Fløy-matchvinner med praktscoring

Med en akrobatisk scoring helt på tampen sørget Dardan Dreshaj for at Fløy vant 1-0 hjemme mot Levanger.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dardan Dreshaj jubler for lørdagens scoring hjemme på Arkicon Arena. Sebastian Fredriksen og Andre Richstad løper glade etter. Foto: Svein Grundetjern

Brukergenerert innhold

Dagfinn Grastveit, Fløy

FLEKKERØY: Fløy-trener Nikola Trajkovic var før kampen full av respekt for et Levanger som har imponert i de siste kampene. Derfor la han opp til lavt press med et ungdommelig Fløy-lag mot et bortelag som først og fremst kanskje har sin force på kontringer. Levanger dominerte første omgang spillemessig uten å skape mange store sjanser.

Fløy hadde for øvrig omgangens største sjanse da Kristian Strømland Lien satte ballen rett på keeper fra meget bra posisjon. Levanger var også farlig frampå ved et par anledninger, men en meget solid Ante Knezovic holdt buret rent. Omgangen var preget av knallhard defensiv jobbing, mens det manglet en del på presisjonen offensivt.

Kristian Strømland Lien fører an med ball. Foto: Svein Grundetjern

I 2. omgang var Fløy mye mer med spillemessig og viste mye fint kombinasjonsspill utover omgangen, samtidig som Levanger-gutta fikk noe tunge bein. Litt ut i omgangen kom Dardan Dreshaj inn, og han skulle sette sitt preg på omgangen sammen med de andre innbytterne med friske bein. Først fikk Dardan etter vår mening feilaktig annullert en scoring for offside. Deretter dundret en annen innbytter, Kaj-Stian Apeland, ballen knallhardt i stolpen fra distanse, før Dardan satte kronen på verket i det 90. minutt.

Her brassesparker Dardan Dreshaj ballen i mål. Foto: Svein Grundetjern

Han mottok et innlegg fra venstre med vrista før han brassesparket ballen i mål. For andre helg på rad leverte Dardan en scoring fra øverste hylle. Han trapper for øvrig noe ned med fotballen etter å ha startet i ny jobb i Mandal.

Dermed ble det en perfekt kveld for spillerne og publikum på Solsiden med Rægestimen i spissen. Jørgen Richardsen ble kåret til dagens spiller av Klubb 22. Mats Holt spilte en meget solid kamp som stopper, og Ante Knezovic var solid sisteskanse. Men som trener Nikola Trajkovic sa etter kampen var dette en lagseier med solid jobbing over hele linja.

Christoffer Myhre og Kristian Strømland Lien inne i Levangers 16-meter. Foto: Svein Grundetjern

Fløy manglet flere sentrale spillere i matchen. Matej Dekovic og Tobias Henanger var ute med gule kort. Arent-Emil Hauge og Henrik André Dahlum var ute med skader. Lasse Sigurdsen har meldt overgang til 1. divisjonslaget KFUM og Henrik Andersen var ikke aktuell siden han trener med Åsane og ikke kan hentes hjem pga koronarestriksjoner.

Fløy-kaptein Jørgen Richardsen i duell med en Levanger-spiller. Foto: Svein Grundetjern

Fløy avanserte til en foreløpig tredjeplass på tabellen med denne seieren (runden avsluttes søndag) og har nå 16 poeng på ni kamper. Kommende lørdag er det klart for årets overraskelseslag Sotra. Også denne kampen går på Arkicon Arena.

Fakta Kampfakta Fløy-Levanger 1-0 (0–0) 2. divisjon menn avd. 2 1-0: Dardan Dreshaj (90) Fløy: Ante Knezovic, Jørgen Richardsen (kaptein), Johannes Eftevaag (på lån fra IK Start), Mats Holt, Jone Bjerkreim Kleppa, Mathias Grundetjern, Andre Richstad (Johan Kvame Naglestad fra 90. min), Ole Fredrik Thorsen (Sebastian Fredriksen fra 55. min), Anders Hella (Kaj-Stian Apeland fra 70. min) Christoffer Myhre, Kristian Strømland Lien (Dardan Dreshaj fra 55. min) Tilskuere: 189 Dommer: Mohammad Hafezi, IK Reinsvoll Gule kort: Mats Holt og Anders Hella.