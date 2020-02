Toppscorer da Pirates vant toppoppgjør

Anført av en brennhet Andrius Rudys vant Kristiansand Pirates 74–67 mot serieleder Express Eagles fra Grimstad.

Pirates’ Andrius Rudys scoret åtte trepoengere på elleve forsøk i seriekampen mot Express Eagles. Foto: Privat

Christer Johannesen Coach Kristiansansand Pirates 1

KRISTIANSAND: Sist fredag var det klart for en helaften med basketball i Idda Arena. Hallen ble fylt fra klokka 16 med mange håpefulle og basketglade unger klare for en kjempegøy økt.

Herrelaget i regi Anders Ham sto ansvarlige for å gjennomføre en ferdighetstrening for alle unge som ønsket å være med og man kunne telle opp mot 70 barn og unge som storkoste seg på banen med seniorspillerne til Pirates. Det var stor basketglede å se hos både store og små.

Hallen ble fylt utover kvelden med flere tilskuere som var klare for å bevitne hovedattraksjonen for kvelden, toppoppgjøret mellom Kristiansand Pirates og Express Eagles fra Grimstad.

Fra ferdighetstrening med unge spillere før Pirates-Eagles i Idda Arena. Foto: Privat

Etter et bittert tap i høst som Eagles vant 75–62 i Grimstad, var Piratene klare for revansj. Kampen startet tungt for Pirates og Eagles kom raskt ut i en 6-0-ledelse, men hjemmelaget tok grep og kom tilbake i kampen og 1. periode endte 15–12 i favør Pirates

1. periode for Pirates preget av at point guard Tobias Raftsjø havnet i feiltrøbbel, som førte til et par rokeringer på laget.

Pirates tok ledelsen i slutten av 1. periode og ga den aldri fra seg igjen, selv om Eagles lå tett i hæl og ga Pirates kamp til døra. Hadde det ikke vært for en del roting og slitne bein utover i kampen, kunne ledelsen og seieren fort blitt større.

Pirates ble ledet av Andrius Rudys, den litauiske skarpskytteren som ga en skyteoppvisning av de sjeldne med hele åtte av elleve treff fra trepoengsdistanse og totalt 26 poeng. Anders Ham og Besnik Sharku som spilte samtlige av de 40 minutter bidro sterkt med holde kontroll under kurven med 14 returer hver.

Igjen en skikkelig lagseier som endte i seier i Pirates favør 74–67.

Eagles leder ennå serien når sesongen nå går mot slutten. Lagene møtes mest sannsynlig igjen i sluttspillfinalen 2. mai og Pirates står da klare for å beholde tronen som Region Sør-mester.

Fra en pause i kampen Pirates-Eagles. Foto: Privat

Dette var en stor kveld for baskt i Kristiansand og det var stor stemning fra tribunen som virkelig løfter entusiasmen i byen for basketball. Det var opp mot 200 tilskuere som hadde tatt turen til Idda denne fredagskvelden.

