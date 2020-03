Vågsbygd-utøvere til topps i karate-NM

Herman Salvesen og Maja Ryland fra Vågsbygd Karateklubb vant hver sin ungdomsklasse i helgens norgesmesterskap i karate.

Her står de nybakte norgesmestrene Herman Salvesen og Maja Ryland. Foto: Privat

June Solsvik Vågsbygd Karateklubb

SARPSBORG: Vågsbygd Karateklubb stilte med ti utøvere i dette mesterskapet. Totalt var det 200 deltakere fra 31 klubber som deltok. Det var Sarpsborg karateklubb som var arrangør for dette NM i Sarpsborghallen.

Herman var med i NM i fjor også og da ble det bronse, men i år gikk han helt til topps og ble norgesmester i klassen ungdom -51 kg. Herman gjennomførte alle sine kamper på en overbevisende måte, uten å få en eneste scoring mot seg. I finalen vant han 5-0 mot en utøver fra Moss Karateklubb.

For Maja var dette første stevne utenfor regionen, og da var det ekstra gøy at hun gikk hele veien og vant sitt første norgesmesterskap i klassen ungdom -43 kg. Maja vant finalen 3-0 mot en utøver fra Haugesund Karateklubb.

I tillegg til de nybakte norgesmestrene fikk Vågsbygd Karateklubb ytterligere tre utøvere på seierspallen. Ludvik Ravnevand fikk bronse i klassen ungdom +51 kg, Teodor Salvesen fikk bronse i klassen kadett -52 kg og Lea Hauge fikk bronse i klassen junior -59 kg. Alle tre gikk meget gode kamper og det var bare små marginer som gjorde at ikke de også havnet i finalen.

Denne gangen stilte klubben også med to utøvere i kata. Noah Franke fikk 9. plass i kadett klassen, mens Marte Lundal fikk 5. plass i klassen for juniorer. Dette er noen av de beste prestasjonene klubben har hatt i kata på mange år.

Fra klubben deltok også Amalie Fidjeland, Jenny Jarnes og Natalie Ostojic. Alle stilte i samme klasse, kadett +54 kg. Dette var mesterskapets aller største klasse, og det var Amalie som kom lengst og endte på en 5. plass.

På bilde fra venstre: Bronsevinnere Teodor Salvesen, Lea Hauge og Ludvik Ravnevand Foto: Privat

Med oss i reisefølget hadde vi også Cecilie Hansen fra Vennesla Karateklubb. Hun kjempet seg fram til en imponerende bronsemedalje i klassen kadett -54 kg i sitt første norgesmesterskap.

Trener for konkurransegruppa i Vågsbygd Karateklubb, Morten Salvesen, sier at målet var å få en norgesmester i dette mesterskapet. Ettersom vi kom hjem med to norgesmestre og flere sterke pallplasseringer, kan vi si oss godt fornøyd med årets NM. Vågsbygd Karateklubb ble sjuende beste klubb av totalt 31 påmeldte.

Det kan også nevnes at Daniel Nomedal Olsen fra Kristiansand Karate Club fikk gull i klassen senior -60 kg, og sølv i klassen U21 -68 kg i dette mesterskapet.