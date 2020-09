Løp inn til seier i Fevik halvmaraton

Kristoffer Pettersen (36) fra Kristiansand Løpeklubb var raskest i det tradisjonsrike Fevik halvmaraton.

De beste herrene løp sammen fra start i Fevik halvmaraton sist helg. Her ses forfra løpets nr. 3 Terje Bruborg, vinneren Kristoffer Pettersen, Stian Johannessen (som ikke fullførte), Jarek Sosin nr. 5 og Terje Skøien, som ble nr. 4. Foto: IL Express

Sigrunn Askland IL Express

GRIMSTAD: – Det var ei litt tung løype med mye grus og en god bakke i starten. Jeg holdt meg i tetgruppa til 11,5 km og det kjentes lett ut, så da stakk jeg fra og det holdt heldigvis inn til seier, oppsummerte Kristoffer Pettersen etter helgas triumf.

Han vant på den imponerende tiden 1.15.39. En god nummer to ble Per Erlend Voie (team TOVO) med tiden 1.16.51, og den siste pallplassen gikk til arrangørklubbens gode løper Terje Bruborg (1.17.58). De nevnte tidene for de beste herrene kommer til å bli korrigert, da deres puljestart ble forsinket på grunn av seint frammøte til opprop ved start.

Barneløpet innledet stevnedagen på Fevik stadion Foto: IL Express

Mange ivrige løpere har nok blitt skuffet de siste månedene pga. avlyste løpsarrangementer. Det var derfor en stor glede for IL Express med Henrik Kofoed Nielsen i spissen, å kunne invitere til et løp på Fevik i Grimstad søndag 30. august. Fevik halvmaraton går vanligvis av stabelen i april, men ble flyttet til august pga. covid-19, og planlagt arrangert samme dag som et annet tradisjonsrikt løp på Fevik, Tysåsen rundt.

Fremtiden på vei mot mål etter 6,5 km, representert ved Anders Skiftenes og Even Bruborg.

IL Express kunne da tilby løperne både halvmaraton (21 km) og et terrengløp på 6,5 km samme dag. I tillegg ble det arrangert barneløp for de yngste. Det ble derfor gjennomført i alt åtte starter, som av hensyn til korona måtte foregå puljevis med maksimalt 25 løpere pr. start.

Andreas Schwencke på vei mod seier og løyperekord i Tysåsen rundt 6,5 km Foto: IL Express

Denne dagen strålte sola om kapp med løperne og et godt knippe blide og oppmuntrende tilskuere. Det ble nok litt varmt for noen av løperne, men alt i alt var forholdene gode. På halvmaraton stilte 87 løpere til start, på barneløpet møtte sju ivrige barn, og terrengløpet hadde 15 spreke deltakere.

Halvmaraton ble innledet med 2,5 runder på Fevik stadion. Her ledes feltet av Tone Bøen Haugen, som endte på en tredjeplass. Foto: IL Express

I dameklassen vant Therese Dahl Årvik (Tvedestrand) med den gode tiden 1.33.09, og nummer to og tre ble hhv. Julika Fidjeland (klasse 55–59 år!) med 1.35.12 og Tone Bøen Haugen (1.41.27). Den 73 år gamle debutant på halvmaraton, Birte Gauslaa Hansen, sto for en svært imponerende prestasjon ved å fullføre på tiden 2:52:50 og løp seg dermed inn som nr. 4 i 2020 på Kondis’ rankingliste.

Birte Gauslaa Hansen fra Lillesand Idrettslag med startnummer 90 klar til start i sin debut på halvmaraton i en alder av 73 år. Foto: IL Express

Det ble løpt raskt fra start. Foto: IL Express

Tysåsen terrengløp ble vunnet av hhv. Linda Landbø og Andreas Schwencke i dame- og herreklassen. Med tiden 21:58 slo Schwencke den gamle løyperekorden til Alexander Jørgensen fra 2005 med 55 sekunder. Alt i alt er IL Express godt fornøyd med deltakerantallet og arrangementet, men vi ønsker oss enda flere løpere i alle aldre neste år – så velkommen til Fevik i 2021!

Se resultatene her

Grimstad løpeklubb stilte med mange løpere. Foto: IL Express

En ivrig deltaker ved løp på Fevik stadion: Julika Fidjeland løber mot en samlet andreplass på halvmaraton. Foto: IL Express

Christer Aaser 400 m før mål. Foto: IL Express

Erling Lauvland Knutsen kom i mål på under halvannen timer. Foto: IL Express

Hyggelig stemning rundt banen. Foto: IL Express