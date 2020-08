El Makrini vil være bra for Start

Midtbanespilleren Mohamed El Makrini kan være brikken Start-laget har manglet de siste sesongene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mohamed El Makrini blir trolig Start-spiller innen kort tid. Foto: Jeff Holmes/Shutterstock / Shutterstock

Brukergenerert innhold

Egil Imenes Start-blogger fra Lillesand

Onsdag 26. august meldte TV2 at Mohamed El Makrini er Starts nye midtbanemann. Men hvem er egentlig denne spilleren?

Den 184 cm høye og 74 kg tunge defensive midtbanespilleren har definitivt sine styrker i det fysiske og defensive. Han er en typisk nummer seks, og er kjent for harde taklinger, blokkeringer og gjenvinning av ball. Han har også veldig god løpsstyrke og et godt øye for spillet.

Fakta Fakta Mohamed El Makrini Alder: 33 år Siviltilstand: Gift og har tre barn (Selina, Lot og Isa) Høyde: 184 cm Nasjonalitet: Nederland (av marokkansk opphav) Posisjon: Defensiv midtbanespiller Tidligere klubber: FC Den Bosch (Nederland), SC Cambuur (Nederland), OB (Danmark), Roda JC Kerkrade (Nederland), Kilmarnock (Skottland)

Noen av taklingene kan bli i hardeste laget, og han har også litt å jobbe med når det gjelder pasningsspillet. Ønsker å bruke sine erfaringer som trener etter endt spillerkarriere.

Hva vil han tilføre Start?

Med sine 184 cm blir han den høyeste midtbanespilleren i troppen. Han tar med seg erfaring fra toppfotball i Danmark, Skottland og Nederland, og står med nærmere 200 kamper i ligaer som alle er rangert høyere enn Eliteserien. De aller fleste kampene er spilt som en sentral eller defensiv midtbanespiller, men han har også erfaring offensiv midtbane, høyreving og høyreback fra tidligere i karrieren.

Han er en spiller som liker å gå inn i dueller, vinner mye baller på midten og løper ekstremt mye. En mann med erfaring som både takler og vinner hodedueller er noe Start har manglet de seneste årene, og man må vel tilbake til 2013-sesongen og Markus Heikkinen for å finne en spiller å sammenligne ham med. Og de som har fulgt med en stund husker nok hvilken påvirkning han hadde på laget.

Pasningsfoten hans er ikke trukket fram som en styrke, men han har lagt på like under 80 prosent fullførte pasninger gjennom karrieren, og i dansk Superliga, som det er nærliggende å sammenligne med, lå han helt oppe på 85 prosent i 2016/17-sesongen.

Dette er en ryddegutt som sjelden er inne i motstanders 16-meter, men som kan ta kontroll på en litt rufsete Start-midtbane. Kanskje er han akkurat det de behøver på det nåværende tidspunkt.

Karriere

Han var innom et par ungdomsklubber før han gikk til FC Den Bosch, hvor også Ruud van Nistelrooys startet sin profesjonelle karriere.

Her ble han ble tatt opp på A-laget i 2005 og spilte i klubben på nivå to i Nederland fram til 2011, da han meldte overgang til SC Cambuur. Han spilte drøye 120 kamper både på nivå to og i Eredivise, og han ble også utnevnt til kaptein for laget.

I 2015 var han aktuell for flere 2. Bundesliga-klubber, men valgte etter samtaler med OB-sjefen Kent Nielsen å melde overgang til den danske Superliga-klubben.

Her spilte han sammen med den norske målvakten Sten Grytebust.

– El Makrini er en veldig bra spiller. Han er veldig spillende og litt annerledes type. Han er spilleren som løper desidert mest i ligaen og har vært ekstremt viktig for oss. Han er utrolig god i gjenvinningsfasen og har vært kaptein i nederlandsk æresdivisjon, uttalte Grytebust til iTromsø.

Da kontrakten nærmet seg slutten, var det press fra fansen om å forlenge. Men El Makrini ønsket ikke å fokusere på ny kontrakt. Han ville først og fremst hjelpe klubben med å redde plassen, og det gjorde de.

Han ble en populær mann i Danmark, og ble nummer to i kåringen av årets spiller, bak Sten Grytebust. Han ble også lagt merke til utenfor landegrensene.

I desember 2016 var han aktuell for en overgang til Tromsø, det var bud fra Saudi-Arabia, men spilleren valgte til slutt å reise hjem til Nederland og klubben Roda JC.

I den nederlandske klubben fikk han også spille mot Martin Ødegaard, og mon tro om ikke den norske landslagsspilleren husker ham, etter at nederlenderen satte knottene til og fikk rødt kort og tre kampers karantene.

Utover i 2017/18-sesongen spilte El Makrini mindre og mindre, og laget rykket til slutt ned på nivå 2. Ifølge El Makrini selv ble det store protester etter tapet mot Almere i play-off-finalen. Supporterne var forbannet og gjorde at laget ikke kunne forlate stadion. Spillerne måtte vente nærmere tre timer før de kunne dra hjem.

– Fansen var virkelig sinna. Kampen var ferdig kl. 10, men vi kunne ikke gå hjem før kl. 01 fordi vi kom ikke ut av stadion, sa El Makrini i et intervju med journalisten Nick Dierckx

En Roda-fan uttalte følgende om midtbanespilleren etter sesongen. «Mistet så å si plassen etter vinterpausen, og det var fortjent. Han spilte som en støvsuger som ikke klarte å suge støv. Fikk bare fire gule kort, så det er positivt. Kontrakten varer til 2019.»

På sommeren ønsket El Markini igjen å prøve lykken i utlandet, selv om han hadde mange alternativer i hjemlandet. Kilmarnocks trener, Angel Alessio, hentet nederlenderen på prøvespill og signerte ham til Skottlands eldste profesjonelle klubb på en ettårskontrakt kort tid etter.

De første kampene for Killie var Europa League-kvalifisering mot Connah’s Quay, men laget røk dessverre ut allerede i første runde. Men det var en ny opplevelse for midtbanespilleren.

Han fikk sin ligadebut mot Rangers og mange flere heftige møter i den fysiske ligaen mot blant annet tidligere Start-spiller Kristoffer Ajer og Celtic. Det ble etter hvert også nedrykksstrid i Skottland, men laget klarte å beholde plassen til slutt.

Han fikk en kneskade i sommer, men forlenget kontrakten med Kilmarnock fram til 2021. Men etter å ikke har fått et eneste spilleminutt så langt i denne sesongen, ser det ut som han bytter ut haggis og frityrstekt Mars med fårikål og kjøttkaker.

Oppsummering

Jeg tror El Makrini er et sikkert valg. Start-ledelsen har definitivt gått ut for å finne en spiller som kan erstatte Aremu og samtidig være like innflytelsesrik som Heikkinen. Han har vært i nedrykksstrid i stort sett alle klubber han har spilt i, og kommet mer eller mindre vellykket ut av det. Det at han også har erfaring fra Skandinavia og Skottland, tror jeg gir ham en fordel i overgangen til norsk fotball. Han har god utholdenhet og har startet mye i klubbene han har spilt i.

At Start nå ser ut til å forsterke på sentral midt og høyre kant, er noe mange av oss supportere har skreket ut om i lengre tid, så det ser meget positivt ut foran resten av eliteseriesesongen.