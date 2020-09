ØIF-toppscorer i ny seier

Olaf Richter Hoffstad knallet inn sju mål i onsdagens 31-25-seier mot Sandefjord.

Olaf Richter Hoffstad var bortelagets beste spiller da ØIF Arendal vant sin andre strake eliteseriekamp for sesongen. Foto: ØIF Arendal

SANDEFJORD: Det var to heltente lag som sto på hver sin bane halvdel fra start. For allerede etter de seks første minuttene sto det 7-2 til ØIF Arendal etter flotte mål fra Olaf Hoffstad og Josip Vidovic. Dette førte til en tidlig timeout fra Sandefjord.

Kampen fortsatte i samme spor etter timeouten. Gutta våre sto meget godt i 6-0 forsvar og slapp Sandefjord til svært lite. Etter ti minutter hadde hjemmelaget kun skåret tre ganger.

Men deretter skulle det snu, i hvert fall noe. For på de neste minuttene så skulle Sandefjord sette sjansene sine, noe som gjorde at de scoret tre nye mål.

Men ØIF Arendal skulle ikke gi hjemmelaget mye før vinden skulle snu igjen. Gutta våre skrudde opp tempoet igjen, som Sandefjord slettes ikke kunne holde følge med. For ved 17 minutter spilt sto det 6-12 til ØIF Arendal. På dette tidspunktet fikk også Sandefjord en utvisning og spilte uten keeper. Det åpnet opp for at Kristijan Jurisic prøvde seg på dagens lengste fra eget mål. Dessverre, like utenfor.

Flyver

I 20 minutt kom det en strålende «flyver-scoring» fra Josip Vidovic til Sondre Paulsen.

Første omgang ble en fartsfylt og svært underholdende omgang. Hvor ØIF Arendal sto godt bakover med en solid siste skanse i Kristijan Jurisic og lagene gikk til pause med resultatet 12-19 til ØIF Arendal.

I 2. omgang startet hjemmelaget svært aggressivt og puttet to raske mål.

For ØIF Arendal fikk Hermann Gjekstad puttet et par mål på straffekast og Olaf Hoffstad fortsatte sitt flotte vingspill.

Mario Matic fikk også vist seg godt fram, men flere fine scoringer.

Fin avslutning

Men Sandefjord var mer på tærne i andre omgang og kjempet hardt utover omgangen. Midtveis var hjemmelaget bak med fem mål, på stillingen 20-25. Deretter sa gutta våre takk og farvel og skrudde opp tempoet til noe som lignet på første omgang.

Gutta våre kjørte på de siste minuttene og vant fortjent 31-25. Olaf Hoffstad blir kåret til dagens bestemann med sine sju mål. ØIF ligger på andreplass i serien etter full pott på to kamper, bare med litt svakere målforskjell enn tabelltopp Elverum.

ØIF Arendal-spillernes statistikk etter Sandefjord-kampen Foto: Skjermdump fra handball.no