NM-gull til Arendals Turnforening

Teamgym-juniorjentene fra Arendals Turnforening ble i helgen norgesmestre i frittstående og vant bronse i trampett.

Tredje rekke fra venstre: Jonas Lunde, Veronica Blakstad, Knut Skogeng. Andre rekke fra venstre: Hanna Dose Larsen, Linnea Berg, Pernille Rasmussen, Rudina Pllana, Emma Grandal Hartmann, Synne Fredriksen, Julie Hansen. Første rekke fra venstre: Malene Bøstein-Stiansen, Karin Moland, Indine Marie Aarsland-Ødegård, Ingrid Svendsen, Sandra Dahl Paulsen, Emilie Edsberg, Signe Bjørkenes Christiansen, Malin Andersen Sjøholt, Johanna Andresen og Sanna Øygard Aronsen. Foto: Kjerstin Andresen

Patrick Vesth Arendals Turnforening

STAVERN: STAG Turn arrangerte i helgen NM i nasjonale klasser for junior i Stavern. Her deltok turnforeninger fra hele Norge, der de skulle konkurrere i tre disipliner; frittstående, tumbling og trampett. De ti beste lagene i hver disiplin kvalifiserte seg videre til finalen på søndagen der kampen om medaljene skulle finne sted og vinnerne finnes.

Sørlandet hevdet seg i toppen og Arendal (ATF), Grimstad (GTIF) og Kristiansand (KTF) kvalifiserte seg blant topp tii henholdsvis frittstående og trampett. I trampett gjennomførte juniorjentene fra Arendals Turnforening en flott innsats med et høyt nivå. Oslo og STAG vant gull og sølv, mens kampen om bronsen var hard. Likevel hadde jentene fra Arendal marginalene på sin side og vant bronsen etter tett konkurranse. Kristiansand endte her på 7. plass.

I frittstående leverte juniorjentene fra Arendals Turnforening det som kunne ligne en maktdemonstrasjon og var det eneste laget med alle elementer godkjent. De fikk imponerende 19,200 poeng i karakter og tok dermed tittelen som norgesmestre i frittstående, 1,1 poeng foran STAG på andreplass. Oslo havnet på tredjeplass. Jentene fra Grimstad Turn- og Idrettsforening endte på fjerdeplass, bare et halvt poeng fra bronsemedaljen.

Juniorjentene fra Arendals Turnforening er veldig unge og da gir slike prestasjoner som nå et veldig solid utgangspunkt for årene framover og sier litt om hva turn-Norge kan forvente av turnere fra Sørlandet i årene som kommer.

STAG arrangerte en ypperlig konkurranse og om ikke lenge arrangerer Arendals Turnforening norgesmesterskap i nasjonale klasser for senior, der man kan se turn på absolutt høyeste nivå. Konkurransen arrangeres 28.–29. mars i Sør Amfi I i Arendal og her vil det være gratis entré for barn.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 13:15

