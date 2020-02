Forsvarstalent til Arendal Fotball

Kristiansanderen Peter Reinhardsen er klar for Arendal Fotball.

Peter Reinhardsen er en midtstopper med fortid i Start og Jerv. Foto: Arendal Fotball

ARENDAL: Han har vært på prøvespill i Arendal i vinter, og Steinar Pedersen er blitt overbevist av det hans tidligere elev har vist på kamp og i trening.

Midtstopperen har en fortid i både Start og Jerv. Derfor er det også en spiller Steinar Pedersen har kjent i lang tid.

Hospiterte med Starts A-lag

– Peter var blant dem som hospiterte med A-laget den gangen jeg var i Start. Etter det har han fortsatt den fine utviklingen, og jeg tror han vil passe godt inn i Arendal, sier Steinar Pedersen.

Det har vært viktig for Arendal-treneren å få på plass en ny forsvarsspiller, blant annet fordi det er usikkerhet rundt både Ilir Kukleci og Avni Pepa.

– Ilir må trolig gjennom en operasjon og deretter venter noen måneders opptreningsperiode før han er aktuell igjen. Avni har slitt med en prolaps og har ikke kunnet trene for fullt i vinter. Dermed har vi vært veldig sårbare i forsvarsrekken.

Anvendelig

Pedersen fortsetter:

– "Pete" kan brukes i flere posisjoner og derfor var det viktig for oss å få ham med nå, sier Steinar Pedersen som påpeker at det er en spillende stoppertype med gode ferdigheter med begge beina som nå er klar for Arendal Fotball.

Nysigneringen selv er glad for å være på plass i en ny klubb. På "frivilligfesten" fredag kveld fortalte han at han opplever å ha blitt tatt godt imot i spillergruppen, og han er også imponert over både det sportslige opplegget og de gode rammene for videreutvikling som trenerteamet og klubben har skapt.