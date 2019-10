Fløy gikk gjennom årets 3. divisjon med 23 seire, tre uavgjorte og null tap. Her blir Tobias Henanger felt og tilfdeles straffespark. Magnus Ask Mikkelsen (i blått) følger med i bakgrunnen. Svein Grundetjern

Fløy avsluttet med storseier over Start 2

Opprykksklare Fløy vant 6-1 over Start 2 og har dermed gått ubeseiret gjennom årets 3. divisjon.

Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

KRISTIANSAND: Lørdag var det duket for tidlig kampstart på Sparebanken Sør Arena i siste serierunde av Norsk Tipping-ligaen. Og rekruttene til Start leverte sjokkåpning da de satte ballen i mål etter at bare fem minutter var spilt. Bjørn Dirdal banket ballen i mål etter at Fløy-forsvaret ikke fikk klarert ballen.

Fløy-gutta er ikke vant til å ligge under, men viste karakter og tok tak i kampen etter en slurvete start. Etter 11 minutter ble Magnus Ask Mikkelsen felt på ulovlig vis i sin siste kamp for Fløy, og dommer blåste straffe. Fløys faste straffetaker Henrik Andersen sendte keeper til høyre og skjøt til venstre. 1–1 og lagene var like langt igjen.

Målscorer Ole Fredrik Thorsen. Svein Grundetjern

Ny straffescoring

Etter straffescoringen var det jevnt mellom lagene og relativt lite sjanser, fram til like før pause. Da ble Henanger felt inne i boksen og Fløy ble tildelt straffespark enda en gang. Henrik Andersen stilte seg opp igjen og satte nok ball sikkert i mål, selv om keeper gikk riktig vei denne gangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1–2 til øylaget.

André Rosmer Richstad i fint driv. Svein Grundetjern

Nikola Trajkovic og assistent Nils Petter Andersen gjorde et par bytter i pausen da Kaj-Stian Apeland og Sebastian Fredriksen måtte vike plass for Jørgen Richardsen og Ole Fredrik Thorsen. Andre omgang ble blåst i gang av dommeren og minuttet seinere ble Magnus Ask Mikkelsen hyllet med stående applaus da han ble tatt av banen for siste gang i Fløy-drakten. Den målhungrige ringreven legger nå skoene på hyllen etter lang og tro tjeneste i klubben.

18 mål på Dreshaj

Dardan Dreshaj tok plass på topp og Fløy jaget flere scoringer. Etter 55 minutter scoret innbytter Thorsen da han satte ballen i nota fra kloss hold etter keeper måtte gi retur på headingen til Dreshaj. Like etter ble Lasse Sigurdsen byttet ut med Daniel Eikeland og Andre Richstad vek plass for Sander Bergan.

Toppscorer Dardan Dreshaj. Svein Grundetjern

Fløy økte ledelsen ytterligere etter 68 minutter da Dardan Dreshaj stanget ballen i mål etter å ha lurt seg fri på bakerste stolpe. 1–4 på tavlen på Sparebanken Sør Arena. Samme målkåte mann puttet sitt andre for dagen med ti minutter igjen på klokka, etter å ha blitt spilt gjennom i bakrom. Dreshaj ble med det Fløys toppscorer med 18 fulltreffere denne sesongen.

Men scoringsfesten endte ikke der, for Henrik Andersen var sugen på hat trick og da Fløy fikk frispark like utenfor 16-meteren fem minutter før slutt var han sikker i sin sak. Ballen skulle i mål, og som han har vist flere ganger denne sesongen med sin nydelige dødballfot satte han ballen perfekt over muren og i mål. Keeper ble stående i frys og hørte bare nettsusen etter dødballscoringen. 1–6 og Fløy leverte nok en målfest til sine trofaste supportere i Rægestimen.

Fra venstre: Kaj-Stian Apeland, Matej Dekovic, hat trick-helten Henrik Andersen og Jone Bjerkreim Kleppa. Svein Grundetjern

Jubelsesong

Henrik Andersen leverte med det et tosifret antall scoringer fra sin midtbaneposisjon. Ti scoringer vitner om en meget imponerende prestasjon fra Fløys midtbanejuvel. Dommer blåste av kampen til stor jubel fra spillere, trenerapparat og fans. Med seieren i boks var det et faktum at Fløy hadde klart den vanvittige prestasjonen å gå en hel sesong uten tap! Flekkerøyklubben er dermed eneste lag i de fire øverste divisjonene i Norge som er ubeseiret i serien i år.

Sesongen endte med 23 seire og bare 3 uavgjorte kamper. Og på sesongens 26 kamper leverte Trajkovics menn 86 scoringer, som gir et målsnitt på 3,3 mål per kamp. Samtidig ble det bare 17 baklengs, som vitner om et solid forsvar og keeper med god kontroll defensivt. Fløy er sammen med Eidsvold det laget i Norges fire øverste divisjoner som slipper inn minst mål.

Svein Grundetjern

Fløys kroatiske keepergigant Ante Knezovic ble for øvrig kåret til årets spiller i Fløy og mottok en stor sjekk fra sponsorlauget Klubb 22. Neste år venter PostNord-ligaen for Fløy og klubben har ambisjoner om å bite mye bedre fra seg denne gang etter erfaringene som ble gjort sesongen 2018. Trener Nikola Trajkovic har virkelig fått dreis på et maskineri av en spillergruppe som både er blodseriøse og ambisiøse samtidig som stemningen i spillergruppa er fantastisk god. Dette lover godt for framtida på Flekkerøy og fotballen på Arkicon Arena!

PS! Start 2 endte på tiendeplass i årets 3. divisjon avdeling 3.

Publisert 27. oktober 2019 16:56 Oppdatert: 27. oktober 2019 17:10