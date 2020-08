Klarte 6500 høydemeter på ei uke

Mestringsfølelsen var stor da jeg totalt utslitt fullførte mine siste høydemeter i Norseman Festival of Climbing.

Bente L. Knudsen (47) fra Lillesand var sist uke en av 460 mosjonister fra hele verden som deltok i den virtuelle konkurransen Norseman Festival of Climbing. 117 av deltakerne brøt underveis i sitt forsøk på å klare 6500 høydemeter. Foto: Privat

Bente L. Knudsen

UTØVERBLOGG: Skal, skal ikke? To spørsmål jeg stilte meg selv, etter at jeg sikkert 50 ganger hadde lest infoen til det virtuelle arrangementet Norseman Festival of Climbing. Valget ble «skal», og jeg var rede til å teste meg mot 459 andre mosjonister fra hele verden.

Opererte bort kreftsvulst

Jeg har alltid likt å utfordre meg selv både fysisk og mentalt. Men da jeg for 11 år siden etter to år med sviktende helse, måtte operere vekk en del av den ene lungen på grunn av en kreftsvulst, forandret jeg nok måten å tenke på. Dette var en utrolig tøff og slitsom tid for meg, venner og familie. Det er mulig det er egoistisk tenkning, men jeg ville ikke vært foruten denne tiden, for det har jo vært med å forme meg til den personen jeg er i dag.

Selv om jeg i mange år hadde hatt lyst til å arbeide inne fysisk helse, er det ikke sikkert jeg hadde tatt steget og blitt personlig trener, aktiv Instruktør (trening og kreft), instruktør og life coach dersom jeg ikke hadde blitt syk og gjort de erfaringene jeg gjorde da.

Dristig utfordring

Men som jeg skrev tidligere liker jeg å utfordre meg selv og med det mener jeg å sette meg noen hårete mål. Og det vil jeg si at denne Norseman-utfordringen var. Målet for uka var å loggføre 6500 høydemeter ved å sykle eller løpe. Jeg valgte å sykle. Etter å ha hatt fokus på styrketrening og kun hatt noen få små korte sykkelturer ute de to siste årene, er det dristig nok å melde seg på en challenge hvor man skal sykle 3,94 x høydemeter Kristiansand-Hovden.

Denne landeveissykkelen fikk kjørt seg godt i hele forrige uke. Foto: Privat

Men som jeg pleier si til pt-kundene og deltakerne på gruppetimene mine, handler det om å ha fokus, ha troen på seg selv, tenke riktig og ikke gi seg selv hvor tungt det er. Man har mye mer i seg en man tror, det er bare å «grave» det fram.

Vi skrur tiden tilbake til mandag 27. juli. Jeg er i gang, og planen er klar.

Jeg valgte å bruke mandagen som en kosedag, hvor jeg kun syklet rundt i Kristiansand (Odderøya og Gimlekollen). Dette gjorde at jeg fikk godfølelsen, som igjen gjorde at jeg gledet meg til å sette meg på sykkelen resten av uka, selv om kroppen føltes tung og sliten.

Tabbet meg ut

Dette var som forventet ei krevende uke både mentalt og fysisk. Fredagen og avslutningsdagen (søndag) var dager jeg ikke trodde jeg skulle klare å komme meg gjennom. Etter å ha tabbet meg skikkelig ut onsdag, hvor jeg etter et kort stopp glemte å sette klokka i gang igjen, mistet jeg de fleste av høydemeterne jeg hadde syklet den dagen. Det medførte også en liten mental knekk.

Her har jeg en pause på toppen av den første bakken opp Rugsland-Svaland. Dette var bakken jeg i hovedsak brukte til å sanke høydemeter. I løpet av uka ble det 31 ganger opp, i tillegg til én gang opp Høyekleivbakken. Foto: Privat

Men torsdagen kom og kroppen kjentes fin ut, så det var bare å trø til. Da jeg satte meg på sykkelen fredag, kjente jeg fra første tråkk at dette vil bli knalltungt, med vonde kne og en følelse av ikke å ha energi i det hele tatt. Jeg hadde satt meg et mål om hvor mange ganger jeg skulle opp og ned bakken, men måtte gi meg da det gjensto to ganger. Da var kroppen totalt tom og jeg måtte brekke meg av sykkelen da jeg kom til bilen. Det var ikke lett å tenke positivt om at det var to dager igjen å sykle da.

Heldigvis gikk lørdagen mye bedre enn forventet, så da var det bare søndagen igjen. Jeg trodde egentlig dette skulle bli den enkleste dagen siden det var siste innspurt, men det ble ikke slik. Jeg kjente virkelig påkjenningen av å ha syklet i motbakke de siste seks dagene, og hadde nedtelling omtrent for hver høydemeter jeg sanket. Men jeg holdt ut og klarte å gjennomføre.

Endelig i mål! Foto: Privat

Prøver gjerne igjen

Om jeg ville gjort det igjen? Vel, kanskje ikke i morgen, men ved en seinere anledning vil jeg nok gjøre det, for å se om jeg kan klare det på raskere tid. Av de 460 deltakerne var det for øvrig 117 som ikke klarte å fullføre.

En slik utfordring er ikke for alle. Men alle trenger ikke å gjøre det heller. Det som er viktig er å finne det som motiverer deg til å fortsette og stå i det. Sette seg egne mål og delmål og nå dem.