Tatt ut til EM mandag – tirsdag ble turen avlyst

Det var ikke lenge de tre KBK-spillerne fikk glede seg å spille junior-EM i Finland.

Danila Gataullin (f.v.), Kevin Elson og Julie Marie Andersen Abusdal fikk kontrabeskjed dagen etter EM-uttaket ble kjent. Foto: Privat

Fra 29. oktober til 7. november skal det bli spilt junior-EM i badminton i Lahti i Finland.

Mandag kom uttaket fra Norges Badmintonforbund, og der var Julie Marie Andersen Abusdal, Kevin Sørensen Elson og Danila Gataullin fra Kristiansand Badmintonklubb tre av åtte spillere som var tatt ut til å representere Norge i turneringen.

Tirsdag, allerede dagen etter at troppen var tatt ut, informerte Norges Badmintonforbund om at turen er blitt avlyst.

Mange har trukket seg

Jarle Grann, leder for Toppidrettskomiteen i forbundet, skriver i en mail at de har kommet fram til at det er flere faktorer som tilsier at det ikke lar seg gjøre å sende en tropp til Lahti. Han skriver blant annet at en tredel av de påmeldte landene har trukket seg fra turneringen, deriblant en så stor nasjon som England. I tillegg til dette så meldes det om at hele Europa vil bli rødt i løpet av denne uka, og at det beste med tanke på dagens smittesituasjon vil være å ikke dra på denne turneringen.

Det blir ingen tur til EM på de to eneste i 2003-kullet som var tatt ut til turneringen. Kevin Elson og Julie Marie Andersen Abusdal har likevel full forståelse for at turen har blitt avlyst. Foto: Privat

Forstår beslutningen

Kevin Elson er, sammen med Julie Abusdal, den eneste født i 2003 som var tatt ut til junior-EM. Elson sier at han gledet seg stort til turneringen, og at det er kjipt at det ikke blir noen tur.

– Jeg ble kjempeglad da jeg så uttaket. Jeg hadde naturligvis veldig lyst til å dra på turneringen, og ble skuffet da vi fikk beskjed om at det likevel ikke vil bli noe, sier han.

Elson legger til at han likevel har full forståelse for at Forbundet velger å ikke sende troppen til Lahti.

– Det ville blitt mye styr rundt reise, karantene og alt det andre rundt covid-19. Mange andre land har også trukket seg, så jeg er enig i denne beslutningen.

Også Julie Marie Andersen Abusdal mener at det er riktig å bli hjemme.

– Det er kjipt å ikke reise, men det ble avlyst for en grunn. Jeg forstår beslutningen, sier hun.

Håper EM blir utsatt

For Danila Gataullin var skuffelsen stor da beskjeden kom. Han er rangert som nummer to i U19-klassen i Norge, og for han er dette siste året han er juniorspiller, og har mulighet til å være med på EM.

– Jeg synes det utrolig kjipt. Dette er mitt siste junior-EM, og det er stor sannsynlighet for at jeg ikke får opplevd dette nå. Håpet mitt er at turneringen skal bli utsatt, slik at det kan bli spilt ved en seinere anledning, sier Gataullin.

Danila Gataullin er skuffet over beslutningen om å ikke dra på turneringen. For han er dette siste året han kan delta i et junior-EM. Foto: Privat

Han mener at Forbundet burde sendt troppen med på turneringen, tross utfordringene det innebærer.

– Jeg skjønner at det er utfordrende med koronaviruset, men de er ekstremt strenge på det arrangementet. De ville ha testet oss opp til flere ganger før vi kunne spilt, og på den måten hadde man ikke klart å komme inn i hallen hvis man var smittet.

– Det er ingen garantier for at dette viruset forsvinner. Tennis, fotball, squash og mange andre idretter har begynt å konkurrere internasjonalt. I tillegg skal det spilles Denmark Open neste uke, som er en av de store badmintonturneringen. Vi burde også komme i gang, og Norges Badmintonforbund bør støtte dette.