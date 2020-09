Jublet for historisk sykkelritt i Kristiansand

KCK arrangerte sist helg det første offisielle sykkelrittet for parautøvere i moderne tid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her sees fem av de 20 utøverne som deltok i sykkelrittet for parautøvere i Kristiansand sist helg. Fra venstre: Aleksander Letrud, Isak Brenden, Johannes Realfsen, Morten Jahr og Kevin Touya. Foto: Jan Fredrik Stiansen

Brukergenerert innhold

Jan Fredrik Stiansen Kristiansands Cykleklubb

KRISTIANSAND: Vi i arrangørklubben Kristiansands Cykleklubb er strålende fornøyde med arrangementet, og enda mer imponert over nivået og innsatsen til utøverne som kom fra hele landet. Det ble konkurrert i 2-hjulssykkel, 3-hjulssykler, håndsykler og tandem.

Dette skriver kanadiske Jason Dyck, som er prosjektleder for parasykling i Norges Cykleforbund, om rittet:

– What a weekend! The Norwegian Paracycling Classic was a huge success. Two days of racing (TT & road race), a recruitment gathering, a training seminar, and we classified seven new athletes. This was the first-ever official paracycling race in Norway and we had 20 athletes! The competition was fierce and the smiles were big. I’ve been planning this for months and working hard to recruit athletes and provided them with proper training. I couldn’t be happier how it all turned out! Thanks to everyone who helped out.

Krevende løype

På arenaen på Ufoskantraf i Sørlandsparken, konkurrerte deltakerne i en teknisk krevende, men likevel rask løype. Lørdag var det 10 km tempo og søndag henholdsvis 35 km for håndsykler og 55 km fellesstart for tandem og 2-hjulssykler.

Fra venstre: Suzanna Tangen fra Grenland SK, Øyvind Sletten fra Harstad CK og Christian Gyldenøhr fra KCK. Foto: Jan Fredrik Stiansen

For arrangørklubben debuterte Christian Gyldenøhr på håndsykkel, omtrent ett år etter ulykken som gjorde at han ikke nå kan bruke beina sine. Med landslagssyklistene Øyvind Sletten fra Harstad CK og Suzanna Tangen fra Grenland SK på plass, var nivået satt. Christian fulgte dem begge tett til halvkjørt ritt, og imponerte med 3. plass, ikke skremmende bak det som beskrives som et internasjonalt nivå.

Thrilleravslutning

I klassen for 2-hjulssykler var det en knallhard kamp til mållinjen, hvor tidligere OL-deltaker og landslagssyklist Morten Jahr vant knepent foran KCK-utøver Johannes Realfsen.

I forbindelse med arrangementet ble det også gjennomført en breddesamling med besøk fra blant annet Para ung Olympiatoppen Sør og andre interesserte. Et treningsseminar og sosial sammenkomst.

Vi er klare for å videreutvikle dette arrangementet til å bli internasjonalt, og dermed bli en viktig arena for paraidrett i Norge. Og for publikum som ikke har sett håndsykler og tandemsykler i praksis.