VM-klar etter NM-seier

Helgas NM i grep var en stor opptur. Det var god deltakelse og jeg vant både i klasse -72 kilo og overall.

Arendalitten Janne Grandalen (42) var både arrangør (sammen med Thomas Larsen) og deltaker i NM i grep på Kick-Byens Beste i Arendal sist lørdag. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Janne Grandalen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

UTØVERBLOGG: 32 utøvere stilte i dette NM, fordelt på åtte kvinner og 24 menn. Tre utøvere måtte melde avbud pga. skade/sykdom. Det er med stor glede av vi ser en økning påmeldte fra fjorårets NM, med 19 i fjor og 35 i år.

Vektklassene det ble konkurrert i var kvinner under 72 kg og kvinner åpen, og for menn var det under 90 kg, under 105 kg og menn åpen, Det var også mulighet til å sette norske rekorder i alle øvelsene i de ulike vektklassene i tillegg kvinner under 63 kg, menn under 70 kg, menn under 80 kg og aldersbaserte klasser.

Fire øvelser

Første øvelse var Silver Bullet COC for hold. Her skulle utøverne selv velge hvor tung motstand de ville ha i gripperen.

Andre øvelse var Apollons axle for reps. Her kunne kvinnene velge mellom 60 kg og 90 kg. Mennene kunne velge mellom 120, 140 og 160 kg. Her var det bare å dra på så mange ganger man klarte på 60 sekunder.

Foto: Privat

Tredje øvelse var Flask. Her ble beste løft av tre stående som gjeldende resultat.

Fjerde øvelse var trapbar hold. Her kunne kvinnene velge mellom 80 kg og 110 kg. Mennene kunne velge mellom 150, 175 og 200 kg. Her var det bare å holde på så lenge man klarte.

I tillegg til klassevinnere for hver vektklasse ble det også kåret en overall-vinner for kvinner og for menn.

VM i november

Jeg var med både som arrangør og deltaker sammen medarrangør Thomas Larsen. Det gir en ekstra nerve å ha nerver i når man i tillegg til å skal ha fokus på seg selv må ha fokus på alt det administrative som skal gjennomføres i forbindelse med et slikt arrangement. Men jeg tror vi klarte å dra det i land helt greit. Vi tar med oss lærdommen til neste konkurranse vi skal være med på å arrangere i grep: VM i Arendal 21. november 2020. Det blir veldig gøy og vi gleder oss masse! Topp tre i vektklassene i årets NM er kvalifiserte til VM.

For min del gikk første øvelsen veldig bra og jeg tangerte min personlige rekorden fra EM 2017. Jeg vant denne øvelsen overall. Jeg følte meg relativt klar for å prestere på tross av at jeg har vært syk den siste tiden før konkurransen. Den andre øvelsen gikk greit, men ikke helt slik jeg hadde planlagt at jeg skulle klare. Men jeg vant øvelsen overall og var i grunnen fornøyd. I tredje øvelsen hadde jeg satt et mål som jeg ikke klarte å innfri. Jeg løftet omtrent det samme som på trening, men hadde litt høyere forventninger til meg selv i NM. Her ble det delt førsteplass overall.

Siste øvelsen hadde jeg ikke stor forventninger til. Annet enn at jeg skulle prøve å holde like lenge som på trening. Det klarte jeg ikke. Men tok klasseseier og ble med det norgesmester under 72 kg, og overall-vinner. Det sier jeg meg veldig godt fornøyd med!

Det ble ellers i konkurransen gjort mange sterke løft og det var flott stemning blant utøverne og blant publikum. Jeg vil få benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til at dette NM ble gjennomført. Håper vi sees i 2021!

Les mer om og av Janne Grandalen her

Fakta Norgesrekorder grep Janne Grandalen IRONMIND APOLLONS AXEL Kvinner -70 kg: 97 kg Janne Grandalen IRONMIND APOLLONS AXEL FOR REPS (K 60/90 KG M 120/140/160 KG) 60 SEK. Kvinner -70 kg: 6 reps 90 kg Janne Grandalen TRAPBAR HOLD MED FATGRIPZ (K 90/110 M 150/175/200 KG) Kvinner -70 kg: 7,08 sek 110 kg Janne Grandalen SILARUKOV K 50/M 80 MM PINCHBLOKK Kvinner -70 kg: 57,5 kg Janne Grandalen ROLLING THUNDER Kvinner -70 kg: 48,75 kg Janne Grandalen IRONMIND LITTLE BIG HORN Kvinner -70 kg: 50 kg Janne Grandalen IRONMIND SILVER BULLET HOLD Kvinner – 70 kg: 8,48 sek. CoC 2 Janne Grandalen BARRELSTRENGTH FLASK 2 HÅNDS PINCH Kvinner -70 kg: 52,5 kg Janne Grandalen BARRELSTRENGTH FLASK 1 HÅNDS PINCH Kvinner -70 kg: 27 kg Janne Grandalen FBBC 2,5" CRUSHER Kvinner -70 kg: 50 kg Janne Grandalen

Foto: Privat Foto: Privat

Foto: Privat Foto: Privat

Foto: Privat Foto: Privat

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 11:57

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler