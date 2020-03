Ti på topp-turmål 5: Kringsjåknatten

Kringsjåknatten er en av årets mer ukjente topper. Vi håper mange får stor glede av denne spennende og litt spesielle turen.

Vakker solnedgang ved Kringsjå. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Turmålene i «Ti på topp» tilrettelegges av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Fram mot sesongstart for årets «Ti på topp» 26. april kan du hver uke lese en presentasjon av ett av årets ti turmål. I faktaboksen nederst i dette innlegget ser du lenker til de fire første Ti på topp-turene.

Atkomst til parkering/ start

Turen til Kringsjå, starter ved Steinfossen kraftstasjon. Her er det greie parkeringsforhold. Noe begrenset mulighet for kollektivtrafikk.

En spennende tur i Tømmerrenna

Denne turen går i den fire kilometer lange tømmerrenna ved Otra, og er en super tur for barn i alle aldre. Turen er lett å gå, da man stort sett går oppi tømmerrenna. På turen får du oppleve hengebroer, tunnel, fine rasteplasser, vakre Paulen gård, og nedlagte Kringsjå kraftstasjon.

Turen til Kringsjåknatten er lett og fin å gå med flott natur på alle kanter. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Tømmerrenna er den lengste i sitt slag i hele Norge, og er gjennom årene blitt restaurert og vernet. Det gamle byggverket ble brukt til å fløte tømmer fra skogen til elva i gamle dager.

Tømmerrenna er en spennende og fin tur for barn. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Dette er en fantastisk fin tur, med god utsikt til nydelig natur, og mange herlige turopplevelser. På vei til Kringsjå kan man for eksempel stoppe ved Paulen gård, som er en gammel husmannsplass. Denne er nå overtatt av speiderne.

Kringsjåknatten

Kringsjåknatten er ei lita hei like ved Kringsjå gamle kraftstasjon. Her har man fin utsikt over damanlegget, og like ved er restene av byggverket til den nedlagte kraftstasjonen.

Vakkert ved Paulen Gård. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Det er mange flotte plasser både ved Kringsjå, og langs tømmerrenna hvor man kan nyte nistepakka.

Setesdalsbanen

Setesdalsbanen går også langs deler av tømmerrenna. I sommersesongen kan man oppleve det gamle damplokomotivet og gamle trevogner, som kjører mellom Gravane og Røyknes. Hvis man ønsker det, kan man også kombinere en tur i tømmerrenna, med en togtur med det gamle togsettet på Setesdalsbanen.

Thomassens hytte

Det gamle damanlegget ved Kringsjå er et flott skue. Foto: Tommy Thorbjørnsen

En annen spennende severdighet, som ligger i skogen litt ovenfor Kringsjå, er Thomassens hytte. Thomassens hytte er flere byggverk bygd av ved og tre, blant annet ei solid hytte. Det er også skjært ut figurer av tre, og hugget ut mange flotte stoler i tre. Absolutt verdt å få med seg når man er på tur i området. Man føler seg nesten som i «ville vesten» midt i den norske skogen.

Aqualama har tatt turen til neste ukes topp. Denne toppen er heller ikke så kjent, men ligger i et veldig populært område. Foto: Tommy Thorbjørnsen

Veibeskrivelse til hytta

Gå rett fram når du kommer til den solide steinbroa som går over renna. Et stykke oppover kommer man til en ny hengebro, som man går over. Noen hundre meter lenger oppe tar man så til høyre. Følg stien 150 meter til du kommer på en grusvei. Ta til venstre på grusveien og du kommer til Thomassens hytte etter 150 meter.

Det beste utelivet finner du i naturen.

Velkommen til topps på en særdeles spennende og innholdsrik tur!

Fakta Fakta Ti på Topp Ti På Topp er et tilrettelagt turtilbud som passer for alle uansett alder, fysisk form og turerfaring. Du velger selv om du vil gå alene, sammen med venner, familie eller kollegaer. Ti turmål i Kristiansand og Vennesla presenteres. Gjennom turbeskrivelser, kart med inntegnede ruter, god merking, egen app og premiering, er målet å motivere folk til å begi seg ut i nærmiljøet. Lønnen for at man tar turen er god fysisk form, god helse og flotte naturopplevelser. Aktivitetsperioden varer fra 26.04-11.10. Informasjon og påmelding: www.tipåtopp.no Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten i samarbeid med Den Norske Turistforening Sør og Midt Agder Friluftsråd. Ti på Topp er «Et folkehelsetilbud for hele familien» Årets "Ti på Topp" Topp nummer 1: Askedalsheia Vågsbygdskogen Topp nummer 2: Ansteins fyr Flekkerøy Topp nummer 3: Badstufjell Vestre Vallesverd Topp nummer 4: Buråsen Brennåsen Topp nummer 5: Kringsjåknatten Vennesla Topp nummer 6: Lanseres uke 11 Topp nummer 7: Lanseres uke 12 Topp nummer 8: Lanseres uke 13 Topp nummer 9: Lanseres uke 14 Topp nummer 10: Lanseres uke 15