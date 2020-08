Vildalen så rødt i NM-seier

Hermann Vildalen (24) ble utvist i søndagens NM-kamp mot Falk Horten, som ØIF Arendal vant 25-23.

Kristiansanderen Hermann Vildalen ble utvist etter en takling i søndagens cupkamp borte mot Falk Horten. Foto: May Elin Aunli (arkivfoto)

Hermann Vildalen fikk en tøff dag på jobben i mot Falk-Horten i første NM runde. Midtveis i 2. omgang kom linjespilleren til Horten seg igjennom noe som førte til at Vildalen kom seint inn i duellen. Kristiansanderen ble belønnet med direkte rødt kort, noe som hovedpersonen selv syntes var i strengeste laget:

– Ja, jeg syntes det var veldig strengt. Vi slo litt fort sprekker og sliter litt bakover i denne perioden. Linjespilleren til Horten klarte å snike seg inn mellom meg og Josip, og så går jeg litt seint inn i duellen med han. Det var en stygg takling, men langt fra rødt kort, synes jeg.

Fikk en vekker

Men det røde kortet skulle vise seg å være den vekkeren som ØIF Arendal behøvde. For etter å ha slitt lenge i kampen klarte gutta endelig å stikke av med en liten luke på et par mål. Dette skulle vise seg å holde hele veien.

– Tja, vi spilte en dårlig kamp – hele kampen igjennom. Heldigvis så løsnet det litt til slutt etter det røde kortet mitt. Nå er vi videre i NM og må bare legge denne kampen bak oss, for dette var ikke godt nok til å imponere noen, sier Vildalen.

Første omgang ble langt jevnere enn forventet. Selv om den startet oppskriftsmessig med ØIF Arendal i føringen fra første scoring. Etter vel åtte minutter hadde arendalittene scoret dobbelt så mange mål som gutta fra Horten. Stillingen var 3-6.

Men så kom det en svak periode. Fra 8.30 til 24.16, en periode på nesten 16 minutter, scoret bortelaget kun to ganger. Heldigvis scoret ikke Falk «mer enn» fire mål i samme periode. Dermed var det ØIF Arendal som ledet da vi gikk inn i omgangens siste fem minutter. Stillingen var 7-8. Og siden begge lagene brukte siste fem minutter til å score to mål hver seg, ble pauseresultatet 8-10.

Marinko Kurtović lot Hermann Gjekstad (høyrekant) og kristiansanderen Jørg William Fiala Gjermundnes (venstreback) spille mye av den første omgangen. Spillere som var lite involvert i sesongpremieren på hjemmebane mot Halden søndag for en uke siden.

En som satt hele første omgang var Hermann Vildalen. Da andre omgangen startet ønsket ØIF-trener Marinko Kurtovic å trekke veksler på toppscoreren fra Halden-kampen. Ikke så dumt. Han scoret ØIF Arendals første scoring etter at Falk hadde scoret omgangens to første mål og utlignet ØIF Arendals ledelse.

Vildalen scoret også ØIF Arendals andre scoring i andre omgang. Uten at det brakte ØIF Arendal foran. For Falk scoret jevnt og trutt. Og 5 minutter ut i 2. omgang ledet hjemmelaget med 13-12. Et passe tidspunkt for hovedtrener Kurtovic til å kalle troppene sammen i en «timeout». Bare 5 minutter og 30 sekunder ut i omgangen.

Responsen fremover kom umiddelbart. Utligning til 13-13. I påfølgende angrep kontret Falk og fullførte et gjennombrudd. I gjennombruddet taklet Hermann Vildalen i skuddarm og ble «premiert» med rødt kort av dommerne. En veldig streng avgjørelse, men som nok kan forsvares.

«Gamlegutta» tok ansvar

Kanskje var det noe slik som skulle til for å «tenne» ØIF Arendal-spillerne som spilte i blå drakter for dagen. For etter 40 minutter og 50 sekunder var det hjemmelaget som fikk behov for en «timeout». Da hadde «gamlegutta» hos sørlendingene selv tatt ballen i egne hender og scoret tre ØIF Arendal-scoringer. Eirik Heia Pedersen 2 og Sondre Paulsen 1 (fra 7-meter). Dermed var det bortelaget som var tilbake i føringen. Tavla lyste 15-18.

Halvveis i andre omgang hadde kaptein Rammel også fylt på målkvoten og ført ØIF Arendal tilbake i tre måls ledelse etter at Falk hadde redusert litt tidligere. To raske hjemmescoringer fulgte og etter 47 minutter ba Marinko Kurtović om ØIF Arendals andre «timeout» i omgangen. Da var Falk bare målet bak på stillingen 18-19.

I angrepet etter timeout økte ØIF Arendal tempo i kampen. Falk kom på etterskudd og Eirik Heia Pedersen kunne løpe igjennom og føre ØIF Arendal opp i to måls ledelse. Samtidig som Falk fikk kjenne på hvordan det går når man forsøker å kompensere manglende tempo i «beina» med stive armer. Sånt blir det 2-minutter av.

I det vi skulle inn i kampens siste fem minutter ba Falk-trener Johnny Jensen om «timeout». Stillingen var 21-23 etter en Eirik Heia Pedersen-scoring.

Mario Matic scoret 22-25 med ett minutt igjen å spille og sikrer med det ØIF Arendal avansement til neste NM-runde. Da hjalp det lite at Falk reduserte til sluttresultatet 23-25.



ØIF Arendal-statistikk mot Falk Horten Foto: Skjermdump fra handball.no