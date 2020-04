Friidretten er i gang igjen!

Etter flere uker med ufrivillig egentrening er den fremadstormende treningsgruppa i Team Lerøy/Agder endelig i gang igjen, nå med tilpassede fellestreninger.

Utfallssteg med god avstand mellom hverandre på trening med Team Lerøy/Agder. Fra venstre: Anne Rudjord Lorentzen, Nora Duka og Hannah Wessman. Foto: Ida Marcussen

Ida Marcussen IK Våg Friidrett

KRISTIANSAND: I perioden med egentrening har utøverne etter beste evne fulgt et program med forholdsvis tøff trening, typisk for en ressursperiode. Nå derimot er tiden med hardkjør og kalde "vintertreninger" forbi, og det var liten tvil om at utøverne hadde stor glede av gjensynet med treningskamerater og en ny mer "sommerlig" treningsperiode.

Med det været som var de siste ukene kunne vi virkelig nyte å være friidrettsutøvere med utetreninger i T-skjorte og shorts.

Det ble til og med spurt om å innføre regelmessig bading etter treninger, noe som nok ikke er så vanlig allerede i april måned.

Gleden er stor ved å komme ut i det fine været. Foto: Ida Marcussen

Selv om treningen er i gang igjen, er vi langt ifra «normalen». Vi har, som alle andre, måttet tilpasse oss de strenge retningslinjene fra regjeringen mtp. organisert aktivitet, og for oss har det blant annet betydd:

... at treningsgruppa måtte deles.

... at enkelte aktiviteter som krever nærkontakt er utelukket inntil videre.

... at bruk av diverse utstyr blir for omfattende/krevende med tanke på å følge de særegne reglene for utøvelse av friidrett.

... at rutiner med håndvask og desinfisering er blitt en selvfølgelig del av treningsrutinene.

Uttøyning og avslapping. Foto: Ida Marcussen

Hvis vi ser stort på det, er dette små «forsakelser» som vi gjerne aksepterer, da vi vet at det er nødvendig og kun midlertidig. Men det som svir aller mest for et friidrettshjerte, er at de målene/konkurransene vi har trent for og sett fram til gjennom hele vinteren og våren står i fare for å bli borte.

Tine-stafetten (avlyst), Tyrvinglekene (utsatt/mest sannsynlig avlyst) og en hel del lokale konkurranser har sett seg nødt til å avlyse eller utsette arrangementene sine som en konsekvens av klare restriksjoner fra regjeringen som en del av kampen mot for rask smittespredning.

Foto: Ida Marcussen

Forhåpentlig vis forsvinner ikke hele sommersesongen. Lerøylekene er ikke bare er landets største, men også gøyeste stevne for 13- og 14- åringer. Det skal etter planen arrangeres 5.–6. september

Vi kan ikke annet enn å ta retningslinjene på alvor slik at vi fortsatt kan drømme om og håpe på at vi, også denne (sein) sommeren, kan få snøre på oss piggskoene og kappløpe ved det øredøvende smellet fra startpistolen som nok aldri før har virket så forlokkende ...