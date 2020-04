Mitt drømmelag: Thom Jarle Thomassen

Kristiansanderen Thom Jarle Thomassen (51), som scoret 308 mål som seniorspiller og spilte for åtte sørlandsklubber, har satt opp sitt drømmelag i en 1-4-3-3-formasjon.

Thom Jarle Thomassen i Våg-drakt med Vigørs Ole Erik Martinsen halsende bak. Foto: Kjartan Bjelland

Lokalsporten presenterer også i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Trond S. Salvesen. Sørlandets beste keeper selv med ei trening i uka. Når han kom fram på corner i sluttminuttene, fikk han alltid krampe på vei hjem igjen.

Høyre back: John Ø. Olsen. Spilte sammen med ham hele ungdomstida i Vigør. Best uten ball, men veldig taklingssterk. Debuterte i 2. divisjon som 15-åring.

Høyre midtstopper: Ole Erik Martinsen. Fart, duellstyrke og klareringer var hans gode egenskaper. Dårlig på bakrom, men god på Bakgården.

Molde-spiller Pål Lydersen (t.v.) i aksjon mot Vålerenga-spiller John Carew. Foto: NTB scanpix

Venstre midtstopper: Pål Lydersen. Han var den eneste jeg ikke klarte å drible på trening, men resten var ikke noe problem.

Venstre back: Tor Arne Andreassen. Også en lagkamerat fra ungdomstida i Vigør. Best uten ball. Gode hoftesvinger og god i lufta.

Høyre midtbane: Rune Borgen. God allroundspiller. Var så heldig å spille sammen med ham i Vigør. Ble utvist etter 30 sekunder mot Langesund i en 3. divisjonskamp. Rekord?

Sven Otto Birkeland har markert seg som en dyrevenn etter endt fotballkarriere. På dette bildet leverer han fire rødrevunger funnet i Åseral til veterinær Gunn Holen Robstad i Kristiansand Dyrepark. Foto: Tore-André Baardsen

Sentral midtbane: Sven Otto Birkeland. Uten tvil den beste jeg noen gang har spilt sammen med. Han fant opp skjerming av ball. Beste spiller, beste trener og beste gymlærer, selv om han tvang meg opp i svingstanga.

Venstre midtbane: Even Ugland. Kunne spille over alt på banen. Eneste som kunne slå 50-meters pasninger med begge bein. Tunnelkonge. Fikk kneskåla ut av ledd så altfor tidlig i karrieren.

Høyre ving: Helge Amble. Når han krummet nakken, var det ingen som kunne stoppe ham. Elegant angrepsspiller. Eneste minus er at han holder med Stoke.

Gode lagkamerater i Vigør: Kjetil Bjørge (f.v.), Ole Jørgen Skjærli og Thom Jarle Thomassen. Foto: Lars Hoen

Midtspiss: Thom Jarle Thomassen. Best foran mål. Scoret seks mål i en kamp for Start i 1994 mot Kragerø. Endte opp med 308 mål på seniornivå og hadde kun Svein Tredal som utfordrer som toppscorer på Sørlandet. Brede Skistad mente at jeg var den dårligste defensive spilleren han hadde sett. Det beste skussmål jeg har fått!

Venstre ving: Kåre Nygaard. Fantastisk fotballhode. God på én touch og til å lese spillet. Min favorittspiller.

Kriterier for drømmelaget:

Det er både kvalitet på banen og at spillerne er gode på puben. Jeg pleide å score rundt 20-25 mål per sesong, men med disse medspillerne ville jeg scoret minst 40-50 mål.

Beste medspiller:

Det er nødt til å bli Sven Otto «Borkis» Birkeland. Jeg skjønner hvorfor mange mente han var Norges beste spiller. Han var 40 år da jeg spilte med ham i Vigør og det var en stor opplevelse. Han mistet aldri ballen, og kunne drible av to motspillere samtidig som han kjeftet på medspillere som ikke løp.

Tøffeste motspiller:

Kjell Ivar Vigebo, som spilte for Grim. Han hadde alltid et godt tak på meg i kampene vi møttes. En smart og god midtstopper.

Største opplevelse på fotballbanen:

I 1992 spilte vi borte mot Kvinesdal med Vigør. Kampen endte 5–5 og jeg scoret fire mål, to av dem på frispark fra 25 meter. Det var bare en slik dag hvor alt stemte, så den kampen husker jeg godt.

Flaueste øyeblikk på fotballbanen:

Det var en gang vi spilte i 2. divisjon mot et jålete lag fra Østlandet. Jeg hadde på meg et ryggbelte, noe som gjorde at magen kom enda mer fram enn vanlig. Da sto motstanderne og lo av meg før kampen, det var ikke noe gøy. Men jeg scoret to mål de første ti minuttene og vi vant kampen, så det endte jo godt.

En morsom historie:

Jeg har en jeg opplevde som dommer. Det var en kamp litt oppi landet, hvor en midtstopper meide ned motstandernes spiss som sistemann. Soleklart rødt kort. Midtstopperen gikk av banen før jeg fikk opp kortet, men en av lagkameratene hans kom løpende bort og sa "Du kan ikke vise ham ut nå, det er jo bare gått ti minutter!". Både midtstopperen og jeg begynte å le.

Foto: Privat

Thom Jarle Thomassen

Født: 12. mars 1969

Yrke: Selger vvs-produkter hos Brødrene Dahl.

Klubber som aktiv: Vigør, Donn, Start, Grim, Våg, Søgne (spillende trener), Randesund (spillende trener) og Greipstad.

Meritter: Som spiller: 3. plass i Johnsred Cup med Vigørs småguttelag. Som trener: Har vunnet KM-gull med Randesund G16 i 2019.

PS! Dette drømmelaget er en redigert versjon av det som først ble publisert i Kristiansand Avis 27. mai 2010.

