Raskest i ufyselig vinterkarusellvær

Hans Kristian Fløystad fra Kristiansand Løpeklubb suste gjennom lørdagens lange løype på 33,48 minutter.

Publisert Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Hans Kristian Fløystad har på dette tidspunktet seks runder igjen på sin ti kilometer i årets femte vinterkaruselløp lørdag. Foto: Ivar Gogstad

KRISTIANSAND: Lørdag gikk det femte løpet i Vinterkarusellen 2020 i et skikkelig sørlandsk vintervær, så karusellen greide å leve opp til navnet.

36 deltakere stilte til start, 21 på den lengste og 15 på den korte distansen. En av deltakerne på ti kilometer hadde som mål å komme inn på litt over halvtimen, han bommet med tre minutter omtrent. Det var vinneren Hans Kristian Fløystad.

Beste løper på den korte ble Simen Tysdal (3), Kristiansand løpeklubb, 11.39, her ble beste dame Tomine Enger (9), 14.38, en av de yngste deltakerne på distansen.

Start 3 km – ulike måter å forberede seg på. Foto: Ivar Gogstad

Tomine Enger, en runde igjen. Foto: Ivar Gogstad

Simen Tysdal, en runde før mål. Foto: Ivar Gogstad

Ingen overraskelse at Hans Kristian Fløystad (66), Kristiansand løpeklubb, ble best på den lengste distansen med 33.48, og her ble beste dame Siren Amelia Seiler (62), Kristiansand løpeklubb, 36.36.

Siren Amelia Seiler i god fart fra start. Foto: Ivar Gogstad

En i komiteen hadde heldigvis skuffet vekk noe snø på fortauet slik at løperne kunne konsentrere seg om å løpe rett fram. Det ble likevel litt kaos, da en bil absolutt skulle inn på stadionområdet, og en del løpere sto litt i veien i målområdet – med litt velvilje gikk det greit, tross alt.

Siste løp i vinterkarusellen er i Mandal førstkommende lørdag 7. mars – vel møtt!

RESULTATER

3 KM

Gutter 15–16

1. Laurits Dyrkolbotn 15 MHI 13.48

Gutter 17–18

1. Simen Tydal 3 Kr.løpkl. 11.39

Menn mosjon

Tommy Abrahamsen 28 Vågs.runner 19.27

Bjørn Erik Enge 4 Vågs.runner 16.12

Jørgen Enge 6 Vågs.runner 18.49

Matteus H. Enge 7 Vågs.runner 14.45

Leon Enger 8 17.00

Gaute Grastveit 22 Kr.løpkl. 21.00

Bjørn Oftedal 25 Mandal kom16.31

Stanley Olsen21 19.34

Even Rist23 21.00

Lars Try2Tvedestrand 25.31

Arve Aakre29Søgne Brukt 15.34

Kvinner mosjon

Tomine Enger 9 14.38

Sara Husøy 13 14.47

10 KM

Menn junior

1. Rikardo Gojkovic 100 Otra IL 42.32

Kvinner junior

1. Siren Amelia Seiler 62 Kr.løp kl.36.36

Menn aktive 23–34

1. Hans Kr. Fløystad 66 Kr.løp kl.33.48

2. Julian Brons 64 Kr.løpkl. 35.49

3. Ulf Omdal 68 Kr.løpkl. 39.31

4. Bernard Brons 63 Kr.løpkl. 43.13

Menn vet. 35–39

1. Dag Christoffersen 85 Dvergsnes 39.17

2. Thomas Aksnes 87 39.24

3. Steinar V. Günther 61 42.13

4. Kristian Gursli 70 Kr.løpkl. 44.42

Kvinner vet. 35–39

1. Randi Dyrkolbotn 79 MHI 39.42

Menn vet. 40–44

1. Jon-Egil Enger 69 Kr.løpkl. 37.46

2. Lars Sodefjed 89 Kr.løpkl. 39.29

3. Marius Westgaard 73 Kr.løpkl. 44.11

4. Andreas Jølstad 77 Kr.løpkl. 44.15

Menn vet. 45–49

1. Stig A. Jansen 74 Kr.løpkl. 41.50

2. Ståle Thortveit 75 Kr.løpkl. 42.03

3. Stefan Lundgren 67 Kr.løpkl. 43.13

4. Patrick Cusick 65 deltatt

Menn vet. 50–54

1. Paul H. Scheie 60 Kr.løpkl. 42.10

2. Jostein Johannessen 78 Team Mosj. 43.54