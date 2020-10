Arendal-juniorene vant seriefinalen

Etter at seiersmålet ble headet inn på overtid i seriefinalen mot Jerv, er Arendal klar for sluttspill om KM-tittelen.

Arendal Fotball vant 2-1 mot Jerv i tirsdagens seriefinale i G19-seriens avdeling 1. Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

GRIMSTAD: Arendal er etter tirsdagens 2-1-seier mot Jerv avdelingsvinner i juniorserien og skal spille sluttspill om kretsmesterskapet mot Start og Flekkefjord, som har vunnet henholdsvis avdeling 2 og avdeling 3.

Tirsdagens kamp var helt avgjørende: Arendal måtte vinne for å bli avdelingsvinner i juniorserien. Jerv ville bli serievinner med minst uavgjort. Og i utgangspunktet hadde Jerv også hjemmebanefordel - men de valgte selv å spille kampen på Norac stadion på grunn av baneforholdene i Grimstad.

Frisparkscoring

Før det var gått fem minutter, så dømte dommeren et korrekt frispark til Jerv på 16,5 meter. Bortelagets Noah Beisland ladet kanonen og kunne sette ballen til side for William Selander i Arendal-målet.

Og det var Jerv som var best innledningsvis. - Vi hadde bestemt oss for å gå i stripen på dem fra start, men vi må bare innrømme at det var det motsatte som skjedde, sier Arendal-trener Svein Aanonsen.

Han innrømmer at han ble litt urolig de første minuttene da han så hvordan Jerv grep tak i kampen. Forrige gang lagene møttes, så vant Grimstad-laget 4-0. Og med en tidlig scoring imot, var det nok flere som tenkte tanken at dette kunne bli vanskelig.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Men gradvis spilte Arendal seg inn i kampen.

Bommet

- Fra midtveis av førsteomgangen og utover mot pause, så føler jeg vi var på høyde med Jerv. Vi kunne også utlignet, men dessverre scoret vi ikke på straffesparket vi fikk, oppsummerer Svein Aanonsen.

Lagene gikk altså til pause på stillingen 1-0 til Jerv.

- I pausen snakket vi om at det var fullt mulig å snu kampen, og vi gikk på banen med mål om å avgjøre oppgjøret til vår fordel.

Og da Filip Mang satte inn 1-1, var det merkbart at Jerv ble stresset.

Men uavgjort ville altså gitt Jerv avdelingsseieren og muligheten til å spille om kretsmesterskapet.

Foto: Alf Joachim Altenborg/Arendal Fotball

Så Arendal trengte en scoring til. Men den satt langt inne.

Klokken passerte 90 minutter, og det stod fortsatt 1-1.

Thriller

Men Redon Pllana og Massod Dareez hadde ikke gitt opp. Og langt inn i overtiden, slo Redon en perfekt ball inn i boksen som Massod møtte minst like perfekt. Dermed 2-1 til Arendal og det holdt seg de siste sekundene før dommeren blåste av oppgjøret.

– Det er veldig moro at nettopp Massod avgjør for oss. Han er vår yngstemann og har vært uheldig med skader og derfor spilt mindre enn han sikkert har ønsket. Men nå kom han inn fra benken og avgjorde hele kampen. Han viste igjen at han er blant våre G19-spillere som har aller størst potensial, sier Svein Aanonsen som konstaterer at det knapt kunne vært en mer dramatisk avslutning på seriespillet.

– Det ble en voldsom thriller, men veldig moro å avgjøre til vår fordel, konstaterer treneren.