Vi kjempet oss til en noe heldig 3-1-seier borte. Hjemme feide vi dem regelrett av banen.

Flaueste øyeblikk på fotballbanen:



Jeg har mange flaue øyeblikk, men kan trekke fram 0-6-tapet for Giv Akt i 2007. Vi rykket opp det året, men ble feid av banen på Vigeland. Utrolig pinlig!

En morsom historie:

Jeg har hatt mange fine trenere. En av dem hadde både god humor og et godt øye for vakre damer. Det var en mandag, vi satt på gressmatta og snakket om kampen vi tapte på lørdagen. Treneren var engasjert. «Vi må bli mer gjennombruddshiss ...» Han snur på hodet mot ei dame som går forbi på veien «nom-nom-nom, lammekjødd». Lammekjøttet var mora til en av spillerne.

Hvordan det ville være å spille på dette laget:



Helt fantastisk i garderoben og i bussen hjem etter kamper. Vigør med Ole Erik og co. er erkerivaler og vi treffes på puben hver lørdag. Stompen tar mandagen fri.

Foto: Ole G. Sørensen



Harald Reinhardtsen



Født: 3. august 1977

Yrke: Jobber med logistikk for Daniel Eide A/S

Klubber som aktiv: Spilte kun for Vindbjart, enten første-, andre- eller tredjelaget.

Meritter: To opprykk til 2. divisjon (1995 og 2007), vinner av 3. divisjon 2001. Toppscorer på trening i en årrekke.

PS! Dette drømmelaget er en lett redigert versjon av det som først ble publisert i Kristiansand Avis 2. juni 2016.

