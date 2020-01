Travtips Sørlandets Travpark 19.1.20

Per Vetle Kals og evigunge Speedy Jetstar er min sjansebanker på årets første travdag i Sørlandets Travpark.

Publisert: Nå nettopp

Speedy Jetstar er travekspert Ingvar Ludvigsens banker i søndagens V65-løp. Foto: Hesteguiden.com

Ingvar Ludvigsen Sørlandets Travpark

Speedy Jetstar er naturlig startrask og havner nok tidlig i tet. Jeg tror hun leder hele veien.

V65-1 2140 volte til v/180,290.470. 20 m/200p. Start 18.15

1 Arnspik M Fin Kan kjempe om en trippelplass. C 2 Myr Seira S Høi Premie er målet. C 3 Hovs Frøya K Knu Svak sist. Løp i kroppen. C 4 Tomeld Ø.K. B Bjø Skyhøy kapasitet. B 5 Kolnes Tom I Jan Rask, men best på sprint. C 6 Bacchus Ø.K. I Lam Flink. Gardering. B 7 Troll Svenn S Løv Herlig kriger i form. A

Troll Svenn-Tomeld Ø.K.-Arnspik Outs: Bacchus Ø.K.

7 Troll Svenn blir min knepne favoritt i dette montéløpet. Var tilbake som en vinner sist på Jarlsberg og gjorde et sterkt løp. 4 Tomeld Ø.K. har egentlig et gaveløp på papiret. På rein kapasitet er han totalt overlegen, men han er fryktelig variabel, derfor blir han kun en gardering. 6 Bacchus Ø.K. gjør jevne fine innsatser og står klar til og overta om favorittene roter seg bort med galopp.

V65-2 2140 Autostart. Start 18.35

1 Independent Baby G Mik STARTER IKKE. 2 Thai Swagger Å Ten Kjemper i toppen. B 3 Thai M. Out T Rei Premier er bra. C 4 Special Edition D Dal Vant sist etter en tøff tur. B 5 Fanny va Bene J Und Bare på det jevne sist. C 6 Speedy Jetstar P Kal Rask. Kan lede hele veien. A 7 Broadway Valley N. M Fin Henter seg en premie. C 8 Great Manzi H And I fin form. Sjanseartet spor. C 9 O.M. Ebony E Høi Kommer ut etter pause og i ny regi. B 10 Folsom Cash H Mel Henger med til premie. C

Speedy Jetstar-Thai Swagger-Special Edition Outs: O.M. Ebony

Jeg tar en sjanse og lanserer den lokale traveren Speedy Jetstar som min hovedbanker denne søndagen. Han er naturlig startrask og det satses nok framover på direkten. Vant enkelt nest sist og får mer enn godkjent for innsatsen sist, der han vandret utvendig hele løpet og holdt flott til fjerde. Jeg tror på tet fra start til mål er passert.



V65-3 1609 autostart. Start 18.55

1 Lille Senumsprinsen J Eri Rask, men møter noen veldig gode. C 2 Flyveren V Tjo Premie er målet. C 3 Torden Prinsen M Fin I sitt livs form. B 4 Misi Ø.K. B Øks Har et bra toppnivå. B 5 Valle Hugo Ø Tjo Viste sist at formen er tilbake. A 6 Vestpol Kongen R Røy Verst mot favoritten. B 7 Trø Flax D Dal Usikker form etter pause. C 8 Harald L Kol Trener fint. Gardering. B

Valle Hugo-Harald-Misi Ø.K. Outs: Vestpol Kongen

5 Valle Hugo ble alt feil for sist og Tjomsland sa selv at her gjorde han en dårlig vurdering. Han ble satt fint til, men ble sittende da hestene kom bakfra. Ble dratt dønn sist, men han spurtet frenetisk til sølv da åpningen kom. 8 Harald er en spennende idé i dette løpet. Han er lynhurtig fra start og kommer seg nok til tet tidlig. Kan lede hele veien på en rask sprint. 6 Vestpol Kongen er nok den beste hesten, men han har ikke vunnet så langt med eieren i sulkyen. Det har vært små marginer som har vært årsaken, men det må nevnes. Outsider. 4 Misi Ø.K. går under radaren denne gangen. Hun var helt rå sist etter galopp og spurtet strålende til tredje. Uten galopp så kjemper hun om seieren.

