Mine to første måneder som trialfører i Spania er snart omme. Det har vært mange timers trening og mange fall, men det er en del av moroa.

Jarand-Mathias Vold Gunvaldsen (19) fra Lillesand har flyttet til Spania for å ta nye steg mot verdenstoppen som trialfører. Foto: Trial Fotoblog.com

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

UTØVERBLOGG: Jeg bor hos seks ganger verdensmester Adam Raga, som for øyeblikket er ranket som verdens nest beste trialfører. Han er som en mentor for meg og jeg er som en læregutt. Det har vært veldig lærerikt fram til nå og jeg ser fram til å lære enda mer.

Dagene starter med å møte i garasjen klokka 09 for å planlegge dagen. Deretter er det å reise på trening. Etter trening er det en-to timer lunsj, før det er fysisk trening på kvelden. Lange dager, men det må til for at man skal bli best.

Som dere ser på videoen over, er det den et rimelig høyt platå som skal forseres. For å være helt sikker på at man kommer helt opp, må man ha nok gass (i mitt tilfelle full gass!). Man må ta en god sats. slik at man kan få en god fart og hopp inn og oppover kanten, og samtidig holde gassen slik at man klatrer seg opp. På toppen skyver man sykkelen framover, slik at man lander kontrollert på toppen.

Året 2020 har mye å by på. Jeg skal kjøre mitt andre år i Trial2-klassen i VM. Det var litt surt at jeg ikke tok noen VM-poeng i fjor, men jeg er sikker på at i år skal jeg klare det. I år er det VM-runder i Tsjekkia, Japan, Italia, Andorra, England, Frankrike og Spania. Målsettingen er å bli topp 10–15 sammenlagt.

Selv om jeg har flyttet basen min til Spania, så skal jeg fortsatt kjøre norgescup, NM og nordisk. Fjoråret ble et godt år for meg i Norge, men ikke helt perfekt. Målsettingen er å ta gull i alle konkurranser. Et hårete mål, men ikke umulig.

Jeg har signert med et spansk team, som jeg skal kjøre for i spansk mesterskap. Målsettingen er å komme blant de tre beste. Det er min første gang jeg deltar i spansk mesterskap, så det ser jeg veldig fram til å kjøre andre runde i Baiona.

Foto: Privat

Jeg vil takke mine sponsorer, familie og venner som støtter meg på min reise mot verdenstoppen!

