Matchvinner i sin siste Arendal-kamp

I sin siste kamp for Arendal Fotball scoret Shariff Cham målet i lørdagens 1-0-seier mot Vard Haugesund.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Midtbanespilleren Shariff Cham reiser tilbake til Oslo etter årets sesong, som endte med femteplass for Arendal Fotball i 2. divisjon avdeling 2. Foto: Arendal Fotball (arkivfoto)

HAUGESUND: Arendal-trener Roger Risholt manglet nesten et hel ellever av spillere da han tok med seg laget til Haugesund. For å ha tilstrekkelig dekning, måtte han sette opp både seg selv og keepertrener Bjørge Fedje som mulige innbyttere.

Men Arendal lot seg ikke prege av alle forfallene. De som var kampklare, viste en enorm mentalitet og ga absolutt alt i 95 minutter. Selv om laget på papiret ikke hadde noe å spille for, all den tid det ville bli femteplass i årets 2. divisjon avdeling 2 uansett kamputfall.

Mange sto fram

Det var mange som sto fram i denne kampen. For eksempel:

* Keeper Leopold Wahlstedt viste hvorfor flere toppklubber har fulgt ham denne sesongen. Han leverte en prikkfri opptreden i sin siste kamp for Arendal. Blant annet reddet han straffespark og flere 100-prosentsjanser der Vard kom alene med ham uten å score.

* Alle de faste midtstopperne var ute med skader eller karantene (gule kort). Men Peder Nersveen og Jakob Rasmussen steppet inn i midtforsvaret og bidro sterkt til at Arendal holdt nullen.

* Shariff Cham har bestemt seg for å flytte tilbake til Oslo etter sesongen, men leverte en meget god kamp på midtbanen. På toppen av det hele ble han også matchvinner da han headet inn 1-0 etter en corner, rett før pause.

* Unge Redon Pllana var for første gang i startoppstillingen i en seriekamp. Han løp, driblet, fintet og taklet som om han aldri skulle gjort noe annet - og fikk helt sikkert den bekreftelsen han ønsket seg om at han fullt ut tar nivået i seniorfotballen allerede.

Mange flere enkeltprestasjoner kunne vært nevnt, men trener Roger Risholt mener likevel at det ikke var enkeltspillerne som ble avgjørende for kamputfallet.

- Det er mentaliteten i hele laget som avgjør denne kampen til vår fordel, slår han fast.

Sterke mentalt

- Når spillerne får på seg drakta og det er kamp, så har de gjennom hele høsten vist at de er veldig sterke mentalt. Og de gir alt de har, over hele linja. De viste det i en underholdende og god kamp mot Bryne på Norac stadion forrige helg, og vi fikk se det på nytt i kampen mot Vard, sier Risholt.

Etter at han overtok hovedansvaret som trener tidligere i høst, står han nå med fem seire, tre uavgjort og ett tap på ni kamper. Det er en statistikk han er godt fornøyd med:

- Det er viktig for oss at vi har fått en god avslutning på sesongen. Det gir et godt utgangspunkt for jobben som skal gjøres fram til neste sesong. Vi skal jobbe knallhardt for å videreutvikle mentalitet og karakter i spillerstallen. Det kommer til å bli en del endringer i spillergruppa, og vi vil også være opptatt av at de spillerne som kommer inn har den kampmentaliteten vi så mot Vard, og vi skal ha den samme mentaliteten på treningsfeltet.

Spillerlogistikk

Når sesongen nå er avsluttet, blir det ferie for spillerne. Men trenerapparatet kan ikke ta seg fri, fordi det fortsatt gjenstår mye i sammensetningen av spillerstallen for 2021. I tillegg til at prosessene med spillerne i dagens spillerstall skal konkluderes, så må det også jobbes med flere nye signeringer.

- Vi håper å ha flere nye signeringer i boks allerede kommende uke, sier Roger Risholt.

Se Vard Hageusunds lag i kampfakta her

Fakta Kampfakta Vard Haugesund-Arendal Fotball 0-1 (0-1) 2. divisjon menn avd. 2 Åsebøen stadion, 171 tilskuere Mål: 0-1 Shariff Cham (44) Rødt kort (to gule): Daniel Aarås, Vard Gult kort: Robert Kling, Anders Underhaug, Claus Niyukuri, Vard. Håvard Meinseth, Shariff Cham, Markus Håbestad Arendal. Dommer: Anders Bodding, Haga Arendal (4-4-2): Leopold Wahlstedt - Håvard Meinseth, Jakob Rasmussen, Peder Nersveen, Mads Nørby Madsen - Stian Michalsen (Endre Kvitnes fra 70. min.), Shariff Cham, Redon Pllana, Conrad Wallem - Markus Håbestad (Tobias Arndal fra 93.), Kristian Eriksen (Filip Mang-Thang fra 75.)