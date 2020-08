Tjomsland etter fjerdeplass i EM: – Nå venter USA

Etter den sterke fjerdeplassen i EM onsdag kveld venter USA-eventyr for Øystein Tjomsland og hans superhoppe Thankful.

Thankful beviste onsdag kveld at hun tilhører den absolutte Europa-eliten da hun ble nummer fire i EM for hopper. Her fra et tidligere seiersløp sammen med trener Øystein Tjomsland fra Søgne. Foto: Morten Skifjeld

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

– Å trene fram en hest for verdenseliten er en stor fjær i hatten for teamet vårt, og et bevis på at mine spesialutviklede treningsmetoder fungerer, fastslår Tjomsland dagen etter at Thankful leverte en strålende innsats som ga fjerdeplass i europamesterskapet for hopper i Stockholm.

Samtidig er Tjomsland klar på at det er marginer som skiller på dette nivået, og at Thankful fort kunne tatt steget helt til topps med større klaff underveis i løpet.

– Hun var brenngod, altså! Hun var litt ivrig rett etter start og ikke helt i balanse. Det gjorde sitt til at hun ikke kom ned i førstespor. Det er så jevnt mellom disse hestene at å måtte gå i bane to hele løpet gjør at det blir langt til mål, fastslår en stolt sørlandstrener.

Drar Real Madrid-sammenligning

Tjomsland benytter et språklig bilde fra fotballen for å forklare hvor stor prestasjonen til Thankful faktisk er. Å gå fra å være en av de beste juniorene i landet som 3- og 4-åring til å hevde seg blant noen av verdens beste hopper i EM.

– Det blir som en spiller som går rett inn i førsteelleveren til Real Madrid uten først å tilbringe fem år i ungdomsavdelingen, beskriver 49-åringen fra Søgne.

USA-eventyr

Nå har hestens eiere, Rune H. Eriksen og Morten Simon Moe, bestemt seg for å satse mot et USA-eventyr for topphoppa.

– Det ser sånn ut. Hun var veldig bra i går, så det blir spennende, sier Eriksen til fagbladet Trav og Galopp-Nytt.

Dermed blir Thankful den første sørlandshesten på 33 år som reiser over Atlanteren for å starte. I 1987 gjorde Scott Iran og Kristen T. Gundersen to starter i USA.

Filial i USA og Frankrike?

– Thankful reiser nå først til Amsterdam og deretter videre til USA. Det blir svensk-amerikanske Nancy Takter som får treneransvaret for henne, følger Tjomsland opp før han innrømmer at han selv går med spennende planer for framtida:

– På sikt er jeg ikke fremmed for å ha filialer i USA og Frankrike, men på grunn av koronasituasjonen er det umulig å få til nå.

Tjomsland markerte seg med ettertrykk på den svenske storbanen Solvalla onsdag kveld. Våler Nicolai vant kaldblodsløpet «Jäntungens lopp» og sikret seg 200.000 svenske kroner. Tjomslands andre hest i løpet, Philip Lyn, spurtet storveis og kapret bronsen.

