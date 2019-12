Jesper Munk i skuddet for ØIF Arendal mot Haslum. Foto: Vidar Lorentsen

ØIF Arendal raknet mot Haslum

ØIF Arendal ledet med to mål da fem minutter gjensto, men det endte med tomålstap i bortemøtet med Haslum.

Vidar Lorentsen ØIF Arendal

BÆRUM: ØIF Arendal gjorde ingen god kamp mot Haslum. ØIF ble jagende bak og selv om de ledet en periode, fram til det sto igjen fem minutter, endte det med 26-28-tap.

Foran kampen handlet det om revansj etter det unødvendige tapet i første serierunde, og det handlet om nykommer Luigj Quini, som torsdag ble klar for ØIF Arendal og som ble spilleklar til kampen i Nadderud Arena. Da laget kom til Nadderud Arena, var Luigj med, med nummer 23 på ryggen. Han skal erstatte Kristian Rammel som er ute på ubestemt tid med en kneskade, og gir Jesper Munk kjærkommen avlastning på streken.

Fakta Kampfakta Haslum – ØIF Arendal 28–26 (15–13) Nadderud Arena, 430 tilskuere Dommere: Mads D. Fremstad og Markus Kjelsrud Pedersen Utvisninger: Haslum 3×2 min. ØIF 4×2 min. Flest mål Haslum: Anders Røe 7 mål. Laget: Åsmund Strat, Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic, Mario Matic 2, Martin Lindell 8, Richard Lindström 1, André Lindboe, Sondre Paulsen 4, William Fiala Gjermundnes 1, Eirik Heia Pedersen 2, Olaf Richter Hoffstad 1, Jesper Munk 3, Luigj Quini 2, Adrian G. Evensen, Sander Løvlie Simonsen 2.

Det var hjemmelaget som kom best i gang, anført av spilleopplegger Binai Aziz, som flere ganger satte ØIFs forsvar på prøve.

Målbonanza

ØIF lå under 1–3 etter fem minutter og slet med å komme inn i kampen.

Det sto 5–7 i ØIFs disfavør etter ti minutter, etter en fem minutter lang målbonanza i Nadderud Arena. De neste periodene ble roligere. Etter 15 sto det 6-8, mens det etter 20 minutter var blitt 9–10.

ØIF hadde kjempet bak gjennom hele omgangen fram til da, men kom seg opp på 8–8 etter 17.20 gjennom en scoring av Mario Matic.

Olaf Richter Hoffstad scoret ett mål i søndagens seriekamp. Foto: Vidar Lorentsen

Etter 22.21 fikk ØIF en tominutter på grunn av feil bytte. Sondre Paulsen kom for tidlig inn da han skulle skyte sjumeter. Martin Lindell satte sjumeteren i mål. Men ikke nok med at ØIF fikk en tominutter, for 33 sekunder seinere var Luigj Quini for tøff i forsvar og ble sendt på benken. Dermed måtte ØIF klare seg med fire mot seks i en viktig periode.

Men dommerne viste seg konsekvente, for i neste angrep brøt Mario Matic gjennom. Han ble holdt igjen og dommerne ga også Haslum-spilleren en to minutters pause på benken.

Etter 25 minutter var det 12–12. Haslum ble avblåst, men en – av mange denne sesongen – personlig feil fra ØIF i angrep sørget for at Haslum igjen fikk en mulighet, som de utnyttet.

Haslum førte i slutten av omgangen, mens ØIF gjorde feil i angrep. Uavgjort ble plutselig til to mål bak, og det kunne vært verre. Bergsholm Kristensen i mål stoppet en sjumeter, etter at Mario Matic hadde felt en Haslum-spiller på vei gjennom. Matic fikk en tominutter for forseelsen, som de med Haslum-farger ikke var enig i.

To mål bak ved pause

ØIF hadde mulighet til å komme i ryggen, men det hele løp ut i sanden og ØIF lå under 13–15 ved pause, foran det som var å regne som et tynt befolket Nadderud Arena (430 tilskuere, der minst ti prosent var fra ØIF Arendal) ...

Sondre Paulsen og Haslums Trond Tjemsland, to veteraner i norsk håndball. Foto: Vidar Lorentsen

Andre omgang åpnet som første, med et overtak til Haslum.

ØIF lå under 15–17 etter 35 minutter, før Haslum koblet om og økte ledelsen til tre mål. ØIF gjorde mange feil, men så våknet en unggutt mellom stengene for ØIF. Alene holdt Bergsholm Kristensen – med André til fornavn – ØIF inne i kampen med flere gode redninger. ØIF misset mye i angrep, men gradvis krøp ØIF nærmere Haslum og plutselig, etter 42 minutter, ledet ØIF for første gang i kampen da det sto 20–19.

ØIF fikk tre mål på hjemmelaget, men så kom Haslum tilbake.

Rotet bort tomålsledelse

Fem minutter før slutt ledet ØIF 25-23, men etter 56 minutter sto det 25–25. Og med to minutter igjen var Haslum igjen tilbake i føringen.

ØIF var nesten i en blindgate. Skuddene satt ikke som de skulle, og når også Haslum var først på returene, så det stygt ut med 1.13 igjen av kampen. ØIF var to mål bak og en siste time out ble beordret.

Eirik Heia Pedersen reduserte da klokka passert 59 minutter, men ville det holde til et nytt angrep?

Haslum tok time out etter 59.28. Alt tydet på at de ville prøve seg på å få spille omgangen ut. Fem sekunder før slutt var det gjort. Thomas Kristensen scoret for hjemmelaget og sørget dermed for at det ble 26-28-tap for ØIF.

Etter 12 kamper ligger ØIF Arendal på femteplass i eliteserien med 14 poeng.

Publisert: Publisert 9. desember 2019 12:34