Kickbokseren Amalie Anker Johansson (22) fra Arendal får i november sin VM-debut, i mesterskapet som arrangeres i Tyrkia 23. november-1. desember. Hun konkurrerer i fullkontakt, vektklasse 70+. Privat

Til VM med gull i blikket

Jeg gleder meg vilt til mitt første VM. Og jeg har klokkertro på at jeg kan gå helt til topps.

Amalie Anker Johansson

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

UTØVERBLOGG: Jeg har holdt på med kickboksing i snart fem år, og begynte å konkurrere for litt over to år siden på nasjonalt nivå. Etter ett år med bare konkurranse i Norge ønsket jeg å prøve meg i utlandet.

Jeg dro på mitt første internasjonale stevne i Irland i februar 2019, og etter å ha gjort en god presentasjon der nede, kunne jeg reise hjem med gullet.

Helhjertet satsing

Jeg fant fort ut at dette var noe jeg ønsket å satse helhjertet på. Min trener Carlo Ryffel la en plan om at jeg skulle delta i flest mulig verdenscupstevner, slik at jeg fikk muligheten til å kvalifisere meg til EM i 2020.

Sammen med min trener Carlo Ryffel. Privat

I begynnelsen av juni reiste vi to ned til italienske Rimini på mitt andre internasjonale stevne, Der ventet min tøffeste kamp hittil. Jeg skulle gå mot den regjerende verdensmesteren fra Polen Beata Lesnik. Jeg og treneren min hadde trent hardt opp mot denne kampen, som resulterte i at jeg vant. Jeg gikk en teknisk god kamp, og tok serien i land med dommeravgjørelsen 3–0.

Etter sesongen 2019 sto jeg igjen og hadde vunnet tre av fem verdenscupstevner. Noe som var veldig bra med tanke på målene vi hadde satt.

I september var det sesongstart igjen, med Scandinavian Open i Oslo. Det var samtidig et kvalifiseringsstevne for EM/VM. Jeg gikk to gode kamper og tok med gullet hjem til Arendal. Fire verdenscupstevner vunnet og enda nærmere målet.

Målløs

Fem dager etter Scandinavian Open fikk jeg en telefon av landslagssjef Aun Andresen. Han fortalte meg at jeg var tatt ut til årets VM, som arrangeres i Tyrkia 23. november-1. desember.

Privat

Det viste seg at resultatene mine i verdenscupen dette året var nok til VM-billett. Jeg var helt målløs, tenk å få denne muligheten å representere Norge i det gjeveste selskapet!

Landslagssamlinger

Oppkjøringen til VM er nå i full gang. Jeg hadde en fin start med landslagssamling i Oslo 10.–13. oktober, der alle som skal være med til dette mesterskapet deltok. Der la jeg sammen med landslagstrenerne Daimi Akin og Christian Galvez en god plan framover om hva jeg skal fokusere på. I oppkjøringen skal jeg reise en del til Oslo for at landslagstreneren kan følge meg opp, for at jeg kan få god sparring med jenter på min høyde og vekt. I tillegg skal vi også ha en uke landslagssamling to uker før VM.

i 2019 har jeg vunnet fire verdenscupstevner. Privat

Carlo Ryffel har fortsatt hovedansvaret for treningen mine, og har lagt en god plan slik at jeg har muligheten til å vinne VM. Vi trener 12 ganger i uka slik at jeg skal være i toppform og 100 prosent klar for det som venter meg.

Jeg er veldig spent i og med at dette er mitt første store mesterskap og at ting har gått fortere enn planlagt. Med mine gode trenere og klubben min Arendal Bokseklubb i ryggen har jeg troen at dette kan gå hele veien. Jeg er utrolig takknemlig for denne muligheten og at jeg har landslagstrenerne, trenerne mine, venner og familie som støtter meg under oppkjøring til dette mesterskapet. Jeg kommer til å gi alt og håper på å komme hjem til Arendal med tittelen som verdensmester i begynnelsen av desember.

Les også:

Amalie vant over verdensmesteren