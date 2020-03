18-åring matchvinner for Arendal

Det treningskampen mot Fram trolig vil huskes for, er høljregnet på Myra – og at Anders Bjørge ble matchvinner.

Anders Bjørge gratuleres av Markus Håbestad etter sin avgjørende 1-0-scoring i tirsdagens treningskamp på Myra mellom 2. divisjonslagene Arendal Fotball og Fram Larvik. Foto: Arendal Fotball

Arendal Fotball

ARENDAL: Det var langt fra noen stor kamp de rundt 20–30 tilskuerne på Myra/Arendal Idrettspark fikk se. Det må været og en våt bane ta mye av skylden for. Utover i kampen var det mindre og mindre at ballen trillet over kunstgresset.

Men noe å glede seg over var det, og alle mest at unge Anders Bjørge tok vare på muligheten han fikk.

Fem minutter før slutt dukket han opp foran mål. 18-åringen har vist seg som en notorisk måljeger på juniorlaget og andrelaget. Nå viste han seg også fram på første laget med en scoring. Han sendte et innlegg fra Stian Michaelsen kontant i mål og sikret Arendal Fotball en fin seier i sesongoppkjøringen.

Scoring som smakte

Anders Bjørge smilte godt da han gikk av banen i regnværet. Scoringen smakte godt for unggutten.

– Det er gøy å bli matchvinner, og at jeg klarer å ta vare på sjansene når jeg får muligheten på A-laget, sier han.

Arendal Fotballtrener Steinar Pedersen mener det ikke er tilfeldig at nettopp Anders Bjørge var på rett sted til rett tid og avgjorde.

– Anders er en målscorer og dukker ofte opp på rett sted til rett tid, smiler treneren.

– Det er alltid veldig morsomt når unge spillere tar vare på de sjansene de får, legger han til.

Får brukt stallen

I alle treningskampene så langt, har Arendal Fotball rullert mye på laget. Det er helt bevisst.

– Vi får brukt stallen godt og fordelt spilletid fornuftig, sier Pedersen, som var godt fornøyd med en ny seier i en treningskamp.

Hittil er det kun elitelaget Sandefjord som har tatt skalpen til Pedersen og hans elever.

– Det er godt å vinne kamper. Vi holder nullen og er solide bakover. Fram slipper til lite. Fremover har vi noen gode angrep, men det mangler litt presisjon offensivt, sier Pedersen.

Jevnspilt

Det var en jevn kamp på Myra. Fram hadde ballen mest i starten av kampen, uten at de skapte spesielt store sjanser. Arendal produserte et par muligheter på slutten, men det ble ikke det store.

I 2. omgang skapte Arendal et par gode muligheter, sett bort fra scoringen. Mulig kunne Arendal fått et straffespark da Markus Håbestad muligens ble løpt over ende midtveis i omgangen.

Arendal Fotball: Jonatan Strand Byttingsvik, Mads N. Madsen, Sune Kiilerich, Reiss Greenidge, Peter Reinhardsen, Shariff Cham, Peder Nersveen, Conrad Wallem, Tobias Arndal, Omar el Ghaouti, Fabian Stensrud Ness.

Innbyttere: Kim Kvaalen, Håvard Meinseth, Dejan Corovic, Markus Håbestad, Stian Michalsen, Anders Hylen Pedersen, Anders Bjørge, Jakob Rasmussen. (Bjørge Fedje var ubenyttet keeperreserve).