Jeg tenker aldri at jeg vil skade motstanderen min

Kampen i ringen er først og fremst mot deg selv .

UTØVERBLOGG: Mange ser på boksing som en uetisk sport hvor motivet er å skade en annen person. Boksing handler dog ikke om å skade noen, men om å overvinne seg selv. Kampen er mot deg selv, ikke motstanderen i det andre hjørnet. Dette virker kanskje diffust, men jeg skal prøve å forklare det på den måten jeg oppfatter det.

Hver gang jeg går en kamp er det alltid mot en annen motstander. Jeg studerer ham nøye og legger opp en taktikk som kan passe til kampen. I to måneder trener jeg spesifikt på det jeg skal gjøre i den ene kampen mot den ene motstanderen. Likevel er ikke fokuset på ham, men på meg selv. Jeg går gjennom hva jeg skal gjøre, ikke hva han skal gjøre. Jeg vil få ham til å gjøre hva jeg vil han skal gjøre, så kan jeg straffe ham for at han gjør de tingene.

Når kampen kommer, dukker det selvsagt opp mye spenning og frykt. Etter all erfaringen jeg har oppsamlet meg i ringen har jeg lært å håndtere det. Jeg mister ikke hodet mitt selv om jeg opplever noe som er vanskelig underveis i kampen. Det er fordi jeg klarer å overvinne mine egne tanker og følelser. Det er der fokuset mitt ligger, nemlig på alt som måtte oppstå i meg selv.

Om jeg blir truffet, klandrer jeg meg selv, ikke motstanderen som slo meg. Jeg ble truffet på grunn av en feil jeg gjorde. Jeg analyserer kjapt hvilken feil jeg gjorde, og så gjør jeg de nødvendige justeringene slik at jeg ikke gjør den samme feilen igjen. Jeg er ganske sikker på at det er slik for de aller fleste bokserne.

Jeg tenker aldri at jeg vil skade motstanderen min. Vi er topptrente utøvere som må gå for avslutningen om motstanderen viser svakhetstegn. Det er en del av gamet. Han ville gjort akkurat det samme med meg, og det er helt greit. Det er bare sånn det er. Etter kampen får vi en ny respekt for hverandre siden vi har delt en viktig hendelse sammen. Vi er krigere. Vi gjør det for publikum og for at vi har noe dypt inni oss som sier at vi må gjøre vårt beste. I en boksekamp har vi muligheten til å kjempe for å gjøre livene våre bedre. I boksing har alle en mulighet uansett hvilket samfunnslag du kommer fra. Hvis bokserne er bra matchet opp mot hverandre, gir det en ytterst fin mulighet til å kjempe for noe sammen på en rettferdig måte.

Ofte hauses drittkasting mellom utøverne opp i media. Det er som regel aldri genuint hat. Det er bare markedsføring for å selge kampen, og når kampen er over er alle venner igjen.

I boksing kan du nemlig finne ut sannheter om deg selv som du ikke kan finne ut på andre måter. Hvor ellers i livet blir du presset helt til kanten av dine egne grenser? Når du blir rystet, blir du reservert og tilbakeholden, eller kjemper du tilbake og prøver å vinne? Mange mennesker er tøffe på utsiden, men i bokseringen vil du finne ut hva du har på innsiden før eller senere. Derfor ligger fokuset på deg selv, ikke på motstanderen din. Kampen er nemlig mot deg selv.

