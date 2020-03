Nå har Tristan vokst seg stor

Tristan Hesthag Åteigen var blant banens beste spillere da Øyestad vant 6–0 i onsdagens treningskamp mot Risør.

Tristan Hesthag Åteigen i aksjon som 14 år gammel Øyestad-spiller tilbake i 2016. Foto: Privat

Stephen Kiran, Øyestad Fotball

ARENDAL: Den nå 17 år gamle Tristan har vokst noen centimeter siden dette bildet ble tatt, og for en spiller han har blitt! Onsdag var Tristan stor da Øyestad A-lag sikret en meget komfortabel 6-0-seier i treningskamp mot divisjonskollega Risør på Myra kunstgress.

«Konsentrasjon» og «førstedueller» var stikkordene fra Øyestad-trener Harald Rolf Larsen før kampen, og første omgang ble preget av dette. Øyestad vinner så godt som samtlige dueller på midtbanen, anført av en alltid høyrøstet og brølende Terje Pedersen fra sin ankerposisjon. 5 minutter før dommer Kato blåser av til pause, så sitter den for Øyestad. Et lekkert framspill finner target man Morten Marcussen, som uselvisk header ballen inn foran mål. Der dukker Jørgen Torgersen opp og kan enkelt breiside ballen inn på blank kasse. 1-0 til de rødsvarte.

Hat trick

Pausepraten må ha gjort susen, for der det var nokså jevnspilt i første, er det kun ett lag som kommer på banen i andre omgang. Øyestad går rett i strupen på Risør, og omgangen er ikke mange minuttene gammel når Max ser en Risør-keeper fullstendig ute av posisjon. Med en lekker lobb fra 20 meter dobler Max ledelsen.

Knappe fem minutter seinere kopierer Tristan scoringen til Max. Igjen blir keeperen tatt ute av posisjon, og fra nøyaktig samme posisjon, og med nøyaktig samme skuddteknikk som Max, lobber Tristan ballen inn i krysset til 3-0.

Etter dette bestemmer Max seg for å kjøre Max-o-rama og scorer både 4-0 og 5-0 etter iskalde avslutninger alene med keeper. Veteran Terje Pedersen får æren av å smøre glasuren på kaka når en råfrekk avslutning fra midtbanen suser over alle 11 grønnkledde og i mål. Sluttresultatet blir 6-0 i en maktdemonstrasjon av Øyestad.

Salig blanding

Dette betyr at Øyestad står med to av to seiere i denne forsesongen. Spesielt moro er det at dette gjøres med en salig blanding av ungt og gammelt. Foruten nevnte Tristan, som gang på gang elegant bryter gjennom ledd på ledd fra midtbaneposisjon, er også Øystein Hamre Ringøen en del av «den nye vinen», med sitt bunnsolide bidrag fra backposisjon.

Jørgen Torgersen og Terje Pedersen kjemper som galeislaver fra midtbaneposisjon, og sørger for sårt tiltrengt rutine og ro. Og evigunge Thomas Heia og kaptein / brølape Kristoffer Inntjore stenger virkelig slusene bakover i banen. En fun fact er at backrekka i andre omgang hadde en gjennomsnittsalder på 33 år, med Preben Legenden Rønningen som eldstemann på 37. Et godt bevis på at en god gammel årgangsvin aldri er å forakte.

Neste kamp spilles førstkommende onsdag kl. 20:00. Da er Sørfjell motstander på Myra kunstgress, og vi jakter tre strake seire før 5. divisjon starter for alvor.