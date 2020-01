Gimletrolls nye sjef er på plass

Gimletrolls nye trener henter inspirasjon i hjemlandet Portugal når han skal forsøke å løfte damelaget til nye høyder.

Miguel de Freitas med årets første pokal; andreplassen i Sparebank1 Cup i Moss forrige helg. Foto: IK Gimletroll

Tyge Carlsen, IK Gimletroll

KRISTIANSAND: Miguel de Freitas (60) ledet sin første trening i Gimletroll forrige uke, og har allerede gitt spillerne en smak av hva de kan vente seg i fortsettelsen.

– Jeg mener norsk fotball har mye å hente på individuelle ferdigheter og spilleforståelse, og det må satses også på kvinnesiden for å holde tritt med en rivende utvikling som vi nå ser i mange land, sier de Freitas.

Fakta Miguel de Freitas Navn: Rui Miguel Correia de Freitas, men bruker vanligvis bare Miguel de Freitas Født: 18. august 1959 på Madeira, Portugal Aktiv karriere: Keeper for CS Maritimo gjennom det meste av karrieren. Spilte på utlån i AD Camacha Trenerkarriere: Høybråten og Stovner (2. div. kvinner), Drammen FK (3. div. menn), Hauketo FK (3. div. menn), Vålerenga (junior), Bærums Verk (junior) og Follo (G16). Har i tillegg jobbet for fotballkretsen på Madeira. Annet: Sportslig leder og driftsleder for fotball og klatring i Bjørndal IF, faglærer ved NTG. Gründer og daglig leder i Scandinavian Sports Management AS, hvor han tar oppdrag som keepertrener, sommerskoler mm.

Like viktig er det at han også er ansatt som sportslig leder for fotballdelen av klubben, og dermed får ansvar for å koordinere den aldersbestemte fotballen i Gimletroll. Med omkring 75 gutte- og jentelag er dette en rolle klubben hittil har savnet, og noe som var sterkt ønskelig å få på plass i forbindelse med trenerskiftet på damelaget.

Miguel de Freitas kommer fra Madeira, ei øy i Atlanterhavet tilhørende Portugal. Foto: Privat

Håpet er at dette vil gagne fotballen i Gimletroll, og at vi etter hvert vil se en rød tråd i hvordan vi skal jobbe i klubben, både på og utenfor banen. Vi mener Miguel har kvalitetene som skal til for å bekle rollen.

Toppkeeper

de Freitas kommer til Kristiansand med solid erfaring som spiller, trener og klubbutvikler. I hjemlandet spilte han profesjonell fotball på de to øverste divisjonene som målvakt, men måtte legge opp som 26-åring på grunn av skade i 1986.

– Jeg hadde kontrakt med Maritimo i toppserien, men fikk ikke mange minutter på A-laget. Som keeper er ikke det en lett oppgave. Men jeg fikk kamper for AD Camacha på utlån i divisjonen under, sier de Freitas, som ble født og bodde på ferieøya Madeira før han satte kursen nordover.

Hele trenerteamet samlet i Sørlandshallen. Fra venstre: Håvard Rygg, Alf William Kristiansen, Morten Nygaard, Miguel de Freitas og Kenneth Solheim. Foto: IK Gimletroll

– Jeg var sammen med ei svensk jente på den tida jeg ble skadet, og vi ventet barn. Jeg ønsket meg bort fra fotball, og hun ønsket å ha muligheten til å få barnet “hjemme”. Til slutt ble det Oslo, sier han.

Trente kvinnelag i 1978

I Norge har han trent lag av begge kjønn på aldersbestemt- og seniornivå, men han har holdt kontakten med hjemstedet, og jobbet med ei jentegruppe for fotballkretsen på Madeira så seint som i vinter.

– Mitt første oppdrag som trener var faktisk for et kvinnelag. I 1978/79, mens jeg fortsatt var aktiv spiller, ble jeg tilbudt å trene det første kvinnelaget (futsal) på Madeira. Laget hadde som mål å promotere kvinnefotball, sier portugiseren.

Siden har det blitt flere oppdrag på jentesiden, og som lærer ved Norsk Toppidrettsgymnas (NTG) trente han blant annet landslagskeeper Caroline Knutsen.

Bidra til utvikling

Når han nå flytter 30 mil nærmere hjemlandet, er han bevisst på hva han håper å oppnå:

– Jeg ønsker å bidra til utvikling av fotball, og håper jeg klarer det i Kristiansand. Fordi fotball er i konstant utvikling ser jeg også på oppholdet her som en mulighet til å utvikle meg selv. Begge deler er like viktig for meg, sier han.

For å få til det i sin nye klubb sverger han til sin landsmann Vitor Frades tankegang om taktisk periodisering, som på mange måter har revolusjonert toppfotballen. Treningsmetodene kan veldig forenklet forklares med at det taktiske aspektet står sentralt i hver eneste øvelse, og at ingen tid kastes bort på å isolere fysisk trening. Metoden ble først gjort internasjonalt kjent gjennom José Mourinho, også det en landsmann av de Freitas.

Miguel de Freitas (t.v.) og assistenttrener Kenneth Solheim under ei treningsøkt i Sørlandshallen forrige uke. Foto: IK Gimletroll

– Mitt ønske for Gimletroll er å prøve å introdusere modellen, men det er viktig å forstå at vi i klubben ikke har profesjonelle lag som trener fem ganger i uka. Men jeg tror det uansett er mulig å implementere deler av konseptet, sier de Freitas.

Naturlig valg

Ifølge seg selv er han godt til å se potensialet i spillere på et tidlig tidspunkt, korrigere svakheter og forsterke de delene som en spiller gjør bra:

– Dette inkluderer også å utvikle spillerne i riktige posisjoner ut ifra ferdigheter, og tildele riktige oppgaver slik at laget blir best mulig.

Men like nødvendig den første tiden blir å gjøre seg kjent med omgivelsene.

– Gimletroll var et naturlig valg da jeg først bestemte meg for å flytte fra Oslo. Den informasjonen jeg fikk var at Gimletroll er en godt strukturert klubb. Nå blir min viktigste oppgaven å bli kjent med klubben, kolleger, spillere og ledelse, sier de Freitas.

Teamet fortsetter

Blant disse er trenerteamet som har vikariert i vinter i påvente av den nye trenerens ankomst. Heldigvis har disse takket ja til å bli med videre.

Kenneth Solheim får rollen som assistenttrener for damelaget. Kenneth kommer fra Vennesla, og hans forrige trenerjobb var for damelaget i Vindbjart i fjor. Med seg i trenerteamet får Miguel og Kenneth Håvard Rygg og Morten Nygaard, begge med fortid i Greipstad, samt Alf William Kristiansen, som har tjenestegjort i Express i en årrekke. Rygg og Kristiansen er keepertrenere, mens Nygaard blant annet blir lagleder for rekruttene i 3. divisjon.

