Randesund med scoringsshow

Serieleder Randesund banket inn mål etter mål i søndagens seriekamp og ga seg ikke før det ble 37-24-seier mot Kongsvinger.

Randesund-jubel etter søndagens seier i Sukkevanhallen. På bildet, i tilfeldig rekkefølge: Ida Gabrielsen, Stine Heier, Lisa Nordseth, Linea Fronth Hovland, Helene Mortensdatter Isachsen, Kristine Hårtveit Thomassen, Hanne Byklum, Martine Høyer Thorsen, Ingvild Bersås Westersjø, Ingrid Vehusheia, Anne Charlotte Benestad Rosenvold, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke, Ida Camilla Fosse, Camilla Hennig-Olsen og Mina Pauline Gregersen. Foto: Privat

Fredrik Jæger Walderhaug Hovedtrener, Randesund IL

KRISTIANSAND: Søndagens kamp mot Kongsvinger var en mulighet for oss til å vise at Hinna-kampen var et arbeidsuhell, og at vi har mye mer å gi enn det vi gjorde rett over nyttår. Tross tap sist seriekamp, var det ingen nerver eller tvil om at det skulle bli seier over Kongsvinger. Jentene gikk inn i kampen med høy moral og selvtillit. Vi forberedte oss mot et 3-2-1-forsvar og ble enige om å spille 6-0 som vanlig for å se hvordan Kongsvinger spilte mot vårt dynamiske forsvar.

Storskytter

Vi visste at gjestene hadde en god skytter i Mia Humborstad Westgaard på høyrebacken, men ville se om vi kunne blokke skuddene eller presse dem i målvaktshjørnet. Ellers gjaldt det kun å spille etter faste prinsipper. Vi startet kampen med å stille oss inn, og det sto likt etter seks-sju minutter. Derfra dominerte vi kampen med bra forsvarsspill og gode vurderinger framover.

Fakta Kampfakta Randesund-Kongsvinger 37–24 (20–13) 2. divisjon kvinner avd. 2 Ca 100 tilskuere i Sukkevannhallen Dommere: Fatima Molkoc og Lisa Flåtelien Utvisninger: Randesund 1x2 min, Kongsvinger 4x2 min. Toppscorer Kongsvinger: Mia Humborstad Westgaard, 11 mål. Randesund: Ida Gabrielsen, Stine Heier 1, Lisa Nordseth 5, Linea Fronth Hovland 3, Helene Mortensdatter Isachsen 12, Kristine Hårtveit Thomassen 1, Hanne Byklum 1, Martine Høyer Thorsen, Ingvild Bersås Westersjø 4, Ingrid Vehusheia 2, Anne Charlotte Benestad Rosenvold 2, Elisabeth Benestad Rosenvold, Maja Nordseth Stokke 1, Ida Camilla Fosse 1, Camilla Hennig-Olsen, Mina Pauline Gregersen 4.

Med unntak av et par pasningsfeil i ankomstfasen, vurderte vi situasjonene mye bedre enn tidligere i både ankomst og etablert angrep. Vi fikk bra uttelling framover og ledet 20-13 etter 1. omgang I pausen ble vi enige om å fortsette i samme sporet. Vi følte vi hadde god kontroll, og den eneste vi hadde ekstra fokus på var å være enda mer i kroppen på skytterne da vi taklet. Dommerne var veldig gode og tillot en del fysisk kontakt.

Kongsvinger sin høyreiste høyre bakspiller fikk til slutt 11 mål, noe som er helt greit da vi klarte å luke ut spillet ellers. Vi klarte å stille oss bra inn på henne, og fikk mange kontringsmål grunnet blokk eller pressede skudd de gangene hun bommet. Vi fikk benyttet 14 spillere i kampen og faller ikke nedpå, selv om vi gjør flere bytter eller «hockeybytter».

Kollektiv storseier

Jentene spilte en bra kamp med mye gode vurderinger. Vi tar med oss et godt forsvar og et forbedret rullespill fra denne kampen. Det var en kollektiv storseier der alle bidro, i tillegg til at Helene Isachsen spilteen meget god kamp på høyrebacken med 12 mål på ca. 40 minutter.

Nå er vi tilbake på vinnersporet, og jentene er klare for å krige til seg to poeng førstkommende lørdag da opprykkstrusselen Runar kommer på besøk i Sukkevannhaøøen. Vi håper å få full hall og støtte fra tribunen på denne kampen som kan være avgjørende for opprykk til 1. divisjon.

PS! Serieleder Randesund har nå 26 poeng etter 13 seire og ett tap hittil. Våg på andreplass har også 26 poeng, etter 13 seire og tre tap. Runar på tredjeplass har 24 poeng etter 12 seire og to tap.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 10:16

