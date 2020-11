Tobias Collett til Arendal

Tobias Collett (23) er klar for Arendal Fotball fra nyttår.

Tobias Collett er blitt omskolert fra midtbanespiller i Jerv til høyreback i KFUM Oslo. Foto: KFUM-kameratene

ARENDAL: Grimstad-mannen melder overgang fra OBOS-ligaklubben KFUM.

Arendal-trener Roger Risholt er svært fornøyd med å ha sikret seg Tobias Collett fra neste sesong. Han slår fast at 23-åringen bringer med seg både menneskelige kvaliteter og fotballferdigheter som passer som hånd i hanske med hans egen fotballfilosofi.

Kvaliteter

– Det er veldig moro at Tobias nå blir en del av vårt lag. Jeg har fulgt ham helt siden Jerv-tiden der han tidlig viste kvaliteter som sentral midtbanespiller. De siste sesongene har han spilt i «Kåffa» og blitt omskolert til høyreback. Han har veldig god fotballforståelse, er ekstremt treningsvillig og har de holdningene og verdiene vi leter etter hos våre spillere. Han er lokal, god, sulten og har vist både karakter og mentalitet i alt han har gjort. Dessverre har han vært skadeplaget det siste året, men nå har han vært tålmodig og jobbet hardt for å komme tilbake for fullt, påpeker Roger Risholt.

Opptur

Tobias Collett er også glad for å ha avklart sin fotballframtid. Han signerte for KFUM sommeren 2018 og har vært med på hele oppturen i klubben. Først gjennom opprykk til OBOS-ligaen høsten 2018, og i fjor spilte klubben kvalifisering om opprykk til Eliteserien. Også i år kan klubben klare en av kvalikplassene, noe Tobias Collett i så fall håper å kunne bidra til.

– Jeg har hatt flere skader denne sesongen, men nå er jeg endelig i full trening igjen. Derfor håper jeg å kunne bidra for «Kåffa» i sesonginnspurten, sier 23-åringen, som nærmest er ekspert på opprykk og opprykkskvalifiseringer.

– Jeg har vært med på to opprykk med Jerv og også kvalifiseringsspill med Jerv, i tillegg til at jeg har vært med på opprykk med «Kåffa» etter kvalik til OBOS-ligaen. Til sammen har jeg vært med på seks kvalifiseringsspill og opprykk, forteller han.

Spennende

Den medisinske sjekken som ble gjennomført nylig, bekreftet at han nå er full restituert fra skadene og han ser fram til å bidra i det han opplever som et spennende prosjekt i Arendal.

– Klubben skal nå restarte og gjøre ting annerledes. Jeg liker veldig godt den tydelige satsingen på flere lokale spillere, og jeg regner med at jeg kommer til å spille sammen med flere gamle kjente. Jeg ønsker å være med på å bygge kultur og fellesskap i garderoben. Vi nye skal sørge for at vi setter en bra standard. Vi ønsker å være en gjeng som jobber sammen for å nå våre mål, sier Tobias Collett, som ikke legger skjul på at han også gleder seg til å flytte hjem til Sørlandet igjen.

– Det har vært fint å være i Oslo, men nå ser jeg veldig fram til å komme tilbake til Sørlandet igjen etter to og et halvt år, sier Tobias Collett.

PS! Arendal Fotball avsluttet sesongen med å vinne 1-0 borte mot Vard Haugesund lørdag og endte på femteplass i årets 2. divisjon avdeling 2.