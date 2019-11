Bak fra venstre: Trener Kristine Amundsen, Oddersjaa – trener Tuva Lislevand, Oddersjaa – Anna Hauan, Otra – Astrid White, Oddersjaa – Nora F. Heia, Birkenes – Guro H. Sæther, Birkenes – Linne Ausland, Oddersjaa – Camilla Nygård, Vindbjart – Lina Grindheim, Otra – Kari S. Robstad, Otra – Astrid Hauan, Otra – Marthe U. Heisel, Otra – Helene Sløgedal, Vindbjart – Malin Gaustad, Vindbjart og trener Kaja Ausland, Oddersjaa. Foran fra venstre: Othelia H. Holm, Birkenes – Frida Marie Neset, Vindbjart – Julie Bersås, Oddersjaa – Amalie Westgaard, Oddersjaa – Thea N. Dalane, Gjerstad – Gudrun F. Gryting, Gjerstad og Selma White, Oddersjaa. Privat

Unge skitalenter på samling

19 lovende skijenter i alderen 11 til 16 år var i helga samlet i Kristiansand på den tradisjonsrike jentesamlingen.

Aud Ausland

For mindre enn 2 timer siden

I år kom det løpere fra Gjerstad, Vindbjart, Birkenes, Otra og Oddersjaa. For mange er dette et av høydepunktene før vinteren kommer og skisesongen starter. I løpet av helga ble det gode treningsøkter, sosiale aktiviteter og også et spennende foredrag fra en tidligere deltaker på jentesamlingene. Mellom treningsøktene var nemlig Oddersjaa-løperen Tuva Lislevand tilbake på samlingen hun selv var med på flere ganger da hun var yngre.

Det siste året har Tuva for alvor slått igjennom som en av landets aller beste juniorløpere med blant annet NM-sølv og landslagsoppdrag sist vinter. Jentene på samlingen lot seg inspirere av Tuvas historie og hennes råd til unge skitalenter. Ekstra motiverende var det også å gå på rulleski med gode og spreke forbilder som trenere.

Instruktør Tuva Lislevand gir tips om teknikk til jentene som er født i 03, 04 og 05. Privat

Rulleskiøktene ble ledet av Oddersjaa-løperne Tuva Lislevand, Kaja Ausland og Kristine Amundsen. Alle tre vet hva jentesamlingen betyr for å få venner i skimiljøet. Fire av deltakerne var der for første gang, mens de øvrige 15 legger turen til Kristiansand hver høst. Med snø på langtidsvarselet ser jentene fram til å få testet skiene på hvitt underlag igjen. Det er ingen tvil om at de gleder seg til skisesongen starter.

Amalie Westgaard (f.v.), Selma White og Julie Bersås deltok for første gang i fjor og begynte allerede da å glede seg til neste jentesamling. Privat

Thea N. Dalane og Kristina F. Gryting tok turen helt fra Gjerstad. Privat