Kreativ trening i koronakrisen

Ettersom jeg ikke får trent ball sammen med landslagsmakker Hendrik Mol, er familiehunden Kiara god å ha.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

OL-kandidat i sandvolleyball, Mathias Berntsen (24) fra Åmli, trener her sammen med familiehunden Kiara. Foto: Skjermdump fra video

Brukergenerert innhold

Mathias Berntsen

UTØVERBLOGG: Den store sportslige utfordringen for meg nå er at jeg ikke får trent sammen med Hendrik på vanlig måte. Men samtidig så er det helsa og menneskeliv som skal komme først. Jeg trener veldig mye på vaskerommet hjemme i Åmli, heldigvis har jeg knebøyapparat og vekter der slik at jeg kan holde meg i form. Så spiller jeg mye ball med søstera mi Frida på utsiden av huset. for å ivareta ballfølelsen

Alt er jo utsatt nå. OL utsatt til 2021 og Continental Cup i juni (som ville vært en OL-kvalifisering) vil dermed også bli utsatt. Rent kynisk er en OL-utsettelse en ekstra sjanse for Hendrik og jeg til å kvalifisere oss til disse sommerlekene.

Her er jeg i aksjon i en tidligere turnering. Foto: FIVB

Men selvfølgelig er det veldig kjedelig at hele sesongen ryker etter gode forberedelser fra vår side.

Styrketreningen foregår primært i vaskerommet hjemme i Åmli. Foto: Privat