V65-4 2140 volte til v/16. Start 19.15

1 Toscana K Hau Svak sist. Kan bedre. C 2 Amigo Power N Rep Kjemper om en trippelplass. C 3 Fata Morgana G Mik Premiesjanse. C 4 Scaredvalley Supreme L Jul Ok sist. C 5 Kentucky Star E Høi Debuterer i Halle regi. B 6 C.C. Heaven S Juk Helmaks sist. C 7 Stephen J.T. Å Ten Har kapasitet for seier her. A 8 Order By Post Ø Tjo Variabel. C 9 Casero G.B. H And Fin avslutning sist. C 10 Be My Love J Eri Gjort jevnt fine løp. B 11 M.S. Star Trotter D Dal Må vise noe før aktuell. C 12 Letthegamebegin A Frø Usikker form, men vant løp i oktober. B 13 Logical Speed T Kar Løp i kroppen etter lang pause. B 14 Golden Hope P Kal Skuffet sist, men kan bedre. B 15 Super Rolling L Kol Av de bedre her, men usikker. B

Stephen J.T.-Kentucky Star-Logical Speed Outs: Be My Love

7 Stephen J.T. har et meget fint løp på papiret og på sitt beste er han en meget het vinnerkandidat. Et trangt spor et minus, men kommer han seg ut i rett gangart, skal han ha en meget fin vinnersjanse. 5 Kentucky Star blir spennende å følge. Debuterer i Halle regi og må passes på direkten. 10 Be My Love kom ut etter en liten pause i desember og gjorde en fin innsats til sølv. Med det løpet i kroppen i tillegg til at rapportene er gode gjør at vi tar hun med på alle bonger.

V65-5 2140 Autostart. Start 19.35

1 Cromwells Shadow V Tjo Blir for lett her. C 2 Thai Voyager P Kal Ok avslutning sist. C 3 Royal Winner Ø Tjo Knall god nest sist. B 4 Highland Breeze G Mik Enkel seier sist. B 5 Red Shankly R.S. S Høi Den beste hesten. A 6 Bolt Action T Sol Rask, men viljen? C 7 Ursula Horse E Høi Bra toppnivå. Fomen? B

Red Shankly R.S.-Ursula Horse-Royal Winner Outs: Highland Breeze

Et herlig løp der 5 Red Shankly R.S. blir min favoritt. Mikkelsen-traveren er en skikkelig racer og om han er på sitt beste, tror jeg han vinner uansett posisjon. 7 Ursual Horse Gjorde mange meget bra prestasjoner i 2019, men skuffet i sin siste start før jul. Er lynhurtig fra start, men velger de å sitte i front på søndagens distanse? 4 Highland Breeze er også flink fra start, men tror ikke hun kan svare opp Ursula Horse. Blir nok rygg på leder og får hun åpningen i tide, kan hun hente mange. 3 Royal Winner var knallgod nest sist, men skuffet igjen i sitt siste løp. Gardering.

V65-6 2140 Autostart. Start 19.55

1 Lord Ratzeputz A Ber STARTER IKKE. 2 Petruska J Eri Ok, men venter på fullklaff. C 3 Asterix M. M Fin Blir for lett. C 4 Diesolo de la Lune Å Ten Av de bedre her. B 5 Classic Dream A Sal Viser formstigning. B 6 Unfinished Bizniz J Und STARTER IKKE. 7 Lara's Revenge G Mik Trippelsjanse. B 8 Rock'n Rolling E Høi Kjemper i toppen her. A 9 Ohio Royal T Sol Hatt fin form i hele vinter. B 10 Mixed Zone H For Ga seg tidlig sist. C

Rock`n Rolling-Diesolo de la Lune-Lara`Revenge Outs: Ohio Royal

Rock`n Rolling er en flott type som har fine forutsetninger. To hester er strøket på innsiden og jeg tror han sitter tidlig i tet. Kan fort lede hele veien. 4 Diesolo de la Lune er en sterk sak. Taper litt fra start, men i et lite felt kommer han fint inn i løpet. Klar gardering. 9 Ohio Royal har fin toppfart og får han løpet sitt så kan han speede fort. Er nybehandlet etter sin siste start.





Lite V65-forslag:

V65-1:7-4

V65-2: 6 Speedy Jetstar

V65-3: 5-8-6-4-3

V65-4: 8-5-10

V65-5: 5 Red Shankly R.S.

V65-6: 8-4-9

90 kroner

Stort V65-forslag:

V65-1: 7–4

V65-2: 6 Speedy Jetstar

V65-3: 5-8-6-4-3

V65-4: Alle 15

V65-5: 5-6-4-3

V65-6: 8-4-9

1800 kroner

Travekspert Ingvar Ludvigsen. Foto: Rune Stensland

Publisert: Publisert 18. januar 2020 11:00

