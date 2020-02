Målrikt i Vindbjart-Express

Etter en svak start slo Vindbjart tilbake, men tapte likevel 2-4 mot 3. divisjonskollega Express i mandagens treningskamp.

Fra en av mange dueller i mandagens treningskamp på Moseidmoen. Foto: Stian Bøe

Stian Bøe, Vindbjart FK

VENNESLA: En sterk avslutning på kampen var ikke nok til å slå divisjonskollega Express fra Fevik mandag kveld. Gjestene virket litt mer aggressive i første omgang, og ikke så overraskende, mer direkte i spillestilen. Ut fra dette oppgjøret har de ingen planer om å kjempe i bunnen av tabellen.

Kampens første sjanser kom etter et drøyt kvarter. Først var Ole Gerhard Jakobsen nede med en viktig takling på en motstander i full fart rett på mål, før vi var nære på selv da prøvespiller Magnus Aamodt la hardt inn fra høyresiden, men Mustafa Omarkheil klarte bare å styre ballen utenfor nærmeste stolpe.

Et par minutter seinere kom omgangens eneste mål, da Sondre Ruberg Kristiansen skar inn fra høyre og satte ballen i lengste hjørne med venstrebeinet. En rekke cornere skapte mest uro foran Express-målet etter dette.

Fakta Kampfakta Vindbjart – Express 2-4 (0–1) Treningskamp, Moseidmoen 0-1 (20 min) Sondre Ruberg Kristiansen 0-2 (50 min) Ali Hossainy 0-3 (55 min) Runar Furre 1-3 (70 min) Christian Beqiraj Follerås 2-3 (75 min) Simen Aanonsen 2-4 (80 min) Vegard Somdal (straffespark) Vindbjart: Mathias Myrland Syversen, Anders Urdal Hansen, Christian Beqiraj Follerås, Ole Gerhard Jakobsen, Henrik Rolland, Mustafa Omarkheil. Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Magnus Aamodt, Emil Pedersen, André Bakken. Innbyttere: Marcus Aslaksen, Martin Gardiner, Jakob Toft, Sondre Nordhagen, Rasmus Bjerke. Express: Marius Aagre Larsen, Jonas Dalen, Frode R. Kristiansen, Olav Hovstad, Vegard Somdal, Steinar Berås, Sondre R. Kristiansen, Ali Hossaini, Runar Furre, Tobias Olsvik, Erik Engebretsen. Innbyttere: Andreas Meberg, Tomas Seland, John Emil Reinertsen, Jim Eriksen, Thomas Aarvik.

Christian Beqiraj Follerås header inn 1-3. Foto: Stian Bøe

Vi har hatt problemer med baklengsmål tidlig i andre omgang så langt i vinter og det skjedde igjen nå. Etter 55 minutter sto det 0-3, men da begynte vi også å få mer trykk framover på banen. Jakob Toft kom innpå for første gang i år, på spissplass, og Sondre Nordhagen var tilbake på venstreback etter noen kamper ute med skade. Reduseringen til 1-3 kom på dødball, en corner ble ikke klarert og Christian Beqiraj Follerås klarte på imponerende vis å heade ballen med nok kraft til å nå inn i borteste hjørne.

Simen Aanonsen reduserer til 2-3 med Jakob Toft ved siden av seg. Foto: Stian Bøe

Fem minutter seinere vant vi ballen midt på motstanders banehalvdel, og Simen Aanonsen forserte inn i en ganske tom sekstenmeter og reduserte ledelsen ytterligere. Martin Gardiner kom så veldig nære med et skudd som gikk i tverrligger og over det ganske høye gjerdet bak mål.

Sondre Nordhagen legger inn. Foto: Stian Bøe

I fjorårssesongen endte slike kamper som regel 3-3, men Express holdt ut, og ordnet 4-2 på straffespark etter at keeper Mathias Myrland Syversen ble vurdert til å stoppe en angriper ulovlig. Vi var nære på mot slutten, og tenningsnivået tilsa ikke at dette var en treningskamp, men innleggene suste forbi alle mann et par ganger der en lang tå kunne klart å styre ballen i mål.