Arendalitten Janne Grandalen (41) smiler sammen med datteren Saga (3) etter å ha vunnet Norges sterkeste kvinne for sjette gang. Privat

Norges sterkeste kvinne for sjette gang

Før NM var jeg svært nervøs, men etterpå var jeg veldig stolt. Ingen andre har vunnet Norges sterkeste seks ganger, og ingen har klart å vinne denne konkurransen som veganer.

Janne Grandalen

Nå nettopp

UTØVERBLOGG: I forrige måned gikk Norges Sterkeste klassedelt av stabelen i Møglestuhallen i Lillesand. Jeg hadde gledet meg veldig til denne konkurransen og jeg var så spent og nervøs som jeg sjeldent har vært før. Etter NM i 2018 hadde jeg bestemt meg for å legge opp som følge av uutholdelige smerter i kroppen, som gjorde at jeg ikke lenger klarte å trene på en slik måte og i så store mengder som må til for at man skal kunne holde seg på toppnivå i Norge.

Smertene forsvant

Da jeg i juli 2018 la om til et 100 prosent plantebasert kosthold, gikk det ikke mange dagene før jeg merket sterk reduksjon i smertene i kroppen. Jeg begynte å trene igjen og etter et halvt år hadde jeg bestemt meg for å prøve å bli Norges sterkeste veganer. Tidligere har NM vært før sommeren, men i år ble konkurransen flyttet til oktober.

Video fra NM: Axle 45 kg, log 50 kg på 60 sek.

Så det ble lenge å vente på å forsvare tittelen og prøve å kjempe om å bli sterkest på plantebasert kosthold. Oppkjøringen bar preg av at jeg var redd for å få tilbake smertene som jeg hadde i perioden 2015-2028, så jeg var veldig forsiktig, presset meg ikke, eller prøvde meg på maksløft av noe slag. Jeg kjente nok litt for godt etter om jeg fikk vondt, så treningene lå veldig langt under det jeg skulle ønske. Men målet var å stille i god nok form til å stå øverst på pallen i −63 kilo, og det klarte jeg. Jeg er med det den første personen i Norge som har klart å vinne seks ganger. Og første som er veganer.

Usikker i forkant

Dette var en veldig stor og viktig seier for meg. Endelig fikk jeg vist at det er mulig å bli Norges sterkeste uten å spise animalske produkter. For å komme ned i vektklassen under 63 kg måtte jeg gjøre noen grep på kosten. Alt dette var nytt for meg, da jeg har ikke kuttet vekt og vann på plantebasert kosthold tidligere. Jeg var veldig usikker på om det i det hele tatt gikk. Jeg var usikker på hvordan kroppen min skulle fungere under konkurransen.

Jeg var så ubeskrivelig nervøs de siste fem-seks ukene før konkurransedagen. Under NM var det så ille at den ene dommeren lurte på hvordan det sto til - jeg så nemlig så vanvittig nervøs ut i ansiktet. Hendene skalv og jeg var skikkelig dårlig. Dette skulle være den ultimate testen og beviset for meg og for alle som ikke tror at det går an å prestere på plantebasert, vegansk mat.

Tre seire i år

Seinere i oktober deltok jeg i den store internasjonale grepskonkurransen: International King Kong Grip Challenge. Og for første gang vant jeg min vektklasse - 72 kg. Det var så vilt! Jeg kunne nesten ikke tro det når jeg fikk se resultatlista med mitt navn øverst. Så i 2019 har jeg tre seire av tre mulige. og er ubeskrivelig glad for at kroppen virker igjen og jeg får mulighet til å fortsette å drive med det jeg elsker: Å trene! Jeg gleder meg til 2020. Nye mål er i støpeskjeen, noen er klare, og aller mest gleder jeg meg til å komme i gang!